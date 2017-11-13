НОВИНИ

13.11.2017

Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи

Кооператив оточення голови РДА подробив закупівлю холодильника на окремі деталі

АМКУ покарав двох депутатів від БПП за змову під час закупівлі автомобіля

Дніпропетровська облрада оновить автопарк кросоверами Mitsubishi Outlander за 1,6 мільйона

«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана

«Антонов» замовив авіапалива на 23 мільйони партнеру юриста Ілляшева, який обслуговує «Антонов»

Новачок подолав чверть мільярда на секретному «Прозорому офісі» Кернеса за 105 мільйонів

Китайці продали «Укргазвидобуванню» бурильних труб іще на 72 мільйони

Плани розпилу держпідприємств на 2017-2020 роки (переліки)

12.11.2017

«Мирноградвугілля» розіграло 82 мільйони на конвеєр Ахметова з повною передоплатою

Святаш виграв у екс-замголови СБУ 124 мільйони «Укрпошти» на фургони Citroen

Маріупольські медики відписали чергові 3 мільйони оточенню екс-очільника МОЗу

Сумські лісовики без конкуренції купили кросовер Skoda Kodiaq за мільйон

«Південна залізниця» купила трансформатор за 17 мільйонів – у півтора рази дешевше, ніж «Укрзалізничпостач» три роки тому

Антоша Яценко отримав два кримінальні провадження через розслідування його статків «Нашими грошами»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Плани розпилу держпідприємств на 2017-2020 роки (переліки)

13 листопадаа 2017

В ході великої приватизації до 2020 року влада планує позбавитись 2148 підприємств – частину приватизувати разом з «Ощадбанком», частину взагалі ліквідувати.

Про це йдеться в файлах, які «Наші гроші» отримали від пов’язаних з урядом джерел (насправді це дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі).

Так, проект переліку підприємств для приватизації в 2017-2020 роках включає в себе 893 підприємства державної власності. Більшість з них – підприємства різних державних служб. Окрім того, що багато з них є цінними як об’єкти нерухомості, або займають цікаві забудовникам земельні ділянки, є і цікаві з точки зору бізнесу.

Наприклад, на приватизацію пропонується фірма «Fishing Company S.A.», яка зареєстрована в 1997 році на Британських Віргінських островах і є власником державного океанічного риболовецького флоту.

Також планується приватизувати 15 підприємств державного концерну «Укроборонпрому», більшість з яких – конструкторські бюро. В переліку підприємств на приватизацію державні банки «Ощадбанк» та «Ексімбанк», а також «Украгролізинг», ДП «Артемсіль», ПАТ «Аграрний фонд», державні шахти та цирки, а також інші підприємства.

До переліку підприємств, які заплановані до ліквідації або реорганізації, включено 1255 об’єктів. До нього, зокрема, входять обласні центри Держстандартметрології, підприємства пенітенціарної служби, підприємства та установи різних міністерств, та підприємства, власником яких є нині Фонд Державного майна.

Перевірити своє підприємство і дізнатись про його майбутнє ви зможете за цими двома списками:

Нагадаємо, Верховна рада 9 листопада прийняла в першому читанні законопроект, який запускає в країні наймасштабнішу приватизацію з часів розвалу СРСР. Як повідомляв «Бізнес Цензор«, для роботи з державними підприємствами Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розробило програму «Тріаж» (англ. Triage – медичне сортування), яку 4 липня затвердив Кабінет Міністрів.

«Тріаж» визначає, які держактиви в Україні залишаться у держави в довгостроковій перспективі, а які – будуть передані в концесію (право тимчасового користування приватним власником), в комунальну власність, продані або ліквідовані.

Законопроектом передбачено, що підприємства будуть приватизуватись без земельних ділянок під ними, інвестори мають самі вирішувати ці питання з органами місцевої влади.

В результаті – в держвласності повинні залишися лише 15 українських підприємств і 363 об’єкта, які «забезпечують виконання державою своїх функцій».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.11.2017

Одеса Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи

Полтава Кооператив оточення голови РДА подробив закупівлю холодильника на окремі деталі

Житомир АМКУ покарав двох депутатів від БПП за змову під час закупівлі автомобіля

Дніпро Дніпропетровська облрада оновить автопарк кросоверами Mitsubishi Outlander за 1,6 мільйона

Харків Новачок подолав чверть мільярда на секретному «Прозорому офісі» Кернеса за 105 мільйонів

12.11.2017

Донецьк «Мирноградвугілля» розіграло 82 мільйони на конвеєр Ахметова з повною передоплатою

Донецьк Маріупольські медики відписали чергові 3 мільйони оточенню екс-очільника МОЗу

Суми Сумські лісовики без конкуренції купили кросовер Skoda Kodiaq за мільйон

11.11.2017

Луганськ Оточення «регіонала» взяло 17 мільйонів на реконструкцію лисичанської дитячої лікарні

Донецьк Маріупольські комунальники замовили одеситам євроруберойду від дніпропетровського заводу росіян

Миколаїв Голландці продали «Зорі»-«Машпроекту» дві німецькі системи для турбін за $1 мільйон

10.11.2017

Миколаїв Партнер екс-замгубернатора за 90 мільйонів відремонтує палац культури в Миколаєві за низькими цінами

Донецьк Пов’язані фірми розіграли 4 мільйони на капремонті амбулаторії в Селидовому

Полтава АМКУ визнав, що Полтавська облрада дискримінує конкурентів аптек «Полтавафарми», яка задирає ціни для лікарень

Запоріжжя Запоріжжя взяло в «Укргазбанку» в лізинг білоруських автобусів на 158 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ