В Одесі збирає гроші для лікарень благодійний фонд, який вже проходить у кримінальній справі

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Правоохоронці розслідують можливе зловживання службовим становищем службовців комунальних лікувальних закладів Одеси при укладанні договорів про співпрацю з благодійними організаціями, серед яких «засвітився» БФ «Одеський обласний благодійний фонд «Медицина». Про це написала Олена Зігульска у виданні «Ні Корупції!».

Поліція відкрила справу відносно посадових осіб комунальних установ міста, яких підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, в червні минулого року. В судовому реєстрі можна знайти дев’ять постанов суду, виданих в один день, які стосувалися клопотань слідства про доступ до документів. З того часу ніяких рухів у цій справі не відбувається.

Видання з’ясувало, що переважна більшість одеських лікарень і поліклінік продовжують отримувати гроші від благодійного фонду «Медицина», незважаючи на кримінальну справу. При цьому кожна установа отримує різні суми.

Наприклад, одеський пологовий будинок №7, який співпрацює з фондом з 2013 року, за вісім місяців цього року отримав від «Медицини» понад 330 тис грн. У 2017 р. благодійний фонд виділив 321 тис грн. поліклініці №20, 65,8 тис грн. стоматполіклініці №3, 60 тис грн. КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №12». Крім цих чотирьох медичних установ благодійний фонд співпрацює ще з 15 поліклініками та лікарнями.

«Не співпрацюють з фондом «Медицина» лише кілька медичних установ Одеси, серед яких Міський дитячий протитуберкульозний санаторій «Ластівка», який зовсім недавно був закритий на ремонт, Будинок дитини №1 та КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини №3″. Але в цих установах, як відомо, навряд чи можна зібрати гроші з пацієнтів», – написало видання, додавши, що з фондом не співпрацюють Міська стоматполіклініка №5 і №4, а Дитяча міська лікарня №6 торік припинила співпрацю з БФ «Медицина».

Одним зі співзасновників благодійного фонду є Віра Черниш. Вона є головним лікарем Одеської міської студентської поліклініки №21, яка за останні два роки отримала від фонду 220 тис грн.

«Фонд існує з 2005 року, і швидше за все гроші, які збираються з пацієнтів, і надходять в медичні установи міста. Хоча неможливо проконтролювати, скільки реально БФ «Медицина» збирає коштів і на що йдуть ці гроші», – написала Олена Зігульська.

Крім Віри Черниш засновниками БФ «Медицина» також є Володимир Афанасьєв та Ірина Локтева.

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