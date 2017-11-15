Фірму дочки прикордонника Литвина підозрюють в захопленні 143 гектарів

Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою, що посадовці ПП «Галекс Агро» без документі обробляють землі сільськогосподарського призначення площею 143 га в Житомирській області.

Про це стало відомо з ухвал від 8 листопада Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42017061240000032 від 13.10.2017р.

Слідство встановило, що в 2012 році голова Новоград-Волинської держадміністрації двічі видав розпорядження про надання «Галекс Агро» в оренду земельних ділянок до укладання основного договору та до отримання власниками паїв державних актів взамін сертифікатів. В кінці липня 2012 року Новоград-Волинська РДА уклала з фірмою договір оренди 143 га землі на території Гульської сільської ради для ведення товарного сільського господарства.

В жовтні 2017 року перевірка Держгеокадастру встановила, що «Галекс Агро» використовує невитребувані земельні частки паї без відповідних правовстановлюючих документів. Перевірка показала, що рішення органів влади та органів місцевого самоврядування про передачу у власність або в користування ціїє землі відсутні.

В суді слідчий клопотав про тимчасовий доступ до документів Новоград-Волинської РДА та «Галекс-Агро», які б свідчили про передачу та отримання землі в користування. Суд клопотання задовольнив.

«Галекс-Агро» позиціонує себе одним найбільших в Україні господарств, основним напрямом діяльності якого є виробництво органічної сертифікованої продукції рослинництва та тваринництва.

Останні роки власниками «Галекс Агро» є Ющенко Олександр Миколайович та Литвин-Мисевра Олександра Миколаївна. Остання – дочка Миколи Литвина, який в 2003-2014 роках очолював Державну прикордонну службу. Він є рідним братом екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Син останнього – Іван Литвин, є бізнес-партнером Олександри Литвин-Мисеври по ТОВ «Органік мілк».

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