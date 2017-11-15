Лиманські освітяни викинули дешевшу фірму задля комунальників, яким віддали власні автобуси для школярів

Відділ освіти Лиманської міської ради (Донецька обл.) за результатами тендеру 10 листопада уклав угоду з КП «Лиманська служба єдиного замовника» на послуги з перевезення школярів на суму 605 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про перевезення дітей до місць навчання по 10 рейсах на території Лиманського району загальною довжиною маршруту 803 км. Вартість одного дня перевезень становить 18,9 тис. грн.

На тендер також подавало заявку ПП «Луч», яке пропонувало свої послуги за 400 тис грн. Однак у півтора рази дешевшу заявку відхилили через відсутність довідки про наявність автобусів для перевезення школярів.

Переможець торгів також не використовуватиме власний транспорт. 18 серпня цього року «Лиманська служба єдиного замовника» взяла в оренду у відділу освіти Лиманської міськради (замовника послуг) 10 шкільних автобусів на термін до 2020 року з розміром орендної плати – 16 тис. грн/міс.

Нагадаємо, що освітяни закуповують шкільні автобуси для перевезення учнів у рамках Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус». Протягом 2016 – жовтня 2017 відділ освіти Лиманської міськради придбав загалом 7 автобусів загальною вартістю 10,33 тис. грн. Програмою передбачається використання придбаних автобусів за цільовим призначенням, тобто, для перевезення школярів.

КП «Лиманська служба єдиного замовника» з серпня 2016 року очолює Дмитро Неклеса.

Нагадаємо, у вересні відділ освіти Лиманської міськради замовив послуги з перевезення школярів з аналогічною вартістю надання послуг за день при загальній вартості договору – 926 тис. грн (49 днів).

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