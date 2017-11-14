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«Лисичанськвугілля» з новим рекордом замовила Кропачову збагачення вугілля на 25 мільйонів

14 листопадаа 2017

ПАТ «Лисичанськвугілля» 6 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ПАТ  «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» на послуги збагачення вугілля на суму 24,75 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість угоди виявилась лише на 1% нижчою від очікуваної ціни, бо ні переможець ні його єдиний конкурент ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» не зробили на аукціоні жодного кроку по зниженню ціни.

За умовами контракту «Лисичанськвугілля» відправлятиме на фабрику рядове вугілля марки ДГ зольністю 43-51%, сіркою 2,9-3,5%, вологістю 11,5-13,9% і виходом летючих речовин 42,3%.

Вугільний концентрат після збагачення повинен мати зольність не більше 28%, а решта показників мають залишитись на вхідному рівні.

Вартість послуг по зменшенню кількості пустої породи (землі, каміння) у вугіллі становитиме 99 грн./т.

Це новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. У вересні «Лисичанськвугілля» розіграло між цими ж учасниками 7,74 млн грн. на користь «Комсомольської» по 94 грн/т. А найдорожче 96 грн./т. коштувала переробка вугілля марки ГЖП 0-200 для «Мирноградвугілля» на тій же фабриці «Комсомольська» по контракту від 3 лютого цього року.

Формально акціонером «Комсомольської» залишилось ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, яке досі належить віргінському офшорну «Сароне холдінгс лімітед» (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру).

Але за даними ЗМІ, фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська» перейшли у власність структур колишнього депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Після укладення цієї угоди з «Лисичанськвугіллям», «Комсомольська» прийняла рішення про перейменування у ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Мирноградська”».

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