Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації

розвитку і торгівлі України

розвитку і торгівлі України

розвитку і торгівлі України

розвитку і торгівлі України

розвитку і торгівлі України

465.

00217159

Державне підприємство «Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом»