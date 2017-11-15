Нардепи, їх родичі і помічники заробляють на «зелених» тарифах, вдвічі вищих від європейських

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В Україні тариф на сонячну енергетику у порівняні з цим тарифом в Німеччині вищив вдвічі та в два з половиною рази перевищує відповідний тариф в США.

Про це йдеться в дослідженні Оксани Ставнійчук з громадського руху “Чесно”, опублікованому в «Економічній правді».

За даними колишнього члена Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, за часів Януковича, коли головними бенефіціарами альтернативної енергетики були брати Клюєви, «сонячний» тариф в Украіні і Німеччині був однаковим – 0,47 євро. Сьогодні в Україні «сонячний тариф» на рівні 0,15 євро за кВт-год, у Німеччині — 0,08 євро, у США — 0,06 дол. Тариф на вітрову електроенергію в Україні 0,102 євро, у Європі — 0,05 євро. Тобто в Україні нині можна заробити більше, ніж в Європі.

Станом на 29 вересня 2017 року, зелений тариф в Україні отримали 220 компаній. Серед них — 12 фірм п’ятьох народних депутатів або їх близьких родичів.

Юлія Льовочкіна (Опозиційний блок). В проекті з вітрової енергетики співпрацює з бізнесменом Ігорем Тинним (ТОВ «Енергія Карпат», ТОВ «Ресурсекоенерго», ТОВ «Енергія-1», ТОВ «Гідроенергоінвест», ТОВ «Аквановаінвестмент» та ТОВ «БТК Едельвейс»).

Юрій Чижмарь («Радикальна партія»), його дружина Катерина Чижмарь також співпрацює з Ігорем Тинним по об’єктам на Закарпатті (ТОВ «Акванова Девелопмент», ТОВ «Акванова Гідроресурс»)ю

Анатолій Матвієнко (БПП) разом з Вадимом та Романом Грибами, Павлом Коровицьким та Юрієм Яковенком володіє ТОВ «Вінсолар», якій належить сонячна електростанція.

Богдан Дубневич (БПП), його син Павло Дубневич через ТОВ «Ліг Агро» володіє СЕС «Озерна» потужністю понад 10 кВт в Яворівському районі на Львівщині.

Степан Івахів («Волі народу») разом з дітьми покійного Ігоря Єремеєва – Романом та Софією Єремеєвими, а також з  партнером за групою «Континіум» Сергієм Лагуром є власником ТОВ «Дельта Вест Ойл» та ТОВ «Завод Галичина», які займаються сонячної енергетикою (об’єкти вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків.

Ще вісім екс-помічників шістьох народних депутатів володіють або керують десятьма фірмами, що мають «зелений» тариф.

Помічники заступника голови парламентського комітету з ПЕК Олександра Домбровського (БПП) – Володимир Житник, Олександр Нікіторович та Володимир Підлісний є співвласниками ТОВ «Він Солар», ТОВ «Гранд Солар», ТОВ «Енергоінвест». ТОВ «Агробудтехнології» та Зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт».

Помічник нардепа з «Народного фронту» Віктора Романюка – Тарас Чигринюк, очолює ПП «Агропром-Енерго» (МГЕС). Фірма належить батьку Чигринюка – Миколі Чигринюку.

Людмила Ульященко є помічницею нардепа БПП Максима Єфімова. Вона співвласниця ТОВ «Вітряний парк Причорноморський».

Помічник нардепа БПП Михайла Довбенка – Андрій Семанів, є співвласником ТОВ Солар Карпати».

Помічник нардепа з «Відродження» Артема Ільюка Юрій Мостовий володіє ТОВ «ЛНК», якому належать шість полігонів твердих побутових відходів.

Також причетні до бізнесу на відновлювальній енергетиці міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та голова Луганської ОВЦА Юрій Гарбуз.

За урядовим планом, до 2020 року частка відновлювальної енергетики в Україні повинна становити 11%, до 2035 року — 25%. 1 січня 2017 року ця частка становила лише 1,2%. Планується, що «зелений» тариф буде діяти до 2030 року.

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