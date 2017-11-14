Нечужі фірми-сусіди розіграли 12 мільйонів Мінекономрозвитку на участь України в туристичних виставках

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14 листопадаа 2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 4 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Блу Чіп» організацію презентацій про туристичні можливості України у 2017 році на 12,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 6,28 млн грн. замовили забезпечення участі України в таких виставках:

  • 2,00 млн грн. – EIBTM (Барселона, Іспанія, 27-29 листопада)
  • 1,91 млн грн – WTM (Лондон, Британія, 6-8 листопада)
  • 1,02 млн грн. – Travel Turkey Izmir (Ізмір, Туреччина, 7-10 грудня)
  • 849 тис грн. – TT Warsaw (Варшава, Польща, 23-25 листопада)
  • 499 тис грн. – UITM (Київ, Україна, 4-6 жовтня)

Ще 5,81 млн грн. піде на презентації:

  • 1,15 млн грн. – Нью-Йорк, США (грудень)
  • 1,09 млн грн. – Торонто, Канада (грудень)
  • 790 тис грн. – Дубай, ОАЕ (листопад)
  • 750 тис грн. – Берлін, Німеччина (жовтень)
  • 582 тис грн. – Хайфа, Ізраїль (жовтень)
  • 472 тис грн. – Варшава, Польща (листопад)
  • 448 тис грн. – Батумі, Грузія (грудень)
  • 282 тис грн. – Мумбай, Індія (грудень)
  • 250 тис грн. – Ізмір, Туреччина (грудень)

До переліку послуг входять: розміщення інформації у каталозі/на WEB-сторінці виставки, оплата реєстраційного внеску, забезпечення презентації площею, меблями і обладнанням, митне оформлення, перевезення і зберігання вантажу, розробка креслень, авіаквитки економ-класу, страховий поліс, сплата зборів за оформлення візових документів, розміщення у готелі, трансфер і добові витрати на відрядження для членів української делегації, кава-брейк і фуршет для VIP-відвідувачів заходу, переклад, підготовка і друк інформаційних матеріалів, канцтовари, виготовлення беджів, фотозйомка.

Договір передбачає аванс у розмірі 50% на строк до 30 жовтня.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 12,62 млн грн.

Київська фірма «Блу Чіп» Ірини Леончук прописана по вул. Ігоревська, 1/8 «Г» – в одному будинку з єдиним допущеним конкурентом – ТОВ «Дрім Хаус» Ольги Попової. За даними сайту «Ярмап», Попова працювала у «Блу Чіп». Суперники мають контактні адреси електронної пошти на нині недоступному сайті bch.com.ua.

Переможець із 2015 року виграв торгів на 14,30 млн грн., а суперник у 2013 році – один тендер Держагентства з інвестицій на 1,86 млн грн.

ТОВ «Центр міжнародної ділової співпраці» та ТОВ «Експо Едженсі» не допустили до аукціону. Обидві фірми не вказали дані про непритягнення за корупційні правопорушення та несудимість за корисливі злочини підписанта у довільній довідці, а також про кінцевого бенефіціара у держреєстрі. Крім того, перша фірма не підтвердила відповідність вимогам тендеру, а друга – трудові відносини з однією із працівниць, чий диплом принесла.

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