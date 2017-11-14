«Укргазвидобування» за 20 мільйонів найняло американців оцінити всі свої добувні запаси

ПАТ «Укргазвидобування» 7 листопада за результатами тендеру уклало угоду з американською фірмою «Miller and Lents, Ltd.» щодо незалежної оцінка резервів (запасів, ресурсів) вуглеводнів родовищ та площ державної компанії. Вартість угоди склала 20,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

При очікуваній вартості тендеру 51,50 млн грн. учасники більше ніж вдвічі збили вартість робіт. Торгували пять фірм, окрім переможця це були «Bayphase Limited», «DeGolyer and MacNaughton Corp. (USA)», «Ryder Scott Company, L.P.» і «Sproule International Limited». Усі ці фірми також брали участь у тендері «Нафтогазу України» 2015 року на оцінку резервів (запасів/ресурсів) вуглеводнів нафтогазових родовищ та перспективних площ «Нафтогазу», «Чорноморнафтогазу», «Укргазвидобування», а також та Філії «Нафтогазу» в Єгипті. Тоді з ціною $1,50 млн. переміг «Ryder Scott Company, LP».

Замовлено оцінку запасів вуглеводнів на 153 родовищах та 45 перспективних площах станом на 30 червня 2017 року. Для цього «Укргазвидобування» надасть американцям свої архівні дані про геологічну будову родовищ, результати буріння свердловин, промислово-геофізичні дослідження.

«Miller and Lents, Ltd.» зареєстровано у штаті Делавер, який виконую в США функцію внутрішнього офшору. Фірма має російськомовну версію сайту. Основний офіс компанія тримає в Хьюстоні, про себе вказує, що має 50-річни досвід роботи в усіх нафтодобувних регіонах світу, в тому числі і в Росії.

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