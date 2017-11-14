«Київпастранс» приховав ціни естонських компостерів і китайських гаджетів на третину мільярда

КП «Київпастранс» 10 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Амріта Комплексні рішення» технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду з інстальованим програмним забезпеченням та їх монтаж за 365,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 березня 2018 р. поставлять 1 500 комплектів у складі 1-7 валідаторів, бортового комп’ютера, терміналу водія та монтажного комплекту, а також 300 приладів інспекції із софтом. Замовник не передбачив оприлюднення цін на окремі складові комплектів, що не дозволяє порівняти їх із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Виробником валідаторів та бортових комп’ютерів є «Ridango AS» (Естонія), терміналів водія – «Waysion Technology (Xiamen) Co., Ltd» (Китай), а приладів інспекції – «Shanghai SmartPeak Technology Co., Ltd.» (Китай). Керівник ІТ Департаменту КМДА Юрій Назаров зі своїм першим заступником і представником «Київпастрансу» у травні цього року відвідали Таллінн для перемовин саме з компанією «Ріданго».

Річне гарантійне обслуговування надаватиме авторизований «Ріданго» сервісний центр ТОВ «ЕЛКО Україна». Забезпечення виконання договору становить 3,00 млн грн.

Сума угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 460,36 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «АйТі-Солюшнс» Сергія Хачиньяна з таким же товаром. Хачиньян володіє ТОВ «Датаком» із Жоржем Мартиросяном і Сергієм Багрієм. Раніше засновниками були Сергій Бібік і власник ТОВ «АйТі-Рішення» Іван Зимін.

Ще три фірми не допустили до аукціону. ТОВ «КС-Мехатронікс» подало авторизаційний лист від «Emtest» (Словаччина) без ідентифікатора закупівлі та довідку про досвід без таблиці й телефону контактної особи, а також не підтвердило документально, що за бухгалтерський облік відповідає гендиректор. ТОВ «Білінтех Україна» надало лист-погодження з умовами проекту договору не за формою, а ТОВ «ІТ Ескорт» – договір оренди службового приміщення строком довше трьох років, не посвідчений нотаріусом.

Фірма «КС-Мехатронікс» поскаржилась в АМКУ на значне завищення очікуваної ціни і робочих температур у межах –20° до +60-65° і відсутність відповідальності покупця за неоплату вже змонтованого обладнання у разі відсутності фінансування з бюджету. Однак адмінколегія на чолі з Андрієм Вовком вирішила, що скаржник не обґрунтував порушення своїх прав, і залишила скаргу без розгляду.

ТОВ «Лот» скаржилось на вимоги щодо розміру валідаторів 30*16*10 см із чотирма кнопками та досвіду в учасника чи виробника поставки не менше 1 тис валідаторів у 2014-2016 р.., але цю скаргу теж визнали необґрунтованою.

Київською фірмою «Амріта Комплексні рішення» Сергія Краковецького керує Євген Рімек. Його заступником раніше була Анжеліка Рубєжова.

Свого часу Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із вищезгаданим «ЕЛКО Україна», яким керує Рубєжова. У 2015 р. воно фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 576,91 млн грн.

Довідково:

Система єдиного електронного квитка – єдина система розрахунку за проїзд в громадському транспорті. Для того, щоб така система запрацювала необхідно нове обладнання для транспорту, яке б зчитувало інформацію з однієї картки чи смартфона, сама універсальна картка, а також налагоджена система обміну даними та серверний центр для їхнього опрацювання. У 2013 р. столиця придбала валідаторів – систем електронного зчитування з карток – на майже 3 млн грн. Однак донині, за відсутності підключення до серверу, ці системи роблять те саме, що звичайний механічний компостер – пробивають паперові квитки. Окрім того, частина валідаторів просто вийшли з ладу, і на «експериментальних маршрутах» працюють кондуктори, які вручну компостують квитки.

У Києві про впровадження е-квитка говорять вже десять років. Остання спроба впровадити е-квиток була у 2013 р. Тоді київська влада підписала договір з компанією «Альфа Пей Термінал», яку пов’язують з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Фірма мала вкласти у проект понад 117 млн грн і за це отримувати 8,4% від вартості проїзду, а в 2014 р. умови змінили і фірма погодилася на 4,5%.

У 2015 р. договір з інвестором договір розірвали. Компанія навіть безуспішно намагається відсудити у міста 573 млн грн, з яких 475 млн грн «втраченої вигоди».

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од., із ПДВ Комплект №1 (Кількість дверей – 2 од.) Бортовий комп’ютер Ridango TC16A – 1 од. Валідатор Ridango DV15SE – 1 од. Термінал водія Waysion M7R– 1 од. Монтажний комплект №1 – 1 од. комплект 25 141 312 Комплект №2 (Кількість дверей – 3 од.) Бортовий комп’ютер Ridango TC16A – 1 од., Валідатор Ridango DV15SE – 3 од. Термінал водія Waysion M7R – 1 од. Монтажний комплект №2 – 1 од. комплект 1 000 209 856 Комплект №3 (Кількість дверей – 4 од.) Борговий комп’ютер Ridango TC16A – 1 од. Валідатор Ridango DV15SE – 5 од. Термінал водія Waysion M7R – 1 од. Монтажний комплект №3 – 1 од. комплект 450 278 400 Комплект №4 (Кількість дверей – 5 од.) Бортовий комп’ютер Ridango TC16A – 1 од. Валідатор Ridango DV15SE – 6 од. Термінал водія Waysion M7R – 1 од. Монтажний комплекті – 1 од комплект 22 312 048 Комплект №5 (Кількість дверей – 6 од.) Бортовий комп’ютер Ridango TC16A – 1 од. Валідатор Ridango DV15SE – 7 од. Термінал водія Waysion M7R – 1 од. Монтажний комплект №5 – 1 од. комплект 3 345 504 Прилад інспекції Smartpeak C5000 шт. 300 61 440

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