«Ляшківець» продав армії пожежних МАЗів іще на 37 мільйонів

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Міністерство оборони України 5 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» пожежно-рятувальних автомобілів на 37,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 грудня поставлять вісім пожежних автоцистерн АЦ-4-60 (5309)-505М на повнопривідному шасі МАЗ-530905 4х4 (Білорусь) із двигуном ЯМЗ-238 ДЕ2 класу Євро 2 (Росія) по 4,67 млн грн.

На сайті «Пожмашини» така модель відсутня. Однак у червні Державна служба України з надзвичайних ситуацій замовила їй подібні автоцистерни АЦ-4-60 (530905)-515М  на відсоток дешевше – по 4,61 млн грн. А в грудні 2016 року – такі самі автоцистерни АЦ-4-60 (5309)-505М по 3,81 млн грн., тобто на 22% дешевше.

Автомобілі будуть виготовлені цьогоріч та оснащені стаціонарним лафетним стволом Protek Style 933 із насадком Protek Style 817E із дистанційним керуванням, насосом ПН-60БА, поліпропіленовою цистерною на 4 тис л води та баком на 400 л піноутворювача, пожежно-технічними засобами тощо.

Загальний строк експлуатації автоцистерни становить десять років. Гарантійний строк на цистерну для води та бак для піноутворювача – десять років, на автоцистерну – два роки.

Ціна нинішньої угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 37,50 млн грн.

ТОВ «Торговий дім Автокраз» скаржилось в АМКУ на дискримінаційні вимоги, зокрема, щодо шестимісної кабіни без капоту, яким відповідає лише МАЗ. Замовник на засіданні заявив, що умовам тендеру відповідають КрАЗ, Man і Renault, але надані ним документи цього не підтвердили. Адмінколегія задовольнила скаргу, однак військові при внесенні змін у тендерну документацію лишили старі вимоги чинними.

Нагадаємо, корпорація «Богдан» домовилась із білорусами про спільне виробництво вантажівок подвійного призначення МАЗ для української армії на заводі у Черкасах.

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік ішов у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку з тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.

Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком».

Єдиним конкурентом було ТОВ «Компанія Тітал» киянина Павла Брицького і Петра Брицького, професора кафедри історії України Чернівецького національного університету, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 рр.. працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 р. він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

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