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Підозрювана у розкраданні грошей фірма взяла будівельний підряд у Дружківці на 34 мільйони

14 листопадаа 2017

Департамент капітального будівництва Донецької ОДА за результатами відкритих торгів 7 листопада замовив ТОВ «Оквін-5» роботи з реконструкції вулиці Соборної та благоустрою прилеглої до неї території у місті Дружківка (І черга) за 33,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Договір діятиме до 2018 року, однак саме виконання підряду розраховане на 88 днів. Роботи по об’єкту у повному обсязі профінансують з обласного бюджету (електропостачання, зовнішнє освітлення, трамвайна колія, зовнішні мережі каналізації, водо-, тепло-, газопостачання, озеленення території).

Згідно з договірною ціною, у вигляді прибутку підрядна організація отримає 253 тис. грн (0,75% від загальної вартості підряду).

Єдиним конкурентом на тендері було КП «Служба единого заказчика», чия тендерна пропозиція виявилась на 0,01% дорожчою.

ТОВ «Оквін-5» засноване у 2011 році мешканкою Костянтинівки Донецької області Наталією Орзул. Фірма зі статутним фондом 5 тис. грн прописана у квартирі власниці, директором є Анжеліка Юзюк.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», САП розслідує справу щодо привласнення посадовцями Управління капітального будівництва Донецької ОДА у змові з «Оквін-5» 4 млн грн при проведенні капремонту опорної школи у Дружківці Донецької області. Тоді «Оквін-5», як переможець відкритих торгів, не зазначаючи у тендерній пропозиції про намір залучити підрядні організації, віддало виконання підряду іншим фірмам, зокрема, конкуренту на аукціоні – ТОВ БК «Крамміськбуд» з оточення екс-голови Донецької ОДА Анатолія Близнюка.

За даними ЗМІ, фірма також наближена до народного депутата Максима Єфімова, який приймав активну участь у виділенні з державного бюджету дотацій на будівництво опорних шкіл.

З початку 2015 року по сьогодні «Оквін-5» отримало держзамовлень на загальну суму 243 млн грн.

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