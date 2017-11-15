НОВИНИ

15.11.2017

У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

Тюремники за 30 мільйонів замовили вугілля у фірми, яких прокуратура вже ловила на поставках негорючого палива

Лиманські освітяни викинули дешевшу фірму задля комунальників, яким віддали власні автобуси для школярів

Партнери екс-замдиректора «Укртрансгазу» через суд змусили «Укртрансгаз» відписати їм чверть мільярда на газосховище

У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

«Труханівці» взяли 31 мільйон на таємне будівництво естакади Траси здоров’я в Одесі

З 680 мільйонів на «Стіну» Яценюка поживились Розенблат, Порошенко, «прокладки» та блатні

14.11.2017

«Ляшківець» продав армії пожежних МАЗів іще на 37 мільйонів

В Одесі збирає гроші для лікарень благодійний фонд, який вже проходить у кримінальній справі

«Київпастранс» приховав ціни естонських компостерів і китайських гаджетів на третину мільярда

«Лисичанськвугілля» з новим рекордом замовила Кропачову збагачення вугілля на 25 мільйонів

Підозрювана у розкраданні грошей фірма взяла будівельний підряд у Дружківці на 34 мільйони

«Укргазвидобування» за 20 мільйонів найняло американців оцінити всі свої добувні запаси

Нечужі фірми-сусіди розіграли 12 мільйонів Мінекономрозвитку на участь України в туристичних виставках

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

15 листопадаа 2017

Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою, що посадовці ПП «Галекс Агро» без документі обробляють землі сільськогосподарського призначення площею 143 га в Житомирській області.

Про це стало відомо з ухвал від 8 листопада Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42017061240000032 від 13.10.2017р.

Слідство встановило, що в 2012 році голова Новоград-Волинської держадміністрації двічі видав розпорядження про надання «Галекс Агро» в оренду земельних ділянок до укладання основного договору та до отримання власниками паїв державних актів взамін сертифікатів. В кінці липня 2012 року Новоград-Волинська РДА уклала з фірмою договір оренди 143 га землі на території Гульської сільської ради для ведення товарного сільського господарства.

В жовтні 2017 року перевірка Держгеокадастру встановила, що «Галекс Агро» використовує невитребувані земельні частки паї без відповідних правовстановлюючих документів. Перевірка показала, що рішення органів влади та органів місцевого самоврядування про передачу у власність або в користування ціїє землі відсутні.

В суді слідчий клопотав про тимчасовий доступ до документів Новоград-Волинської РДА та «Галекс-Агро», які б свідчили про передачу та отримання землі в користування. Суд клопотання задовольнив.

«Галекс-Агро» позиціонує себе одним найбільших в Україні господарств, основним напрямом діяльності якого є виробництво органічної сертифікованої продукції рослинництва та тваринництва.

Останні роки власниками «Галекс Агро» є Ющенко Олександр Миколайович та Литвин-Мисевра Олександра Миколаївна. Остання – дочка Миколи Литвина, який в 2003-2014 роках очолював Державну прикордонну службу. Він є рідним братом екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Син останнього – Іван Литвин, є бізнес-партнером Олександри Литвин-Мисеври по ТОВ «Органік мілк».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.11.2017

Хмель У суді студенти розповіли як отримували землю, яку потім дарували дружині екс-голови Хмельницької ОДА

Житомир Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

Донецьк Лиманські освітяни викинули дешевшу фірму задля комунальників, яким віддали власні автобуси для школярів

Донецьк У Жебрівського замовили дорогі цвяхи у фірми, яка брала участь у розпилі Слов’янської ТЕС для Клюєвих

Одеса «Труханівці» взяли 31 мільйон на таємне будівництво естакади Траси здоров’я в Одесі

14.11.2017

Одеса В Одесі збирає гроші для лікарень благодійний фонд, який вже проходить у кримінальній справі

Київ «Київпастранс» приховав ціни естонських компостерів і китайських гаджетів на третину мільярда

Луганськ «Лисичанськвугілля» з новим рекордом замовила Кропачову збагачення вугілля на 25 мільйонів

Донецьк Підозрювана у розкраданні грошей фірма взяла будівельний підряд у Дружківці на 34 мільйони

13.11.2017

Одеса Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи

Полтава Кооператив оточення голови РДА подробив закупівлю холодильника на окремі деталі

Житомир АМКУ покарав двох депутатів від БПП за змову під час закупівлі автомобіля

Дніпро Дніпропетровська облрада оновить автопарк кросоверами Mitsubishi Outlander за 1,6 мільйона

Харків Новачок подолав чверть мільярда на секретному «Прозорому офісі» Кернеса за 105 мільйонів

12.11.2017

Донецьк «Мирноградвугілля» розіграло 82 мільйони на конвеєр Ахметова з повною передоплатою

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ