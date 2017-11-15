Партнери екс-замдиректора «Укртрансгазу» через суд змусили «Укртрансгаз» відписати їм чверть мільярда на газосховище

Філія «УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 13 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Газпромбудмонтаж» першу чергу реконструкції газозбірного пункту Богородчанського ПСГ за 283,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада 2018 р. поставлять обладнання, відремонтують будівлі, змонтують гребінку №1, модульну будівлю, газовий хроматограф та обладнання блоку вологомірів установки відключаючих пристроїв №1, влаштують майданчикові мережі, зовнішнє освітлення, системи автоматичного керування і зв’язку, пішохідні доріжки. Гарантійний строк складає десять років.

Повідомлення про намір укласти нинішню угоду оприлюднили ще в лютому. Замовник не уклав її у строк, пославшись на відсутність затвердженого фінансового плану на 2017 рік, внаслідок чого йому заборонено здійснювати витрати на капітальні інвестиції.

Однак «Газпромбудмонтаж» домігся зобов’язання підписати договір через суд. На думку суду, замовник міг відмінити тендер або не витрачати кошти на підставі договору або зменшити його ціну додатковою угодою, але не ухилятися від його підписання. В апеляційному суді «Укртрансгаз» зміг лише виправити відмінності в календарному плані в оскаржуваному рішенні. Розгляд касації мав відбутися 2 листопада.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 82,71 млн грн. піде на комплекти запірної арматури, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Ще 73,19 млн грн. відведено на 26 ультразвукових лічильників газу Flowsic600 3CL900H2 по 2,82 млн грн./шт.

Модульна будівля операторної типу Astrigma 288216×1,89 обійдеться у 5,31 млн грн.

На заробітну плату піде 3,07 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 1,19 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 285,07 млн грн. Субпідрядниками з обсягами робіт від 20% вартості підряду є ТОВ «ЗМК-1» Євгена Руденка і ТОВ «Укрзахіднафтогазсервіс» Ігоря Белея і Тараса Петровського.

«Газпромбудмонтаж» заснував Василь Шкробтак у 2010 р. у м. Вишневе під Києвом.

Пізніше фірму переоформили у Львові на Світлану Гонту, Назарія Петренка, Руслана Калашника та Олега Галагана. Калашник родом із Калуша Івано-Франківської області, Галаган теж свого часу був прописаний в Калуші. У 2011 р. Галаган і Калашник володіли ТОВ «Бріск Трейд Україна» з Ернестом Сейтхаліловим, який у 2008-2009 рр.. був замдиректора з капбудівництва і матеріально-технічного обслуговування «Укртрансгазу».

Зараз партнером Петренка і Гонти по «Газпромбудмонтажу» є Іван Собішкевич. Раніше він входив до наглядової ради ПАТ «Городоцький кар’єр» як представник акціонера – ТОВ «ФК «Декра» з групи Суркісів.

Також Собішкевич володіє ТОВ «Газенергокомплект» із Наталією Назар. У грудні 2015 р. ДП «Укрспирт» замовило цій фірмі газу на 275,46 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДР 20578571). Фірма з м. Боярка на Київщині належить Володимиру Довбняку з Калуша Івано-Франківської обл. Керує нею Володимир Осипенко. Вона прописана по вул. Маяковського, 49, де знаходяться Боярське ЛВУМГ, а також філії «Укргазенергосервіс» та «Укргазтехзв’язок».

Торік перед введенням «Прозорро» суперник отримав підрядів «Укртрансгазу» в «Віснику держзакупівель» на 244,82 млн грн., зайнявши четверте місце у Топ-20 підрядників держкомпанії. Відтоді у «Прозорро» опубліковано дані підряди з ним на 70,99 млн грн.

У липні «Енергосервіс» фігурував у справі проти переможця «Газпромбудмонтаж» щодо ухилення від сплати податків.

Найменування устаткування загальною вартістю більше 1 млн грн. Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. Лічильник газу ультразвуковий FLOWSIC 600 3CL900H2 шт. 26 2 815 030 Комплект арматури запірної (кран ANSI 900 4″ надземного встановлення, редуктор з кінцевиками, датчиками кінцевого положення «Закрито»/«Відкрито») к-т 52 567 070 Комплект арматури запірної (кран ANSI 900 4″ надземного встановлення, електропривід, вузол з’єднання привода з вимикачем) к-т 26 794 900 Комплект арматури запірної (кран ANSI 900 4″ control надземного встановлення, електропривід, вузол з’єднання привода з вимикачем) к-т 26 794 900 Комплект арматури запірної (кран ANSI 900 3″ надземного встановлення, редуктор з кінцевиками, датчиками кінцевого положення «Закрито»/«Відкрито») к-т 26 457 040 Модульна будівля типу ASTRIGMA (Операторна) 288216×1,89 шт. 1 5 305 450 Датчик температури Fisher Rosemount 644Н з термометром Pt100 шт. 52 71 490 Трансформатор сухий Shneider Electric Trihal 630 кВА 10/0,4 кВ шт. 3 1 117 797 Промисловий хроматограф для аналізу складу природного газу типу 571 («Емерсон») шт. 1 3 025 200 Шафа керування 1.3 SIMATIC PCS7 (Одиночна станція автоматизації AS – 1 шт., Буферна батарея – 2 шт., комутатор 1000 МБИТ, Автоматичні вимикачі – 9 шт., Обігрівач – 1 шт., Регулятор температури – 2 шт., Вихідний фільтр – 1 шт., та ін.) шт. 1 2 276 629 Датчик тиску з мультиплікатором Fisher Rosemount 3051С шт. 26 84 270 Шафа автоматизованих робочих місць (SIMATIC PCS7) шт. 1 2 128 089 Шафа комутаційного обладнання {SCALANCE XR324-12MANAGED) шт. 1 2 108 206 Шафа керування 1.2 (Інтерфейсний модуль ІМ 153-2. – 3 шт., Стабілізаційний блок живлення – 3 шт., Модуль аналового вводу SM33 6АІ 15БИТ – 5 шт. та ін.) шт. 1 2 015 222 Розподільчий пристрій РУ 0,4 кВ, 3 секції шт. 1 1 825 204 Шафа керування 1.1 SIMATIC PCS7 ( Одиночна станція автоматизації AS – 1 шт., Буферна батарея – 2 шт., Комутатор 1000 МБИТ, Автоматичні вимикачі – 9 шт., Обігрівач – 1 шт., Регулятор температури – 2 шт., Вихідний фільтр – 1 шт., та ін.) шт. 1 1 604 107 Шафа системи вимірювання витрати газу в приміщенні ТП1 (SIMATIC PCS7) шт. 1 1 338 023 Блок вологоміра СПГ-012 (на базі КОНТ- Пріма-10) установки відключаючих пристроїв №1 (511) шт. 1 1 233 383 Блок вологоміра СПГ-012 (на базі КОНТ- Пріма-10) первинної сепарації віключаючих пристроїв №1 (515) шт. 1 1 233 383 Підстанція трансформаторна БКТП 3х630кВА блокова зовнішнього установлення без обладнання шт. 1 1 201 667 Переносна система електропідігріву трубопроводу на основі елементу типу 33НТР-ВТ з електричним термостатом шт. 5 202 744 Шафа серверів (SIMATIC PCS7) шт. 1 1 008 898

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