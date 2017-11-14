Авіауніверситет купив український учбовий літак за 2,5 мільйона

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Національний авіаційний університет 6 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Авіаційна виробнича компанія Степури і Гапановича «Скаетон» технічний засіб навчання за 2,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч в аеропорт «Антонов» поставлять учбовий надлегкий двомісний літак Скаетон К-10 Swift у комплекті з ключами до бензобаку і дверей, буксирувальним замком, вогнегасником і аптечкою, ціна якого нині відповідає 80 тис євро.

За даними «Автоцентру», в 2010 році такі літаки продавалися по 58 тис євро, однак невідомо, чи входило в ту ціну ПДВ.

Гарантійний строк становить рік або 200 льотних годин. Товар оплатять наперед згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117, оскільки він має тривалий цикл виробництва або щодо нього встановлено спеціальні технічні вимоги.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,49 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перші торги відмінили для зміни коду ДК 021:2015.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Трестбуд-1» Станіслава Гапка, яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця, що впав на піввідсотка.

Засновниками київського виробника «Скаетон» із групи «Карбон» є Ігор Гапанович, Олександр Степура та директор Микола Топтун. У листопаді 2015 року ВСП «Кіровоградська льотна академія» НАУ замовило цій фірмі два надлегких літаків невідомої моделі по 1,87 млн грн. Зараз триває подання пропозицій на тендер академії щодо придбання навчально-тренувального літака очікуваною вартістю 2,85 млн грн.

Нагадаємо, НАУ в липні 2012 року придбав сім учбових літаків у австрійської компанії «Даймонд Файненс Сервисес ГмбХ» («Diamond Finance Services GmbH») за 2,85 млн євро без ПДВ у півтора рази дорожче від ринкових цін. Було придбано п’ять літаків DA40 NG Refurbished Club по 345 тис євро і два DA42 NG по 562 тис євро.

Власником австрійського виробника літаків «Diamond Aircraft Industries GmbH» тоді себе назвав австрійський бізнесмен австрійський бізнесмен Крістіан Дріс (Christian Dries). Також він називав себе кінцевим власником компанії «Актив-Солар», яку пов’язують з біглими братами Клюєвими – екс-секретарем РБНОУ Андрієм та нардепом Сергієм (докладніше про схему контролю тут).

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