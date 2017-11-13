Плани розпилу держпідприємств на 2017-2020 роки (переліки)

В ході великої приватизації до 2020 року влада планує позбавитись 2148 підприємств – частину приватизувати разом з «Ощадбанком», частину взагалі ліквідувати.

Про це йдеться в файлах, які «Наші гроші» отримали від пов’язаних з урядом джерел (насправді це дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі).

Так, проект переліку підприємств для приватизації в 2017-2020 роках включає в себе 893 підприємства державної власності. Більшість з них – підприємства різних державних служб. Окрім того, що багато з них є цінними як об’єкти нерухомості, або займають цікаві забудовникам земельні ділянки, є і цікаві з точки зору бізнесу.

Наприклад, на приватизацію пропонується фірма «Fishing Company S.A.», яка зареєстрована в 1997 році на Британських Віргінських островах і є власником державного океанічного риболовецького флоту.

Також планується приватизувати 15 підприємств державного концерну «Укроборонпрому», більшість з яких – конструкторські бюро. В переліку підприємств на приватизацію державні банки «Ощадбанк» та «Ексімбанк», а також «Украгролізинг», ДП «Артемсіль», ПАТ «Аграрний фонд», державні шахти та цирки, а також інші підприємства.

До переліку підприємств, які заплановані до ліквідації або реорганізації, включено 1255 об’єктів. До нього, зокрема, входять обласні центри Держстандартметрології, підприємства пенітенціарної служби, підприємства та установи різних міністерств, та підприємства, власником яких є нині Фонд Державного майна.

Перевірити своє підприємство і дізнатись про його майбутнє ви зможете за цими двома списками:

Нагадаємо, Верховна рада 9 листопада прийняла в першому читанні законопроект, який запускає в країні наймасштабнішу приватизацію з часів розвалу СРСР. Як повідомляв «Бізнес Цензор«, для роботи з державними підприємствами Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розробило програму «Тріаж» (англ. Triage – медичне сортування), яку 4 липня затвердив Кабінет Міністрів.

«Тріаж» визначає, які держактиви в Україні залишаться у держави в довгостроковій перспективі, а які – будуть передані в концесію (право тимчасового користування приватним власником), в комунальну власність, продані або ліквідовані.

Законопроектом передбачено, що підприємства будуть приватизуватись без земельних ділянок під ними, інвестори мають самі вирішувати ці питання з органами місцевої влади.

В результаті – в держвласності повинні залишися лише 15 українських підприємств і 363 об’єкта, які «забезпечують виконання державою своїх функцій».

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