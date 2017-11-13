Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації

13 листопадаа 2017
|№ п/п
|ЄДРПОУ
|Назва підприємства
|Орган управління
|1.
|14321570
|Державне підприємство «Окрема будівельна дільниця державної прикордонної служби України»
|Адміністрація державної прикордонної служби України
|2.
|21502556
|Державне підприємство «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури»
|Адміністрація державної прикордонної служби України
|3.
|
23168506
|
Державне підприємство «Науково-технічний центр «ОРТ»
|Господарсько-фінансовий
департамент Секретаріату
Кабінету Міністрів України
|4.
|
30186047
|
Державна акціонерна компанія «Вугілля України»
|Господарсько-фінансовий
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
|5.
|
33240714
|Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Вугілля України»
|Господарсько-фінансовий
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
|6.
|05500428
|«Дніпропетровський обласний виробничо – технічний центр стандартизації і метрології «дніпрооблагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
7.
|
05500641
|Державне підприємство Чернігівський обласний виробничо- технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Чернігівоблагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
8.
|
05500523
|Державне підприємство «Миколаївський обласний
виробничо-технічний центр стандартизації і метрології
«Агростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
9.
|
05500405
|Державне підприємство «Волинський обласний виробничо-
технічний центр стандартизації, метрології та якості
продукції»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
10.
|
05500581
|Державне підприємство Тернопільський державний обласний
виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
11.
|
05500569
|Державне підприємство «Рівненський обласний виробничо-
технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|12.
|05500517
|Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
13.
|
21603889
|Державне підприємство «Український науково-виробничий
інженерний центр по охороні праці у сільському господарстві «Укрсільгоспохоронпраці»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
14.
|
05500478
|Державне підприємство «Івано-Франківський обласний
виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Облагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|
15.
|
05500457
|Державне підприємство Закарпатський виробничо-технічний
центр стандартизації, метрології та якості продукції Управління сільського господарства та продовольства
|Державна інспекція сільського господарства України
|
16.
|
05500575
|Сумський обласний державний виробничо-технічний центр
стандартизації, метрології і якості продукції
«Облагростандарт»
|Державна інспекція сільського господарства України
|17.
|05500635
|Чернівецький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології і якості продукції
|Державна інспекція сільського господарства України
|18.
|08562944
|Державне підприємство Державне дослідно- експериментальне підприємство
|Державна пенітенціарна служба України
|19.
|38271951
|Державне підприємство «Український промислово- торговельний менеджмент»
|Державна пенітенціарна служба України
|
20.
|
08679681
|Державне підприємство «Підприємство Ковельської виховної
колонії управління Державного департаменту України з
питань виконання покарань у Волинській області»
|Державна пенітенціарна служба України
|
21.
|
08680862
|Державне підприємство «Підприємство Холодногірської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (№ 18)»
|Державна пенітенціарна служба України
|
22.
|
08680230
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Кагарлицької виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 115)»
|
Державна пенітенціарна служба України
|
23.
|
08680879
|Державне підприємство «Підприємство Олексіївської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 25)»
|Державна пенітенціарна служба України
|
24.
|
08680572
|Державне підприємство «Підприємство Одеської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 14)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
25.
|
08680906
|Державне підприємство «Підприємство Темнівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (№ 100)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
26.
|
08679994
|Державне підприємство «Підприємство Коростенської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Житомирській області (№ 71)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
27.
|
08680885
|Державне підприємство «Підприємство Харківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (№ 43)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
28.
|
08680589
|Державне підприємство «Підприємство Південної виправної
колонії Управління Державної пенітенціарної служби
України в Одеській області (№ 51)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
29.
|
08680626
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Машівської виправної колонії управління Державної
пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 9)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
30.
|
08680187
|Державне підприємство «Підприємство Бучанської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 85)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
31.
|
08679706
|Державне підприємство «Підприємство Жовтоводської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 26)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
32.
|
08679600
|Державне підприємство «Підприємство Стрижавської
виправної колонії управління Уержавної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 81)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
33.
|
08680098
|Державне підприємство «Підприємство Оріхівської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 88)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
34.
|
08681040
|Підприємство Шепетівської виправної колонії управління
Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій
області (№ 98)
|Державна пенітенціарна служба
України
|
35.
|
08679698
|Державне підприємство «Підприємство Солонянської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області (№ 21)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
36.
|
08681086
|Державне підприємство «Підприємство Чернігівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Чернігівській області (№ 44)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
37.
|
08680891
|Державне підприємство «Підприємство Качанівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (№ 54)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
38.
|
08680649
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Крюковської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 29)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
39.
|
08679971
|Державне підприємство «Підприємство Житомирської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 4)
|Державна пенітенціарна служба
України
|
40.
|
08680945
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Дергачівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області
(№ 109)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
41.
|
08680448
|Державне підприємство «Підприємство Личаківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 30)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
42.
|
08681139
|Державне підприємство «Підприємство Сокирянської
виправної колонії відділу Державної пенітенціарної служби
України в Чернівецькій області (№ 67)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
43.
|
08680069
|Державне підприємство «Підприємство Вільнянської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Запорізькій області (№ 20)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
44.
|
08680052
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Веселівського виправного центру управління Державної
пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 8)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
45.
|
08680997
|Державне підприємство «Підприємство Північної виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі (№ 90)
|Державна пенітенціарна служба
України
|
46.
|
08680612
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Ширяївського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 111)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
47.
|
08679758
|Державне підприємство «Підприємство Криворізької
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 80)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
48.
|
08681074
|Державне підприємство «Підприємство Уманської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області (№ 129)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
49.
|
08680112
|Державне підприємство «Підприємство Кам’янської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Запорізькій області (№ 101)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
50.
|
08679712
|Державне підприємство «Підприємство Дніпродзержинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області (№ 34)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
51.
|
08680253
|Державне підприємство «Підприємство Кіровоградської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Кіровоградській області (№ 6)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
52.
|
08679630
|Державне підприємство «Підприємство Крижопільського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України у Вінницькій області (№ 113)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
53.
|
08680595
|Державне підприємство «Підприємство Чорноморської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Одеській області (№ 74)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
54.
|
08680841
|Державне підприємство «Підприємство Диканівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (№ 12)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
55.
|
08680566
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Новобузького виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Миколаївській області (№ 103)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
56.
|
08680690
|Державне підприємство «Підприємство Надержинщинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 65)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
57.
|
08679988
|Державне підприємство «Підприємство Бердичівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Житомирській області (№ 70)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
58.
|
08680170
|Державне підприємство «Підприємство Білоцерківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в місті Києві та Київській області (№ 35)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
59.
|
08681063
|Державне підприємство «Підприємство Старобабанівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Черкаській області (№ 92)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
60.
|
08680224
|Державне підприємство «Підприємство Ірпінського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в м. Києві та Київській області (№ 132)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
61.
|
08681057
|Державне підприємство «Підприємство Черкаської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Черкаській області (№ 62)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
62.
|
08680715
|Державне підприємство «Підприємство Полицької виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Рівненській області (№ 76)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
63.
|
08680075
|Державне підприємство «Підприємство Софіївської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 55)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
64.
|
08679764
|Державне підприємство «Підприємство Дніпропетровської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
65.
|
08679617
|Державне підприємство «Підприємство Вінницької виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 86)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
66.
|
08681034
|Державне підприємство «Підприємство Райківецької
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 78)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
67.
|
08680023
|Державне підприємство «Підприємство Бердичівського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Житомирській області (№ 108)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
68.
|
08680655
|Державне підприємство «Підприємство Полтавської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Полтавській області (№ 64)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
69.
|
08680000
|Державне підприємство «Підприємство Райківської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Житомирській області (№ 73)
|Державна пенітенціарна служба
України
|
70.
|
08679741
|Державне підприємство «Підприємство Орджонікідзевського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області (№ 79)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
71.
|
08679669
|Державне підприємство «Підприємство Маневицької
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Волинській області (№ 42)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
72.
|
08680537
|Державне підприємство «Підприємство Арбузинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 83)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
73.
|
08680709
|Державне підприємство «Підприємство Катеринівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області (№ 46)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
74.
|
08679770
|Державне підприємство «Підприємство Синельниківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 94)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
75.
|
08680543
|Державне підприємство «Підприємство Казанківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 93)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
76.
|
08680804
|Державне підприємство «Підприємство Збаразької виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Тернопільській області(№ 63)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
77.
|
08680135
|Державне підприємство «Підприємство Коломийської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Івано-Франківській області (№ 41)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
78.
|
08679586
|Державне підприємство «Підприємство Ладижинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Вінницькій області(№ 39)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
79.
|
08679652
|Державне підприємство «Підприємство Літинської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
у Вінницькій області (№ 123)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
80.
|
08679735
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Широківського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 75)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
81.
|
08680081
|Державне підприємство «Підприємство Бердянської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 77)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
82.
|
08680201
|Державне підприємство «Підприємство Бориспільської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 119)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
83.
|
08680974
|Державне підприємство «Підприємство Дар’ївської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі (№ 10)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
84.
|
08680661
|Державне підприємство «Підприємство Кременчуцької
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Полтавській області (№ 69)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
85.
|
08680684
|Державне підприємство «Підприємство Комсомольського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Полтавській області (№ 136)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
86.
|
08679592
|Державне підприємство «Підприємство Піщанської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
у Вінницькій області (№ 59)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
87.
|
08680264
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Устинівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№ 37)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
88.
|
08680810
|Державне підприємство «Підприємство Копичинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області (№ 112)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
89.
|
08679675
|Державне підприємство «Підприємство Цуманської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Волинській області (№ 84)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
90.
|
08679646
|Державне підприємство «Підприємство Могилів-Подільської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 114)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
91.
|
08680477
|Державне підприємство «Підприємство Львівської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
у Львівській області (№ 48)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
92.
|
08680129
|Державне підприємство «Підприємство Мелітопольської
виховної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Запорізькій області»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
93.
|
08680017
|Державне підприємство «Підприємство Житомирської
установи виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 8)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
94.
|
08680454
|Державне підприємство «Підприємство Дрогобицької
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 40)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
95.
|
08680508
|Державне підприємство «Підприємство Самбірської виховної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
96.
|
08680282
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Олександрівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області
(№ 104)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
97.
|
08679793
|Державне підприємство «Підприємство П’ятихатської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області (№ 122)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
98.
|
08680750
|Державне підприємство «Підприємство Роменської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Сумській області (№ 56)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
99.
|
08680520
|Державне підприємство «Підприємство Ольшанської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 53)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
100.
|
08680767
|Державне підприємство «Підприємство Шосткинської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Сумській області (№ 66)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
101.
|
08680744
|Державне підприємство «Підприємство Городоцького
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Рівненській області (№ 131)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
102.
|
08680158
|Державне підприємство «Підприємство Долинського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Івано-Франківській області (№ 118)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
103.
|
08680460
|Державне підприємство «Підприємство Сокальської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Львівській області (№ 47)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
104.
|
08680787
|Державне підприємство «Підприємство Конотопського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Сумській області (№ 130)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
105.
|
08680493
|Державне підприємство «Підприємство Держівської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 110)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
106.
|
08681005
|Державне підприємство «Підприємство Білозерської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі (№ 105)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
107.
|
08680721
|Державне підприємство «Підприємство Городищенської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Рівненській області (№ 96)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
108.
|
32314439
|Державне підприємство «Підприємство Домницького
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України в Чернігівській області (№ 135)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
109.
|
08681100
|Державне підприємство «Підприємство Менської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Чернігівській області (№ 91)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
110.
|
08680483
|Державне підприємство «Підприємство Миколаївської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Львівській області (№ 50)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
111.
|
08680922
|Державне підприємство «Підприємство Курязької виховної
колонії імені А. С. Макаренка управління Державної
пенітенціарної служби України в Харківській області»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
112.
|
08680164
|Державне підприємство «Підприємство Галицької виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України
в Івано-Франківській області (№ 128)
|Державна пенітенціарна служба
України
|
113.
|
08680951
|Державне підприємство «Підприємство Первомайської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області(№ 117)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
114.
|
08680939
|Державне підприємство «Підприємство Балаклійського
виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 106 )»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
115.
|
08680193
|Державне підприємство «Підприємство Березанської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 95)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
116.
|
08680796
|Державне підприємство «Підприємство Сумської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області (№ 116)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
117.
|
08680106
|Державне підприємство «Підприємство Біленьківської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України в Запорізькій області (№ 99)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
118.
|
08680046
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство
Дружелюбівського виправного центру управління Державної
пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 1)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
119.
|
08679787
|Державне підприємство «Підприємство Ігренського
виправного центру управління Державної пенітенціарної
служби України у Дніпропетровській області (№ 133)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
120.
|
08679623
|Державне підприємство «Підприємство Вінницької установи
виконання покарань управління Державної пенітенціарної
служби України у Вінницькій області (№ 1)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
121.
|
08681011
|Державне підприємство «Підприємство Ізяславської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Хмельницькій області (№ 31)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
122.
|
08681028
|Державне підприємство «Підприємство Замкової виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 58)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
123.
|
08680968
|Державне підприємство «Підприємство Голопристанської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (№ 7)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|
124.
|
08680632
|Державне підприємство «Підприємство Божковської
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 16)»
|Державна пенітенціарна служба
України
|125.
|25398506
|Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія»
|Державна служба геології та надр України
|126.
|02341372
|Державне підприємство «Науково-дослідний інститут статистичних досліджень»
|Державна служба статистики України
|
127.
|
21221610
|Державне підприємство «Харківський філіал науково-
дослідного інституту статистики державного комітету
статистики України»
|Державна служба статистики України
|128.
|05409024
|Миронівське будівельно-монтажне управління
|Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
|129.
|5428518
|Овруцька будівельно-монтажна дільниця ремонтно-
будівельних і дезактиваційно-відновлювальних робіт
|Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
|130.
|22205932
|Державне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «Рятівник-інформ»
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|131.
|20432977
|Державне підприємство «Сокирницький цеолітовий завод»
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|132.
|33349326
|Державне підприємство «Українські спеціальні системи зв’язку»
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|133.
|01128794
|Державне авіаційне підприємство «Карпати-авіа» МНС України
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|134.
|25276329
|Державне підприємство «Управління капітального будівництва»
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|135.
|36351153
|Державне підприємство «Центр громадської безпеки 112»
|Державна служба України з надзвичайних ситуацій
|
136.
|
00698041
|Державне підприємство «Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
137.
|
05395747
|Державне підприємство «Хмельницький державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
138.
|
23679034
|Державне підприємство «Кіровоградська госпрозрахункова виробнича лабораторія ветеринарних препаратів»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
139.
|
05450191
|Державне підприємство «Кіровоградський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
140.
|
00482986
|Державне підприємство «Гожулівська дослідна біологічна фабрика»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
141.
|
00686247
|
Державне підприємство «Маріупольський ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
142.
|
00482973
|Державне підприємство «Дніпропетровська біологічна фабрика»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
143.
|
37096353
|Державне підприємство «Клініка ветеринарної медицини оболонського району м. Києва»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
144.
|
00689102
|Калинівський державний завод по виробництву м’ясо- кісткового борошна «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
145.
|
05453500
|Державне підприємство «Тернопільський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
146.
|
20377095
|Державне підприємство «Донецьке обласне ветеринарно- санітарне підприємство»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
147.
|
20591693
|Київське обласне Державне ветеринарно-санітарне підприємство
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
148.
|
00706444
|
Старобільське державне підприємство «Облзооветпром
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
149.
|
36081110
|
Державне підприємство «Ветспецбуд»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
|
150.
|
00482996
|
Державна Галещинська біологічна фабрика
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
151.
|
36754865
|Путильська районна державна лабораторія ветеринарної медицини
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
152.
|
05453516
|Державне підприємство «ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод»
|Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
|
153.
|
24971375
|
Державне підприємство «ТВК»
|Державна служба України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
|
154.
|
30219999
|Державне підприємство «Центр інформаційних технологій реєстрації та ліцензування»
|Державна служба України з
питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
|155.
|32626020
|Державне підприємство «Центр капітального будівництва»
|Державна фіскальна служба України
|156.
|22380635
|Державне підприємство «Виробничо-сервісний центр у Львівській області»
|Державна фіскальна служба України
|157.
|32626015
|Державне підприємство «Будівельно-виробниче об’єднання»
|Державна фіскальна служба України
|158.
|31186273
|Державне підприємство «Сервісний центр в одеській області»
|Державна фіскальна служба України
|159.
|31536895
|Державне підприємство «Сервісний центр у Хмельницькій області»
|Державна фіскальна служба України
|160.
|35840223
|Державне підприємство «Експертиза дорожнього сервісу»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|161.
|03443784
|Державне підприємство – спеціалізоване виробниче управління підривних робіт «Криворіжшляхвибухпром»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|162.
|03446204
|Пустомитівське дорожне ремонтно-будівельне державне підприємство № 62
|Державне агентство автомобільних доріг України
|163.
|03448899
|Запорізьке дорожне експлуатаційне державне підприємство
|Державне агентство автомобільних доріг України
|164.
|05395109
|Львівський державний регіональний науково-технічний центр
|Державне агентство автомобільних доріг України
|165.
|21511118
|Державне підприємство спеціалізоване виробниче управління «Київшляхвибухпром»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|166.
|32041802
|Державне підприємство з розбудови транспортних коридорів в Україні
|Державне агентство автомобільних доріг України
|167.
|33691860
|Державне підприємство «Український дорожній сервіс»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|
168.
|
33935424
|Державне підприємство «Служба вагового та габаритного
контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|169.
|30917800
|Державне підприємство Верховинське районне дорожнє державне підприємство (верховинський райавтодор)
|Державне агентство автомобільних доріг України
|170.
|31899285
|Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»
|Державне агентство автомобільних доріг України
|171.
|1035130
|Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп»
|Державне агентство водних ресурсів України
|172.
|34262204
|Державне підприємство «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області»
|Державне агентство водних ресурсів України
|173.
|33167357
|Державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп»
|Державне агентство водних ресурсів України
|174.
|36670377
|Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»
|Державне агентство водних ресурсів України
|175.
|38208099
|Державне підприємство «Прикарпатська регіональна дирекція з водогосподарського будівництва»
|Державне агентство водних ресурсів України
|176.
|01035093
|Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпроводгосп»
|Державне агентство водних ресурсів України
|177.
|01037904
|Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп»
|Державне агентство водних ресурсів України
|178.
|32765831
|Державне підприємство «Укрводсервіс»
|Державне агентство водних ресурсів України
|179.
|01039228
|Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Запоріждіпроводгосп»
|Державне агентство водних ресурсів України
|180.
|38076778
|Державне підприємство «Водексплуатація»
|Державне агентство водних ресурсів України
|
181.
|
35923667
|Державне підприємство «Південно-східне регіональне об’єднання з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
182.
|
33169595
|Державне підприємство «Львівський регіональний центр з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
183.
|
35952939
|Державне підприємство «Закарпатський центр з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
184.
|
31706707
|Державне підприємство «Інформаційно-експертний центр з енергозбереження в Миколаївській області»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|
185.
|
36001021
|
Державне підприємство «Учбово-експертний центр НАЕР»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|
186.
|
30221175
|Державне науково-промислове підприємство «Укренергомаш»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|
187.
|
36145383
|Державне підприємство «Кіровоградський регіональний центр з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|
188.
|
36206131
|Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний центр з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|
189.
|
32145369
|Державне підприємство «Закарпатський регіональний центр з енергозбереження»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
190.
|
34696215
|
Державне підприємство «Енергоефективність»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
191.
|
36862223
|
Державне підприємство «Південне-альтернативні джерела»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
192.
|
38519070
|Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»
|Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України
|
193.
|
37019881
|Державне підприємство «Центр з енергозбереження у Житомирській області»
|Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України
|194.
|25319808
|Рівненське державне підприємство «Рівнеліспостач»
|Державне агентство лісових ресурсів України
|195.
|00994227
|Київське державне лісогосподарське об’єднання «Київліс»
|Державне агентство лісових
ресурсів України
|196.
|37270208
|Державне підприємство «Резерв»
|Державне агентство резерву України
|197.
|13677856
|Державне підприємство «Укррезерв»
|Державне агентство резерву України
|198.
|32909875
|Державне підприємство «Укрспецавтобаза»
|Державне агентство резерву України
|199.
|16514043
|Центральний науково-дослідний інститут економіки
|Державне агентство рибного
господарства України
|200.
|37729269
|Державне підприємство «Центр дистанційного моніторингу риболовних суден»
|Державне агентство рибного господарства України
|201.
|33239295
|Державна організація «Виконавче бюро»
|Державне агентство рибного господарства України
|202.
|00468068
|Державне підприємство «Київська радіостанція «Південриба»
|Державне агентство рибного господарства України
|203.
|25167066
|Дніпродзержинське державне нерестово-виросне рибне господарство
|Державне агентство рибного господарства України
|204.
|33938493
|Державне підприємство «Центр атестації та сертифікації керівних працівників та спеціалістів рибної галузі»
|Державне агентство рибного господарства України
|205.
|37729296
|Державне підприємство «Центр дистанційного моніторингу риболовних суден»
|Державне агентство рибного господарства України
|206.
|26168961
|Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства
|Державне агентство рибного господарства України
|207.
|14308262
|Державне підприємство «Харківський завод електроапаратури»
|Державне космічне агентство України
|
208.
|
20588231
|Державний науково-виробничий центр аерокосмічної
інформації, дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища «Природа»
|Державне космічне агентство України
|209.
|25527406
|Державне підприємство «Дніпрокосмос»
|Державне космічне агентство України
|210.
|14313151
|Відкрите акціонерне товариство «Приладобудівний завод «Сокіл»
|Державне космічне агентство України
|211.
|02841347
|Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|212.
|03355703
|Державне підприємство «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|213.
|05591690
|Державне підприємство «Спеціалізоване видавництво «Либідь»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|214.
|02473116
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|215.
|02473079
|Національне видавництво дитячої літератури «Веселка»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|216.
|02473122
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|217.
|02473895
|Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|218.
|02472683
|Державне підприємство Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|219.
|02473091
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|220.
|02473145
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|221.
|02473139
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Здоров’я»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|
222.
|
05428286
|Державне підприємство «Всеукраїнське державне
спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|223.
|02473100
|Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» книжково- журнальне видавництво «Урожай»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|224.
|02473168
|Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Україна»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|225.
|33302309
|Державне підприємство «Дирекція фестивально-виставкової діяльності»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|226.
|36471293
|Державне підприємство «Житловий комплекс»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|227.
|02474297
|Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Маяк»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|228.
|03355488
|Державне підприємство «Харківське багатопрофільне видавництво «Основа»
|Державний комітет телебачення і радіомовлення України
|
229.
|
22971632
|Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт»
Державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «Таско-експорт»
|Державний концерн «Укроборонпром»
|230.
|00710180
|Державне підприємство «Сумський державний селекційний
центр»
|Міністерство аграрної політики та
продовольства України
|231.
|14173158
|Державне підприємство «Хмельницьке»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|232.
|14304703
|Державне підприємство «Гвардійське «
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|233.
|00412240
|Радгосп – завод «Мужіївський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|234.
|00413895
|«Агропромислово-торгове підприємство «Бобовище»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|235.
|05529691
|Державне підприємство «Черкаський консервний комбінат»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|236.
|03757347
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Промінь»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|237.
|05803465
|Державне підприємство «Експериментальний машинобудівний завод соляної промисловості»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|238.
|00910082
|Тернопільське державне обласне підприємство «Агропромтехніка»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|239.
|37503912
|Державне підприємство «Артемівське агроторгове підприємство»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|240.
|03081223
|Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт»)
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|241.
|00375409
|Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|242.
|00374634
|Державне підприємство «Коростишівський спиртовий комбінат»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|243.
|00374700
|Великолюбінський державний спиртзавод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|244.
|05518954
|Державне підприємство «Косарський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|245.
|05459163
|Державне підприємство «Уладівський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|246.
|05459157
|Державне підприємство «Тростянецький спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|247.
|00375036
|Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|248.
|00374841
|Державне підприємство «Іваньківський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|249.
|00374717
|Струтинський державний спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|250.
|00375020
|Державне підприємство «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|251.
|00375355
|Державне підприємство «Чемерський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|252.
|00333380
|Державне підприємство «Лужанський експериментальний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|253.
|00374733
|Державне підприємство «Угерський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|254.
|00375237
|Державне підприємство «Сумиспирт»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|255.
|00375332
|Державне підприємство Шабалинівський спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|256.
|00375220
|Державне підприємство «Попівський експериментальний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|257.
|32728213
|Державне підприємство «Триліський спиртовий завод «
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|258.
|00375421
|Державне підприємство «Вашківський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|259.
|00376998
|Державне підприємство Кам’янський спиртогорілчаний комбінат
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|260.
|00374893
|Державне підприємство «Ганнопільський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|261.
|00375148
|Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|262.
|00412040
|Державне підприємство «Писарівський спиртзавод «
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|263.
|00375065
|Державне підприємство «Зарубинський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|264.
|00374806
|Державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|265.
|00374829
|Жовтневий спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|266.
|00375415
|Державне підприємство Карапчівський спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|267.
|05459176
|Державне підприємство «Чечельницький спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|268.
|00375214
|Державне підприємство «Новосуханівський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|269.
|24920337
|Київське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро- горілчаної промисловості
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|270.
|00374982
|Державне підприємство Маловисківський спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|271.
|00375250
|Державне підприємство Івашківський спиртзавод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|272.
|00375444
|Державне підприємство Вінницький лікеро-горілчаний завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|273.
|00384682
|Чернівецьке обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|274.
|00375289
|Державне підприємство «Дублянський спиртовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|275.
|00375059
|Державне підприємство «Ковалівський спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|276.
|00374918
|Державне підприємство «Маниковецький спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|277.
|00376372
|Державне підприємство «Барський спиртовий комбінат»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|278.
|05459186
|Державне підприємство «Юрковецький спиртовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|279.
|05388032
|Чернігівське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|280.
|33582037
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Березівське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|281.
|00857203
|Державне підприємство «Семенівське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|282.
|00861529
|Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК (Удктіагротранс)
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|283.
|37354558
|Державне підприємство «Агроінвест»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|284.
|00383544
|Державне підприємство «Солотвинський солерудник»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|285.
|36280860
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|286.
|00413825
|Державне підприємство «Великолазівський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|287.
|00374580
|Державне підприємство «Тернопільський завод продтоварів»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|288.
|22992166
|Державне підприємство «Дніпровське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|289.
|03747691
|Державне підприємство «КУК»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|290.
|05453686
|Державне підприємство «Шовкогосподарство «Кумівське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|291.
|32634597
|Державне сільськогосподарське підприємство «Ключарківське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|292.
|00699276
|Державне підприємство «Шовківничий радгосп «Пологівський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|293.
|00384549
|Державне підприємство «Тернопільська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|294.
|00413802
|Державне підприємство «Радгосп – завод «Ужгородський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|295.
|24306494
|Державне підприємство «Львівське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|296.
|05459111
|Державне підприємство Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню олії та жирів
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|297.
|00377905
|Державне підприємство «Тересвянський завод продтоварів»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|298.
|05453522
|Державне підприємство «Новотроїцький завод по виробництву м’ясокісткового борошна»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|299.
|31861225
|Державне підприємство «Розрахунково-кліринговий центр»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|300.
|38699843
|Державне підприємство «База відпочинку «Янтар»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|301.
|37119820
|Державне підприємство «Украгроспецпостач»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|302.
|37622497
|Державне підприємство «Бердянське агроторгове підприємство»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|303.
|38172382
|Державне підприємство «Львівське агроторгове підприємство»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|304.
|38410866
|Державне підприємство «Виробнича дирекція з ліквідації солотвинського солерудника»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|305.
|00377822
|Державне підприємство «Великоберезнянський консервний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|306.
|32962829
|Державне підприємство торговий дім «Етанол»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|307.
|34532280
|Державне підприємство «Агроспецсервіс»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|308.
|00481531
|Державне підприємство «Побєда»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|309.
|00378844
|Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|310.
|03773576
|Державне підприємство «Дружба»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|311.
|14304716
|Державне підприємство «Степове»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
312.
|
00334439
|Державне підприємство «Державний інститут по
проектуванню підприємств по переробці плодоовочевої
продукції «Діпроплодоовочгосп»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|313.
|00489797
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Лазурне»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|314.
|00724749
|Державне підприємство «Агрономічне»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|315.
|13463351
|Державне підприємство «Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
316.
|
00487462
|Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство
«Самарський» Дніпропетровського державного аграрного університету
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|317.
|19427132
|Державне підприємство «Білоцерківське підприємство по племінній справі у тваринництві»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|318.
|34520076
|Державне підприємство «Татарбунарський виноробний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|319.
|33829749
|Державне підприємство «Фумігація»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|320.
|23764023
|Державне підприємство «Харківцукорзбут»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|321.
|00932005
|Державне підприємство «Харківський проектний інститут «Промзернопроект»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|322.
|00413765
|Державне підприємство «Радгосп-завод «Виноградівський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|323.
|22995874
|Державне підприємство «Таврійське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|324.
|00413831
|Державне підприємство «Червона зірка»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|325.
|00686374
|Лозівське державне підприємство кормових домішок
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|326.
|14232257
|Державне підприємство «Ніжинський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|327.
|00412582
|Державне підприємство «Понінківське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|328.
|00709193
|Державне підприємство «Великолепетиський радгосп»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|329.
|34435075
|Державне підприємство «Луківська льононасіннєва станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|330.
|00498069
|Державне підприємство «Світанок»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|331.
|32980874
|Державне підприємство «Київський виноробний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|332.
|13987151
|Державне мале підприємство «Водозабір»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|333.
|00412174
|Державне підприємство «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|334.
|00696817
|Державне підприємство «Новосанжарський ветеринарно- санітарний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|335.
|00311303
|Державне підприємство «Березнівська льононасінницька станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|336.
|20581252
|Державне підприємство «Бориспільське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|337.
|30003440
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хоростківське»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|338.
|00451116
|Державне підприємство Житомирська пересувна механізована колона
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|339.
|00415468
|Державне підприємство «Виробничий південний біотехнологічний центр»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|340.
|00412091
|Державне підприємство «Херсонський виноробний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|341.
|00413794
|Агроторгове підприємство радгосп-завод «Мукачівський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|342.
|00487545
|Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Прогрес» Харківської державної зооветеринарної академії»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|343.
|00701932
|Державне підприємство «Надибська льононасіннєва станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|344.
|00855925
|Ягільницький кінний завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|345.
|04763290
|Тернопільське державне підприємство «Агропромзв’язоксистема»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|346.
|05401169
|Державне підприємство винзавод «Алко – Прима»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|347.
|13683911
|Державне підприємство «Агрокомплектбуддеталь»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
348.
|
20882077
|Державне підприємство «Первомайський державний науково-
інженерний центр з проблем ресурсозбереження та енергозбереження»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|349.
|24687154
|Державне підприємство «Калуська державна районна агрохімічна лабораторія»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|350.
|30354883
|Державне підприємство «Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|351.
|32491316
|Державне підприємство «Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|352.
|25977026
|Державне підприємство «Фумігаційний загін»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|353.
|00385034
|Державне підприємство «Вінницька спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|354.
|00860412
|Державне підприємство «Український державний проектний інститут споруд захищеного грунту «Діпропромтеплиця»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|355.
|25227495
|Західно-державний селекційно-генетичний центр
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|356.
|00709170
|Державне підприємство «Шовкорадгосп «Шотівський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|357.
|00481525
|Держгосп «Мостиський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|358.
|00333339
|Державне підприємство «Яготинський цукровий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|359.
|00375125
|Державне підприємство «Струсівський комбінат продтоварів»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|360.
|00375450
|Державне підприємство «Браїлівський сокоморсовий завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|361.
|00378856
|Державне підприємство «Гайворонський завод безалкогольних напоїв»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|362.
|00379850
|Державне підприємство «Збаразький завод продовольчих товарів»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|363.
|00383567
|Долинський солевиварювальний комбінат
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|364.
|00387128
|Державне підприємство «Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|365.
|00388211
|Підприємство звенигородські залізничні під’їздні колії асоціації «Черкасицукор»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|366.
|00481548
|Радгосп «Лісовогринівецький»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|367.
|00481554
|Державне підприємство «Староушицьке»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|368.
|00481653
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Більковецьке»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|369.
|00487551
|Державне сільськогосподарське підприємство «Оберіг»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|370.
|00492279
|Макарівське державне сільськогосподарське підприємство «Сортнасіннєовоч»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|371.
|00692334
|Державне підприємство «Голобська льононасіннєва станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|372.
|00699218
|Державне підприємство «Запоріжшовк»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|373.
|00699299
|Оріхівське державне сільськогосподарське племінне підприємство по шовківництву
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|374.
|00702587
|Одеське обласне об’єднання шовківництва «Облшовк»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|375.
|00709158
|Цюрупинська міжрайонна коконосушарня
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|376.
|00725631
|Болградська міжрайонна коконосушарка
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|377.
|00726487
|Червоноармійський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
378.
|
00914697
|Кіровоградське державне обласне підприємство по виробничому, матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу області
«Облагротехсервіс»
|
Міністерство аграрної політики та продовольства України
|379.
|02127816
|Державне підприємство «Генічеський виноробний завод»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|380.
|04593327
|Горохівський ливарно-механічний завод
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|381.
|04806504
|Мале підприємство «Гуслі»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|382.
|05290830
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Нива»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
383.
|
05490753
|Державне підприємство «Середино-будське районне
державне виробниче підприємство по виконанню
агрохімічних робіт «Агрохім»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|384.
|05490960
|Харківське обласне державне підприємство по агрохімічному забезпеченню сільського господарства «Облагрохімія»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|385.
|13704777
|Державне підприємство «Бориспільське державне госпрозрахункове підприємство «Старт»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|386.
|13743501
|Державна організація (установа, заклад) дирекція будуючого перегонівського м’ясокомбінату
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|387.
|16458327
|Державне підприємство «Агроелеваторбуд»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|388.
|18019365
|Державне підприємство громадського харчування
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|389.
|19245951
|Державне підприємство «Спецсервіс»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|390.
|19386516
|Мале державне підприємство «Моноліт»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|391.
|20589957
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Прогрес»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
392.
|
21194787
|Харківське обласне виробниче підприємство по
дорощуванню, заготівлі і реалізації племенних тварин «Харківплемресурси»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|393.
|21328420
|Хмельницьке проектно-кошторисне бюро
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|394.
|21477605
|Мале державне підприємство «Прогрес-90»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|395.
|21583968
|Державне комплексне торговельне підприємство «Хрещатик»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|396.
|21708298
|Державне підприємство «Фумігаційний загін»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
397.
|
21871503
|Державне підприємство «Дніпропетровський державний
ветсанзавод міністерства сільського господарства і продовольства України»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|398.
|22779099
|Державне підприємство радгосп «Колодіївський»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|399.
|23276414
|Державне підприємство «Полтавська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|400.
|23597733
|Маріупольський фумігаційний загін
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|401.
|24957852
|Державна дослідно-експериментальна агрофірма «Асканія- Нова»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
402.
|
30080939
|Державне підприємство «Міжгосподарський центр по
технологічному забеспеченню бурякоцукрового виробництва «Сумипромагропостач»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|403.
|30195706
|Державне підприємство «Кільченська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|404.
|30240783
|Макарівське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Бишівагрохім»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|405.
|30293318
|Київська державна сільськогосподарська машинно-технічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|406.
|30294332
|Чернігівська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|407.
|30351840
|Саратська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|408.
|30353167
|Державне підприємство «Сорокотязьке»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|409.
|30381241
|Ковельська районна державна сільськогосподарська машинно
– технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|410.
|30805332
|Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Україна»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|411.
|30923505
|Державне сільськогосподарське підприємство «Котиківка»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|412.
|31196480
|Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|
413.
|
31430598
|Одеське державне підприємство по виробничому і
комерційному обслуговуванню цукрових заводів «Південькристал»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|414.
|32152601
|Державне спеціалізоване сільськогосподарське підприємство «Перлина полісся»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|415.
|32183708
|Державне підприємство «Броварський оптовий ринок»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|416.
|32437270
|Державне підприємство «Торговий дім «Облагрохімія»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|417.
|32835930
|Державне підприємство «Фумігаційний загін»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|418.
|33872223
|Державне підприємство «Глухівська льононасіннєва станція»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|419.
|33972141
|Державне підприємство «Дніпропетровське сільськогосподарське підприємство «Агроперспектива»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|420.
|37644835
|Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке сільськогосподарське підприємство «Селекція-сервіс»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|421.
|37932154
|Державне підприємство «Центр підтримки агропідприємств»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|422.
|38519849
|Державне підприємство «Макіївське агроторгове підприємство»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|423.
|25701134
|Залізецька державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|424.
|25701152
|Гусятинська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|425.
|25779970
|Харківський фумігаційний загін
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|426.
|30115128
|Державне підприємство «Укрхарчоресурс»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|427.
|30129937
|Котовська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|428.
|30175920
|Державне підприємство «Арго»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|429.
|30335148
|Просянська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|430.
|30355651
|Широківська державна сільськогосподарська машино- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|431.
|30396064
|Жовківська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|432.
|30667662
|Державне науково-технологічне виробниче підприємство «Вереск»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|433.
|31570103
|Державне підприємство «Продтранс»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|434.
|20047943
|Державна акціонерна компанія «Хліб України»
|Міністерство аграрної політики та продовольства України
|435.
|33545152
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Розвиток»
|Міністерство внутрішніх справ України
|436.
|32583621
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Черкаси-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|437.
|08802905
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Полтава-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|438.
|32434237
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Дніпро-інформ ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|439.
|32833210
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Вінниця-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|440.
|23313351
|Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Чернігів-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|441.
|36390560
|Державне підприємство «Кіровоград-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|
442.
|
08564647
|Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ
України «Будівельне Управління ГУ МВС України в Харківській області»
|Міністерство внутрішніх справ України
|443.
|32961165
|Державне підприємство «Будівельне Управління ГУ МВС України в м. Києві»
|Міністерство внутрішніх справ України
|444.
|08576917
|Державне підприємство МВС України «Рівне-інформ- ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|445.
|30162010
|Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Львів-інформ-ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|446.
|08576509
|Державне підприємство МВС України «Київщина-інформ- ресурси»
|Міністерство внутрішніх справ України
|447.
|35465027
|Державне підприємство «Багатопрофільна науково- дослідницька експертно-криміналістична лабораторія»
|Міністерство внутрішніх справ України
|
448.
|
33252908
|Державне госпрозрахункове підприємство міністерства
внутрішніх справ України «Спеціалізоване монтажно-
експлуатаційне Управління ГУ МВС України у Львівській області»
|
Міністерство внутрішніх справ України
|449.
|30726550
|Державне підприємство – спеціалізована госпрозрахункова збройна майстерня ГУ МВС України в м. Києві
|Міністерство внутрішніх справ України
|450.
|34239034
|Державне підприємство МВС України «Будинок фізичної культури та спорту»
|Міністерство внутрішніх справ України
|451.
|37107312
|Державне підприємство «Центр екологічних ініціатив»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|452.
|35007990
|Державне підприємство «Екобезпеки, нормування та інновацій»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|453.
|36939719
|Державне підприємство «Держекоінвест»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|454.
|38138524
|Державне підприємство «Укреко-Ойл»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|455.
|20064338
|Державне підприємство «Біологічні ресурси України»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|456.
|33104318
|Державне підприємство «Укрвторавто»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|457.
|33749517
|Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|458.
|32821115
|Державне підприємство «Науково – виробниче природоохоронне об’єднання»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|459.
|25589850
|Державне підприємство «Національний центр поводження з небезпечними відходами»
|Міністерство екології та природних ресурсів України
|460.
|33968601
|Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і
продуктів органічного синтезу»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|461.
|21638184
|Державне підприємство «Інжексбуд»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|462.
|00187369
|Державне підприємство «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|463.
|31402430
|Державне підприємство гідрогеологічного захисту «Шахта 2-біс»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|464.
|00209355
|Державне підприємство «Український державний науково-
дослідний інститут пластичних мас»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|
465.
|00217159
|Державне підприємство «Український науково-дослідний,
проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|
466.
|04692519
|Державне підприємство «Державний проектно-
конструкторський інститут збагачувального устаткування
«Діпромашвуглезбагачення»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|467.
|32309722
|Державне підприємство «Еко»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|468.
|38003170
|Державне підприємство «Редакція журналу «Економіка України»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|469.
|00189635
|Державне підприємство «Державна коксохімічна станція»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|470.
|25047126
|Державне підприємство «Орган з сертифікації ОС «Крантест»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|471.
|04880311
|Державне підприємство спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|472.
|13676437
|Державне науково-виробниче підприємство «Версія»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|473.
|31733589
|Державне підприємство Харківський радіозавод «Протон»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|474.
|00193714
|Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|475.
|00224892
|Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|476.
|00237630
|Державне підприємство «Одеський спеціальний науково- дослідний і проектно-конструкторський інститут»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
477.
|
14315569
|Державне підприємство «Український науково-технічний і
впроваджувальний центр комплексного захисту інформації»
(Український центр «Безпека»)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|478.
|37176130
|Державне підприємств «Державна інвестиційна компанія»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|479.
|36522096
|Державне підприємство «Інвест Україна»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|480.
|37450065
|Державне підприємство «Національні інфраструктурні проекти»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|481.
|37882408
|Державне підприємство «Національний проект «Якісна вода»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|482.
|37450101
|Державне підприємство «Національний проект «Чисте місто»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|483.
|37450164
|Державне підприємство «Національний проект «ЕЛ ЕН ДЖІ термінал»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|484.
|38968276
|Державне підприємство «Національні інноваційні проекти»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|485.
|37450075
|Державне підприємство «Національний проект «Відкритий світ»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|486.
|37816094
|Державне підприємство «Національний проект «Нове життя»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|487.
|38451640
|Державне підприємство «Національний проект «Місто майбутнього»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|488.
|37771551
|Державне підприємство «Олімпійська надія – 2022»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|489.
|37814558
|Державне підприємство «Гріненерго»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|490.
|37956940
|Державне підприємство «Теплий дім»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|491.
|37813664
|Державне підприємство «Національний проект «Енергія природи»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|492.
|38650352
|Державне підприємство «Укртеплоком»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|493.
|35426517
|Державне підприємство «Дослідний машинобудівний завод»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|494.
|35085931
|Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|495.
|35135484
|Державне підприємство «Київський центр впровадження регіональних програм інноваційного розвитку»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|496.
|14315017
|Промислова академія
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|497.
|05624981
|Одеський центр технічного обслуговування кузнечно- пресових автоматів «Прессмашсервіс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|498.
|00284569
|Державне підприємство «Науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель та споруд»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|499.
|00217018
|Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут джерел світла»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|500.
|00230480
|Державне підприємство науково-виробниче підприємство «Київський інститут автоматики»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|501.
|00231320
|Державне підприємство «Львівський дослідно- експериментальний завод технологічного обладнання»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
502.
|
00206300
|Державне підприємство «Інститут по проектуванню
підприємств хімічних реактивів, препаратів та високочистих речовин «Діпрохімреактив»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|503.
|00311496
|Державне підприємство «Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|504.
|00274660
|Госпрозрахункові навчально-виробничі майстерні Житомирського технологічного коледжу
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|505.
|00311533
|Державне підприємство «Центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|506.
|04771220
|Державне підприємство ремонтно-будівельне управління № 65
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|507.
|05723890
|Київська державна госпрозрахункова спеціалізована дільниця пусконалагоджувальних, ремонтних та монтажних робіт
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|508.
|05393501
|Державне підприємство «Стрийське ремонтно-будівельне управління «Стрийковмашрембуд»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|509.
|04657101
|Державне підприємство спеціальне конструкторсько- технологічне бюро комплексної технології електроремонту
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|510.
|05389994
|Державне підприємство «Будівельник»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|511.
|05793577
|Науково-виробниче об’єднання «Електроважмаш»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|512.
|01886678
|Українське державне підприємство «Укрхім»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|513.
|5805369
|Державне підприємство «Міндобрива»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|514.
|00208054
|Харківський державний загін воєнізованої охорони
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|515.
|00224857
|Одеське спеціальне конструкторське бюро алмазно- розточувальних та радіально-свердлильних верстатів
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|516.
|00224946
|Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|517.
|00277693
|Державне підприємство «КТЦ Агромашсервіс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|518.
|23063368
|Державне підприємство-фірма «Орізон-бета»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|519.
|00230496
|Державне підприємство «Київське проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|520.
|00308488
|Вишнівецьке державне виробничо-торговельне підприємство «Шкіргалантерея»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
521.
|
00310858
|Державне підприємство «Управління комплектації та
поставок устаткування для легкої промисловості і матеріально-технічного постачання»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|522.
|00276127
|Державний інформаційно-обчислювальний центр «Модуль»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|523.
|01886649
|Українське державне підприємство «Укрметал»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|524.
|05838481
|Державне підприємство «Чорметавтоматика»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|525.
|04637711
|Державне підприємство БМУ «Більшовик»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|526.
|00190454
|Державне спеціалізоване конструкторське бюро автоматизації коксохімічного виробництва
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|527.
|00193016
|Державне підприємство «Український республіканський державний трест комплектування підприємств металургії»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|528.
|00281051
|Державне підприємство «Папірприлад»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|529.
|00193795
|Державне науково-проектне підприємство «Вторметроект»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|530.
|04795427
|Державне науково-виробниче підприємство «Текопром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|531.
|00208213
|Дніпропетровський загін воєнізованої охорони
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|532.
|00291687
|Державне підприємство «Романінський цегельний завод»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|533.
|00224834
|Державне підприємство «Конструкторсько-технологічний центр верстатобудування»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|534.
|00196173
|Державне підприємство «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|535.
|37212790
|Державне підприємство «Промислово-металургійний консалтинг»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|536.
|36656297
|Державне комерційне підприємство «Науково-технологічний комплекс «Ресурс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|537.
|35668739
|Державне підприємство «Завод «Маяк»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|538.
|35508086
|Державне лізингове підприємство «Укравіалізинг»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|539.
|33242580
|Державне підприємство регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|540.
|32868017
|Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод- Електромашина»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|541.
|32480440
|Державне підприємство «Машинобудівний завод «Оризон»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|542.
|32343695
|Державне підприємство «Представництво промислових підприємств в Російській Федерації»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|543.
|32153757
|Державне підприємство «Радіореле»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|544.
|31926685
|Державне підприємство «Науково-дослідний центр «КІА Промавтоматика»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|545.
|31807299
|Державне підприємство «Науково – дослідний інститут прикладної акустики»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|546.
|31693892
|Державне підприємство «Завод «Прапор»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|547.
|31489877
|«Конструкторське бюро «Інфорт»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
548.
|
30776637
|Державне підприємство «Головино-сервіс» Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів «Укрбудматеріали»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|549.
|30766042
|Державне підприємство «Подорожненський рудник»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|550.
|30723920
|Державне підприємство «Наш дім»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|551.
|30382973
|Державне підприємство «Рейтингова агенція промисловості»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|552.
|30370025
|Державне підприємство «Проммаркет»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|553.
|30136017
|Підприємство «Малинівський державний машинобудівний завод»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|554.
|25386093
|Державне підприємство «Оріон-телеком»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|555.
|25015623
|Державне госпрозрахункове підприємство парфумо- косметичних виробів «Гермес – парфум»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|556.
|24937042
|Державне підприємство «Фінмаш»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|557.
|24594671
|Державне підприємство Український державний науково- виробничий центр «Квант-модуль»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|558.
|24276971
|Державне підприємство «Науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з праці»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|559.
|24097636
|Державне підприємство «Фінпром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|560.
|23787528
|Державне спеціалізоване конструкторське бюро «Причал»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|561.
|23572526
|Державне підприємство «Ремонтно-будівельний трест «Рембудматеріали»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|562.
|22967903
|Державний департамент-центр ливарного виробництва
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|563.
|22900939
|Державне підприємство «Конструкторське бюро спеціальної техніки»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|564.
|22794199
|Державне підприємство фірма «Оризон-тк»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|565.
|22794182
|Державне підприємство фірма «Оризон-прилад»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|566.
|22794147
|Державне підприємство фірма «Оризон-інструмент»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|567.
|22608133
|Державна науково-виробнича фірма «Стимул- енергометресурс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|568.
|22486569
|Мале державне будівельне підприємство № 1
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|569.
|22470338
|Державне підприємство сервісно-виробничий техно- торговельний центр «Радіотехніка»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|570.
|22422977
|Державне підприємство торгово – промислове підприємство «Радіотехніка»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|571.
|21609900
|Державне підприємство міжгалузевий центр впровадження нових технологій «Ерідан»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|572.
|21606681
|Державне підприємство фірма «Укрелектронпобутсервіс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|573.
|21578631
|Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укрзовнішдеревпром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|574.
|21541668
|Українське державне зовнішньоекономічне підприємство – фірма «Укртехнопром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|575.
|21432011
|Державне підприємство «Завод «Електропобутприлад»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|576.
|21387368
|Державне підприємство фірма «Оризон – Промжитлобуд»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|577.
|20805467
|Дирекція будівництва державного льонокомбінату м. Самбора
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|578.
|20583972
|Державне підприємство «Радгосп «Майданівський»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|579.
|20473002
|Державне підприємство «Особливе конструкторське бюро «Елміс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
580.
|
20294989
|Державне підприємство державний науково-дослідний і
впроваджувальний центр стандартизації та сертифікації продукції гірничорудної промисловості (центр
«Стандартрудсепро»)
|
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|581.
|20280728
|Державне підприємство відомчої охорони «Заслін»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|582.
|20258137
|Державне підприємство громадського харчування «Метал»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|583.
|19490320
|Зовнішньоекономічне державне підприємство «Укрзовнішпром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|584.
|19160108
|Державне підприємство «Науково-технічний центр «Композит»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|585.
|16469503
|Мале державне підприємство «Фобрін»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|586.
|16458238
|Державне підприємство «Інформсервіс» – центр міжгалузевого спеціального зв’язку
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|587.
|16403622
|Державне зовнішньоекономічне підприємство «Славутич- сталь»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|588.
|16397608
|Державне науково-виробниче підприємство «Проектно- конструкторське технологічне бюро»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|589.
|16393668
|Державне науково-виробниче підприємство «Компас»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|590.
|16308697
|Державне науково-технічне підприємство «Інформтех»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|591.
|16308680
|Державне науково-виробниче підприємство «Ніца»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|592.
|16308674
|Державне науково-технічне підприємство «Нісар»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|593.
|16308651
|Державне науково-виробниче підприємство «Системи комп’ютерної автоматизації технологій» (СКАТ)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|
594.
|
16308645
|Державне науково-виробниче підприємство
«Багатофункціонільні автоматизовані комп’ютерні системи
керування технологіями» (БАКСТ)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|595.
|16308639
|Державне науково-виробниче підприємство «Автоматизовані інформаційні системи та технології»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|596.
|16308622
|Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Рект»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|597.
|16308603
|Державне науково-виробниче підприємство «Доза»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|598.
|16308591
|Державне науково-виробниче підприємство «АСУ екологія»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|599.
|16308585
|Державне науково-виробниче підприємство «АСУ АПК»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|600.
|16308562
|Державне науково-виробниче підприємство «Елоїза» «Електронне обладнання і засоби автоматизації»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|601.
|16308556
|Державне науково-виробниче підприємство «Прилади, автоматика, системи» (ПАС)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|602.
|16308549
|Державне науково-виробниче підприємство «Спецавтоматика»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|603.
|16308533
|Державне науково-виробниче підприємство «Алгоритм
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|604.
|16308527
|Державне науково-виробниче підприємство «Індустріальні комп’ютерні системи»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|605.
|16308510
|Державне науково-виробниче підприємство «Аміус»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|606.
|16308504
|Державне науково-виробниче підприємство «Комплексні системи автоматизації. Нові технології.» (КСАНТ)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|607.
|16308496
|Державне підприємтсво «Аскорт»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|608.
|16308484
|Державне науково-виробниче підприємство «Автопром»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|609.
|16308473
|Науково-виробниче підприємство «Імтрес «
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|610.
|16308467
|Державне науково-виробниче підприємство «Астес»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|611.
|16308450
|Державне науково-виробниче підприємство «Радіоізотопне інформаційне устаткування і системи»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|612.
|16308444
|Державне науково-виробниче підприємство «АСУ Термо»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|613.
|16308438
|Державне науково-виробниче підприємство «Агрогаз»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|614.
|16308421
|Державне підприємство Державне науково-виробниче підприємство «Примат»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|615.
|16308415
|Державне науково-виробниче підприємство «Комплексні методи автоматизації» (Комета)
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|616.
|16304446
|Державне науково-впроваджувальне підприємство «Аргус»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|617.
|14315859
|Державне підприємство «Будшляхмашсервіс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|618.
|14315032
|Державне підприємство світловодський завод «Калькулятор»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|619.
|14314788
|Білопільський завод «Факел»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|620.
|14313719
|Радіоприладний завод «Оризон»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|621.
|14313659
|Державне підприємство центр прикладного магнетизму
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|622.
|14312967
|Центральне науково-конструкторське бюро обчислювальної техніки
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|623.
|14312051
|Державне підприємство особливе конструкторське бюро машинобудування «Модуль»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|624.
|14311672
|Державне підприємство «Сервісно-виробничий техно- торгівельний центр комерційний «Лорта-сервіс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|625.
|14311666
|Мале державне підприємство «Сателіт»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|626.
|14311593
|Державне підприємство науково-виробниче об’єднання «Шторм»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|627.
|14311364
|Державне підприємство фірма «Творчість»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|628.
|14311028
|Державне підприємство техніко-торгівельний центр «Електроніка»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|629.
|14308210
|Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|630.
|14307908
|Державне підприємство тячівський завод «Зеніт»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|631.
|14307736
|Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро «Полум’я»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|632.
|14290289
|Мале державне підприємство «Прес»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|633.
|14290036
|Державне науково-виробниче підприємство «Символ»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|634.
|14117102
|Державне підприємство «Державна зовнішньоторгівельна фірма «Херсонсудноімпекс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|635.
|14092135
|Державне науково-виробниче підприємство «Метенергомаш»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|636.
|14029384
|Державне мале підприємство «Терноцвіт»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|637.
|14027451
|Державне підприємство завод «Штурм»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|638.
|14007661
|Державне підприємство «Промисловий центр інтелектуальної власності»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|639.
|14003835
|Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Фотомаш»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|640.
|13881284
|Мале державне підприємство «Фактор»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|641.
|13692324
|Мале державне підприємство «Елма»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|642.
|13685815
|Державне науково-виробниче підприємство «Дельта»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|643.
|13438471
|Державне підприємство «Промелектромонтаж»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|644.
|13434195
|Державне підприємство по матеріально-технічному забезпеченню галузей металургії України
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|645.
|13305511
|Державне науково-технічне підприємство «Базис»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|646.
|36285077
|Державне підприємство «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|647.
|01860650
|Державне підприємство «Одесазовніштранс»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|648.
|31957907
|Державне підприємство «Компанія з зовнішньоекономічних зав’язків України «Атлас»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|649.
|30174183
|Державне підприємство «Південний регіональний інформаційно-навчальний центр з питань банкрутства»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|650.
|31025727
|Державна госпрозрахункова установа агентство з питань банкрутства
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|651.
|35082071
|Державний авіабудівний концерн «Антонов»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|652.
|00190696
|Український виробничо-торговельний концерн робітничого постачання підприємств металургії «Укрметаллургторгснаб»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|653.
|14310081
|Об’єднання підприємств (юридичних осіб) Київське державне науково-виробниче об’єднання «Славутич»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|654.
|33788598
|Державна літакобудівна корпорація «Національне об’єднання «Антонов»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|655.
|14311962
|Державне виробниче об’єднання «Полярон»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|656.
|13402042
|Виробниче об’єднання «Домобудівельник»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|657.
|23885691
|Державний концерн «Лорта»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|658.
|00036044
|Державна акціонерна компанія «Укрресурси»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|659.
|00276067
|Державний республіканський центр проектування і впровадження організації праці «Укрліспроектпраця»
|Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
|660.
|16308668
|Державне науково-виробниче підприємство «Кітас»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|661.
|22794058
|Державне підприємство «Приладобудівний завод «Райдуга»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|662.
|05796251
|Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут
автоматики»
|Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
|663.
|19480600
|Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|664.
|32709929
|Державне підприємство «Вугілля України»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|665.
|32402870
|Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|666.
|34686338
|Державне підприємство «Дзержинськвантажтранс»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|667.
|05410777
|Державне підприємство «Дніпродіпрошахт»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|668.
|25012091
|Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|669.
|36004020
|Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Автоматика та машинобудування»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|670.
|35671961
|Державне підприємство «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|671.
|21496028
|Українське об’єднання по переробці нафти «Укрнафтохімпереробка»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|672.
|34977347
|Державне підприємство по видобутку бурого вугілля «Бурвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|673.
|13957538
|Державне науково-технічне підприємство «Бурова техніка»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|674.
|19096505
|Державне підприємство «Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|675.
|22962805
|Державне підприємство «Інженерно-технічний центр по підготовці кадрів для атомної енергетики»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|676.
|24630349
|Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Підгайцігаз»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|677.
|21155066
|Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Шумськгаз»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|678.
|14030269
|Державне науково-виробниче підприємство фірма «Полімерсервісмаш»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|679.
|21149597
|Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Ланівцігаз»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|680.
|05473312
|Державне підприємство «Трест «Олександріярозрізобуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|681.
|20077938
|Державне підприємство «Медико-технічний центр «Медатом»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
682.
|
35703830
|Державне підприємство з ліквідації збиткових
вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств «Укрвуглеторфреструктуризація»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|683.
|04623778
|Державне підприємство «Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|684.
|20588567
|Державне підприємство «Дніпровибухпром»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|685.
|31523493
|Державне підприємство «Магніт»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|686.
|35633030
|Державний концерн «Укрторф»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|687.
|01276069
|Учбово-курсовий комбінат
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|688.
|21226501
|Державне підприємство «Інтергазбуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|689.
|03484174
|Державне підприємство державний проектний інститут «Укрдіпронафтотранс»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|690.
|36282830
|Державний концерн «Ядерне паливо»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|691.
|35527931
|Державне підприємство «Шахта ім. Д. С. Коротченка «
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|692.
|13668596
|Державне підприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|693.
|32112705
|Державне підприємство «Центрально – західна компанія «Вуглеторфреструктуризація»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|694.
|01527927
|Український концерн торф’яної промисловості «Укрторф»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|695.
|38882770
|Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
696.
|
38881646
|Державне підприємство «Агенція з питань нерухомості та
земельних відносин в паливно-енергетичному комплексі України»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|697.
|01886833
|Українська інспекція по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|698.
|39366185
|Державне підприємство «Шахта № 5 «Нововолинська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|699.
|23095658
|Шахта «Новомиргородська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|700.
|30034023
|Державне підприємство «Теплоелектроцентраль-2 «Есхар»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|701.
|25590072
|Державне підприємство «Центр альтернативних видів палива»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
702.
|
21632715
|Державне підприємство з науково- технічних робіт по
енергозбереженню в електроенергетиці «Укренергоефективність»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|703.
|05427826
|Державне підприємство «Червоноградське шахтне ремонтно- будівельне управління»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|704.
|24150744
|Державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|705.
|34105422
|Державне підприємство «Шахта «Бендюзька»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|706.
|25805041
|Державне підприємство «Український галузевий науково- інженерний центр «Укренергодіагностика»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|707.
|00175308
|Державне підприємство шахта «Гірник» виробничого об’єднання «Селидіввугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|708.
|00181183
|Державне підприємство «Ремонтно-будівельне управління»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
709.
|
00183880
|Управління житлово-комунального господарства
виробничого об’єднання по видобутку вугілля
Красноармійськвугілля
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|710.
|00184052
|Державне підприємство «Шахта «Ведмежоярська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|711.
|00219388
|Державне підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут «Укрдіпрогазоочистка»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|712.
|00467169
|Державне Львівське будівельно-монтажне управління «Газмашбуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|713.
|03017366
|Державне підприємство Лубенське районне управління магістральних нафтопродуктопроводів
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|714.
|03481313
|Державне підприємство «Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|715.
|04223725
|Державне підприємство «Енергоелектроніка»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|716.
|04802593
|Державне підприємство «Укренерготехцентр»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|717.
|04883574
|Запорізьке державне науково-виробниче підприємство «Система»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|718.
|05473186
|Державне підприємство «Шахта «Новодзержинська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|719.
|05509375
|Державна виробнича фірма технологічного зв’язку «Укрнафтозв’язок»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|720.
|05813305
|Державне підприємство «Термодинамічний центр»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|721.
|13672008
|Державне підприємство науково-виробничий центр «Укренергоінформатизація»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|722.
|13734608
|Державне підприємство «Газсільбуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|723.
|19379781
|Державна виробнича фірма «Добропілляшахтобуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|724.
|20273384
|Державне підприємство «Твел»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|725.
|20576802
|Державне підприємство Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|726.
|20614632
|Центральне підприємство по переробці радіоактивних відходів
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|727.
|21739554
|Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Журавичі»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|728.
|22333044
|Дирекція по організації будівництва Західно-українського нафтомаслозаводу
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|729.
|22878186
|Державне підприємство «Державна нафтогазова інспекція»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|730.
|23579847
|Державна будівельно-промислова компанія «Атомспецбуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|731.
|24902144
|Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Літин»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|732.
|25015310
|Державне підприємство «Придніпровський завод кольорових металів»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|733.
|30103279
|Державне підприємство по збуту вугільної продукції «Бурвуглезбут»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|734.
|30109795
|Виробниче об’єднання по видобутку бурого вугілля та його переробці «Бурвуглекомплекс»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|735.
|30168729
|Державне підприємство «Придніпровський гідрометалургійний завод»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|736.
|31092023
|Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Клесівторф»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|737.
|31351690
|Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство «Центр промислових технологій»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|738.
|31645168
|Державне підприємство «Сенсоркомплект»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|739.
|32014831
|Державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|740.
|32620720
|Державне підприємство «Спеціалізований консалтинговий центр»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|741.
|33316065
|Державне підприємство «Шахта «Нова»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|742.
|33322310
|Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Киселівка»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|743.
|33671430
|Державне підприємство «Шахта «Житомирська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|744.
|39388266
|Державне підприємство «Державна вугільна компанія»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|745.
|39646625
|Державне підприємство «Шахта «Візейська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|746.
|39806601
|Державне підприємство «Шахта №1 «Нововолинська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|747.
|24929947
|Державне підприємство «Машкомплект»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|748.
|25842504
|Державне підприємство «Вісник шахтаря»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|749.
|30208604
|Виробниче об’єднання з видобутку вугілля «Красноармійсквугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
750.
|
31360678
|Державне підприємство «Рембудтранс» виробничого
об’єднання «Бурвуглекомплекс» Міністерства палива та енергетики України
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|751.
|32984271
|Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|752.
|00180367
|Публічне акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Спецшахтобуріння»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|753.
|05402737
|Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Олександріявугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
754.
|
05427855
|Державне відкрите акціонерне товариство «Олександрійська
автобаза»-дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Олександріявугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|755.
|24775125
|Відкрите акціонерне товариство «Нафтовик»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|756.
|05515499
|Державне відкрите акціонерне товариство «Вузол виробничо- технологічного зв’язку»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|757.
|00176408
|Відкрите акціонерне товариство «Горлівський завод «Реммаш»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|758.
|00179967
|Державне відкрите акціонерне товариство «Вуглебуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
759.
|
00181846
|Державне відкрите акціонерне товариство «Першотравенське
шахтобудівельне управління № 4» дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Дніпрошахтобуд»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
760.
|
00178136
|Державне відкрите акціонерне товариство шахта № 5
«Великомостівська» зах-української державної вугільної холдінгової компанії
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|761.
|05427803
|Відкрите акціонерне товариство «Червоноградське проектно- конструкторське бюро»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|762.
|24813914
|Державне відкрите акціонерне товариство «Шахтобудівельне управління № 5»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|763.
|00177170
|Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Первомайськвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|764.
|05511136
|Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Лисичанськвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|765.
|00175969
|Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Шахтарськантрацит»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|766.
|00168573
|Державне відкрите акціонерне товариство «Цегельний завод»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
767.
|
00175248
|Державне відкрите акціонерне товариство дочірнє
підприємство шахта № 2 «Новогродівська» державної холдінгової компанії «Селидіввугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|
768.
|
00176437
|Державне відкрите акціонерне товариство центральна
збагачувальна фабрика «Селидівська « дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Селидіввугілля «
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|769.
|00134901
|Державна холдингова компанія «Жовтеньвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|770.
|00177388
|Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Донбасантрацит»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|771.
|24315234
|Державне відкрите акціонерне товариство «Проектно- конструкторське бюро»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|772.
|00179269
|Відкрите акціонерне товариство «Червоноградська автобаза»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|773.
|39896889
|Державне підприємство «Українські газорозподільні мережі»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|774.
|05511107
|Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Селидіввугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|775.
|40225511
|Державне підприємство «Держвуглепостач»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|776.
|40296032
|Державне підприємство «Східвантажтранс»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|777.
|40578553
|Державне підприємство «Шахта «Зарічна»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|778.
|00176236
|Відокремлений підрозділ «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|779.
|26360210
|Відокремлений підрозділ «Шахта «Зарічна» державного підприємства «Львіввугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|780.
|33504980
|Відокремлений підрозділ «Шахта «Родинська» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|781.
|36452904
|Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Нововолинське» державного підприємства «Волиньвугілля»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|782.
|00177052
|Державне відкрите акціонерне товариство шахта «Краснопольївська»
|Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
|783.
|20986730
|Державна установа «Музей морського флоту України» м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 6
|Міністерство інфраструктури України
|
784.
|
3121371
|Полтавський державний обласний навчально-курсовий
комбінат
м. Полтава, вул. Гаражна, 11
|Міністерство інфраструктури України
|785.
|19014832
|Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач»
|Міністерство інфраструктури України
|786.
|01073828
|Державне підприємство «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|787.
|04713033
|Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно- західна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|788.
|01071315
|Державне підприємство Одеська залізниця
|Міністерство інфраструктури України
|789.
|01059900
|Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
790.
|
24249750
|Державне підприємство «Управління промислових
підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»
|Міністерство інфраструктури України
|791.
|14294471
|Державне підприємство «Дарницький вагоноремонтний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|792.
|01056362
|Державне підприємство «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів»
|Міністерство інфраструктури України
|793.
|25374003
|Державне підприємство «Дельта-лоцман»
|Міністерство інфраструктури України
|794.
|24210297
|Державне підприємство «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс»
|Міністерство інфраструктури України
|795.
|20770332
|Державне підприємство «Стрийський вагоноремонтний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|796.
|01069755
|Державне підприємство «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски»
|Міністерство інфраструктури України
|797.
|31349738
|Державне підприємство «Український центр механізації колійних робіт»
|Міністерство інфраструктури України
|798.
|00282553
|Державне підприємство «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»
|Міністерство інфраструктури України
|
799.
|
21579381
|Державне підприємство «Головний інформаційно-
обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України»
|Міністерство інфраструктури України
|800.
|01072609
|Державне підприємство «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|801.
|01057491
|Державне підприємство «Вінницятрансприлад»
|Міністерство інфраструктури України
|
802.
|
34926866
|Державне підприємство «Проектно-конструкторське
технологічне бюро з автоматизації систем управління на
залізничному транспорті України»
|Міністерство інфраструктури України
|
803.
|
16296913
|Державне підприємство «Проектно-конструкторське та
технологічне бюро рухомого складу державної адміністрації
залізничного транспорту України (Укрзалізниці)»
|Міністерство інфраструктури України
|804.
|01057574
|Державне підприємство «Рава-руський шпалопросочувальний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|805.
|01095913
|Державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Укрзалізничпроект»
|Міністерство інфраструктури України
|806.
|21629133
|Державне підприємство «Центральна станція зв’язку» державної адміністрації залізничного транспорту України
|Міністерство інфраструктури України
|807.
|01097415
|Державне підприємство «Дніпропетровський проектно- вишукувальний інститут залізничного транспорту України «
|Міністерство інфраструктури України
|808.
|24074187
|Державне підприємство «Редакція газети «Магістраль»
|Міністерство інфраструктури України
|809.
|31604528
|Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»
|Міністерство інфраструктури України
|
810.
|
01095801
|Державне підприємство «Львівський проектно-
вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект»
|Міністерство інфраструктури України
|811.
|36051259
|Державне підприємство «Розрахунковий центр Міністерства інфраструктури України»
|Міністерство інфраструктури України
|812.
|01393496
|Державний заклад «Золотоніська технічна школа Укрзалізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|813.
|01097199
|Державне підприємство «Одеський проектно – вишукувальний інститут залізничного транспорту України»
|Міністерство інфраструктури України
|814.
|30268559
|Державне підприємство «Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|815.
|20031451
|Державне підприємство «Українські авіаційні паливно- мастильні матеріали»
|Міністерство інфраструктури України
|816.
|03121282
|Івано-Франківський державний обласний навчально- курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|817.
|20078961
|Державне підприємство «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень»
|Міністерство інфраструктури України
|818.
|01131046
|Державне підприємство «Український обчислювальний центр цивільної авіації»
|Міністерство інфраструктури України
|819.
|01125643
|Державне підприємство «Морська аварійно-рятувальна служба»
|Міністерство інфраструктури України
|820.
|01101329
|Державне підприємство «Укртрансфармація»
|Міністерство інфраструктури України
|821.
|01124939
|Державне виробниче об’єднання «Іллічівський судноремонтний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|822.
|34619229
|Державне підприємство «Український транспортно – логістичний центр»
|Міністерство інфраструктури України
|823.
|38137835
|Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія»
|Міністерство інфраструктури України
|824.
|01130644
|Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії»
|Міністерство інфраструктури України
|825.
|03121170
|Одеський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|826.
|03121321
|Кіровоградський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|827.
|03121365
|Миколаївський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|828.
|31709598
|Державне підприємство «Госпрозрахункова аптека № 6 на станції Красний лиман»
|Міністерство інфраструктури України
|829.
|14349640
|Державне підприємство «Літинський автобусний парк»
|Міністерство інфраструктури України
|830.
|03563910
|Нікопольський державний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|831.
|19020413
|Державне підприємство Київське проектно-конструкторське технологічне бюро «Промзалізтранс»
|Міністерство інфраструктури України
|832.
|21304833
|Державне підприємство «Горностаївське автотранспортне підприємство № 16547»
|Міністерство інфраструктури України
|833.
|30324911
|Державне підприємство «Дніпропетровськавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|834.
|34963949
|Державне підприємство «Національний центр моніторингу та інформатизації»
|Міністерство інфраструктури України
|835.
|03121224
|Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|836.
|03121253
|Житомирський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|837.
|01056333
|Державне підприємство «Одеський механічний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|838.
|03115318
|Харківське територіально-виробниче об’єднання державних підприємств автомобільного транспорту «Харківавтотранс»
|Міністерство інфраструктури України
|839.
|03116252
|Державне Дніпропетровське транспортно-експедиційне підприємство -11296
|Міністерство інфраструктури України
|840.
|03118096
|Державне підприємство «Одеське обласне автотранспортне управління»
|Міністерство інфраструктури України
|841.
|03121537
|Дніпропетровське державне конструкторсько-технологічне бюро науково-виробнича організація «Автотранспорт»
|Міністерство інфраструктури України
|842.
|20265479
|Палац культури «Автомобилист»
|Міністерство інфраструктури України
|843.
|24530145
|Державне підприємство «Укрспецобладнання»
|Міністерство інфраструктури України
|844.
|24569578
|Дарницьке державне торгівельно-виробниче підприємство «Транс-сервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|845.
|24699105
|Державне виробниче підприємство «Нива»
|Міністерство інфраструктури України
|846.
|31507843
|Київське державне авіаційне підприємство «Універсал – Авіа»
|Міністерство інфраструктури України
|847.
|33880040
|Державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень»
|Міністерство інфраструктури України
|848.
|01056356
|Відкрите акціонерне товариство «Ізюмський тепловозоремонтний завод»
|Міністерство інфраструктури України
|849.
|01130584
|Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія авіалінії України»
|Міністерство інфраструктури України
|850.
|30576921
|Приватне акціонерне товариство судноплавна компанія «Сі трайдент»
|Міністерство інфраструктури України
|851.
|00282464
|Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький завод залізобетонних шпал»
|Міністерство інфраструктури України
|852.
|21604340
|Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України
|Міністерство інфраструктури України
|
853.
|
01111836
|Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня станції
Дніпропетровськ державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|854.
|23889513
|Державний заклад «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|855.
|01111167
|Державний заклад «Дорожня лікарня державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|856.
|03118736
|Державне підприємство «Тернопільавтотранссервіс
|Міністерство інфраструктури України
|857.
|01108202
|Державний лікувально-профілактичний заклад «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|
858.
|
25611224
|Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня станції Харків
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
859.
|
01110802
|Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня № 1 станції
Київ державного територіально-галузевого об’єднання
«Південно-Західна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|860.
|26386770
|Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня №2 станції Київ ДТГО «Південно-Західна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
861.
|
01110788
|Державний заклад «Вузлова лікарня № 1 станції Дарниця
державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-
Західна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|862.
|03121164
|Закарпатський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|863.
|03121388
|Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|864.
|03121359
|Львівський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|865.
|20787083
|Дрогобицький державний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|866.
|20962422
|Білгород-Дністровський державний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|867.
|03121431
|Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|868.
|03121193
|Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|869.
|03121402
|Сумський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|870.
|03121448
|Чернігівський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|871.
|03121267
|Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|872.
|03121454
|Харківський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|873.
|30281040
|Тернопільський державний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|874.
|05390431
|Державне підприємство «Звенигородський навчально- курсовий комбінат»
|Міністерство інфраструктури України
|875.
|05440873
|Славутський державний обласний навчально-курсовий комбінат
|Міністерство інфраструктури України
|876.
|03118363
|Державне підприємство «Рівнеавтотранссервіс
|Міністерство інфраструктури України
|877.
|21212634
|Державне підприємство «Харківавтотранссервіс
|Міністерство інфраструктури України
|878.
|30396902
|Державне підприємство «Миколаївавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|879.
|30329291
|Державне підприємство «Херсонавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|880.
|03116973
|Державне підприємство «Івано-Франківськавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|881.
|30408760
|Державне підприємство «Сумиавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|882.
|14241486
|Державне підприємство «Чернігівавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|883.
|30391917
|Державне підприємство «Волиньавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|884.
|13768180
|Державне підприємство «Кіровоградавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|
885.
|
21413634
|Державне підприємство «Чернівецький навчально-
координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту»
|Міністерство інфраструктури України
|886.
|30337674
|Державне підприємство «Львівавтотранссервіс»
|Міністерство інфраструктури України
|
887.
|
01111115
|Державний заклад «Відділкова залізнична лікарня станції
імені Тараса Шевченка державного підприємства «Одеська
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|888.
|01107935
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Фастів Південно- Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|889.
|22119658
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Мелітополь державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|890.
|01111517
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Ромни СТГО «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|891.
|13933029
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Ромодан СТГО «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
892.
|
01111664
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гребінка
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|893.
|01111233
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Помічна державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|894.
|01110877
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|895.
|01110854
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|896.
|01110713
|Державний заклад «Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|897.
|23868764
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Рені державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|898.
|01111090
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Христинівка державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|899.
|01111256
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Миколаїв державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|900.
|04850391
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Херсон державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|901.
|01111173
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Роздільна державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|902.
|20995479
|Державний заклад «Амбулаторія станції Арциз державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|903.
|01111138
|Державний заклад «Дорожня дитяча клінічна лікарня державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|904.
|20988172
|Державне підприємство «Станція переливання крові державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|905.
|01111183
|Державний заклад «Лінійна амбулаторія станції Білгород- Дністровський державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|906.
|01110972
|Державний заклад «Вузлова клінічна лікарня станції Чернівці державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|907.
|21156686
|Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль ДТГО «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|908.
|01110943
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Мукачево ДТГО «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|909.
|01111227
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Знам’янка державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
910.
|
01111598
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Кременчук
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|911.
|01108159
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Ізюм статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
912.
|
01111581
|Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції
Полтава статутного територіально-галузевого об’єднання
«Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
913.
|
01108165
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Лозова
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
914.
|
01111486
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Смородине
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
915.
|
01108188
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Куп’янськ
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|916.
|01111753
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Верхівцеве державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
917.
|
01111523
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Суми
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|918.
|01111121
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Котовськ державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|919.
|04850416
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Сватове державного підприємства «Донецька залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|920.
|01112296
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Красний лиман державного підприємства «Донецька залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|921.
|01112250
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Артемівськ державного підприємства «Донецька залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|922.
|01108047
|Державний заклад «Дорожня станція переливання крові ДТГО «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
923.
|
01111049
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Івано-
Франківськ державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
924.
|
01107987
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Самбір
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
925.
|
05391330
|Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції
Ужгород державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
926.
|
01111032
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Рівне
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|927.
|20851349
|Державний заклад «Дорожня поліклініка державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|928.
|01110736
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Козятин Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|929.
|20097349
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Жмеринка Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|
930.
|
01111718
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції
Нижньодніпровськ – вузол державного підприємства
«Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|931.
|20520026
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Пологи державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
932.
|
01110950
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Королево
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|933.
|01112341
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Волноваха державного підприємства «Донецька залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
934.
|
31733636
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Харків
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|935.
|04850379
|Державний заклад «Вузлова поліклініка станції Бахмач Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|936.
|01110920
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гречани південно-західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|937.
|22905842
|Державне підприємство «Дорожня станція переливання крові Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|938.
|01110883
|Державний заклад «Лінійна лікарня станції Щорс Південно- Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|939.
|14027333
|Державний заклад «Лінійна лікарня станції Хутір- Михайлівський Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|
940.
|
01108171
|Державний заклад «Відділкова лікарня станції Люботин
статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|941.
|20100790
|Державний заклад «Лінійна лікарня станції Вапнярка державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|942.
|01111701
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Синельникове-2 державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|943.
|01112221
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Слов’янськ державного підприємства «Донецька залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|944.
|01110937
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Шепетівка Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|
945.
|
01111055
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Коломия
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
946.
|
20498781
|Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції
Запоріжжя-2 державного підприємства «Придніпровська
залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|947.
|01111204
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гайворон державного підприємства «Одеська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|948.
|20405294
|Державний заклад «Вузлова поліклініка станції Житомир Південно-Західної залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|949.
|01112014
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції П’ятихатки державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|950.
|01111960
|Державний заклад «Лінійна лікарня станції Апостолове державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|951.
|37068420
|Державний заклад «Дорожня станція переливання крові державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
952.
|
01107970
|Державний заклад «Дорожня лікарня № 2 станції Стрий
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|953.
|04850439
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Чоп державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|
954.
|
01111003
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Сарни
державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|955.
|13366010
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Ковель ДТГО «Львівська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|956.
|01111747
|Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Чаплине державного підприємства «Придніпровська залізниця»
|Міністерство інфраструктури України
|957.
|01112304
|Державний заклад «Вузлова лікарня станції Маріуполь Донецької залізниці»
|Міністерство інфраструктури України
|958.
|–
|Єдиний майновий комплекс лабораторного комплексу
|Міністерство інфраструктури України
|
959.
|
37635024
|Державне підприємство «Дирекція з будівництва та
управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону»
|Міністерство інфраструктури України
|960.
|36756108
|Державне підприємство «Український інформаційно- сервісний центр культури і туризму»
|Міністерство культури України
|961.
|36413933
|Державне підприємство «Державна дирекція міжнародних конкурсів та мистецьких програм «Арт-Україна»
|Міністерство культури України
|962.
|38779829
|Державне комерційне підприємство «Український культурний центр»
|Міністерство культури України
|963.
|16282070
|Мале державне підприємство «Культсантехнік»
|Міністерство культури України
|964.
|05789357
|Державне художньо-творче виробниче підприємство
|Міністерство культури України
|965.
|33948323
|Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція»
|Міністерство культури України
|966.
|00498052
|Державне сільськогосподарське підприємство «Хортиця»
|Міністерство культури України
|967.
|19484288
|Державне підприємство «Цирковий творчий колектив «Зірки України»
|Міністерство культури України
|968.
|22857400
|Державне підприємство «Редакція журналу «Пам’ятки України: історія та культура»
|Міністерство культури України
|969.
|30180328
|Державне підприємство «Національна туристична організація»
|Міністерство культури України
|970.
|31691518
|Державне підприємство «Агентство «Інтурист-Чернігів»
|Міністерство культури України
|971.
|31778106
|Державне підприємство дирекція з реконструкції, реставрації та розширення Національного художнього музею України
|Міністерство культури України
|972.
|32125735
|Державне підприємство «Херсонський центр туризму»
|Міністерство культури України
|973.
|33240300
|Державне підприємство «Українська туристична інфраструктура»
|Міністерство культури України
|974.
|33447760
|Державне підприємство «Державне концертне агентство «Україна»
|Міністерство культури України
|975.
|37102382
|Державне підприємство «Об’єднання спортивно- господарських споруд»
|Міністерство молоді та спорту України
|976.
|30778189
|Державне підприємство «Спортивна аптека»
|Міністерство молоді та спорту України
|977.
|33152885
|Державне підприємство «Їдальня «Спортивна»
|Міністерство молоді та спорту України
|978.
|33636270
|Державне підприємство «Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд»
|Міністерство молоді та спорту України
|979.
|35529731
|Державне підприємство «Всеукраїнський молодіжний центр праці»
|Міністерство молоді та спорту України
|980.
|30187779
|Державне підприємство «Управління з експлуатації адмінбудинків»
|Міністерство молоді та спорту України
|981.
|32855961
|Державне підприємство «Державний інформаційно- ресурсний центр»
|Міністерство молоді та спорту України
|982.
|33307946
|Державне підприємство «Центр сприяння оздоровленню та відпочинку дітей»
|Міністерство молоді та спорту України
|983.
|35531843
|Державне підприємство «Державний центр міжнародного молодіжного співробітництва»
|Міністерство молоді та спорту України
|984.
|36281968
|Державне підприємство «Український молодіжний центр»
|Міністерство молоді та спорту України
|985.
|13450696
|Державне підприємство військторг 394 управління торгівля
Київського військового округу
|Міністерство оборони України
|986.
|14263499
|Державне підприємство Міністерства оборони України – Чернівецький металообробний завод
|Міністерство оборони України
|987.
|08024253
|Державне підприємство «Київська військово-картографічна фабрика»
|Міністерство оборони України
|988.
|08118362
|Матеріально-інвентарний склад квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова
|Міністерство оборони України
|989.
|30330726
|Державне підприємство «Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців»
|Міністерство оборони України
|990.
|30965105
|Державне підприємство «Конверсенерго»
|Міністерство оборони України
|991.
|31039698
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Аеропорт Львів – 2»
|Міністерство оборони України
|992.
|34376633
|Державне підприємство «Канон»
|Міністерство оборони України
|993.
|22863606
|Державна організація «707 – управління начальника робіт»
|Міністерство оборони України
|994.
|07737235
|Державна організація 971 управління начальника робіт
|Міністерство оборони України
|995.
|24975516
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва»
|Міністерство оборони України
|996.
|08420865
|Державне підприємство «Львівське будівельно-монтажне управління»
|Міністерство оборони України
|997.
|14303810
|Державне підприємство Міністерства оборони України Перечинська лісозаготівельна дільниця
|Міністерство оборони України
|998.
|22995851
|Львівське управління начальника робіт
|Міністерство оборони України
|999.
|31073938
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Львів»
|Міністерство оборони України
|1000.
|08476587
|Державне підприємство Міністерства оборони України Макарівський завод залізобетонних виробів
|Міністерство оборони України
|1001.
|07934823
|Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод»
|Міністерство оборони України
|1002.
|22995957
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця»
|Міністерство оборони України
|1003.
|30298782
|Державне підприємство «Альтернатива-ВС»
|Міністерство оборони України
|
1004.
|
30408404
|Державне підприємство «Запорізький обласний центр
соціальної адаптації звільнених військовослужбовців і учасників бойових дій «Полігон»
|
Міністерство оборони України
|1005.
|08228659
|Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (місто Київ)
|Міністерство оборони України
|1006.
|33294267
|Державне підприємство «ІнвестЖитло»
|Міністерство оборони України
|
1007.
|
07642316
|Державне підприємство Міністерства оборони України
«Черкаський військовий торг північного оперативного командування»
|
Міністерство оборони України
|1008.
|22992539
|Державне підприємство Міністерства оборони України – готель «Горинь»
|Міністерство оборони України
|1009.
|08003305
|Державне підприємство «Ліси оборони»
|Міністерство оборони України
|1010.
|24477965
|Контора матеріально-технічного забезпечення «Укрвійськбуду» МО України в м. Харкові
|Міністерство оборони України
|1011.
|08527221
|209 Управління начальника робіт
|Міністерство оборони України
|1012.
|24975953
|Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне
підприємство Міністерства оборони України «Армія України»
|Міністерство оборони України
|1013.
|33689846
|Концерн «Авіавоєнремонт»
|Міністерство оборони України
|1014.
|32000085
|Державне підприємство «Управління капітального будівництва та інвестицій»
|Міністерство оборони України
|1015.
|22996170
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Дніпррембудсервіс»
|Міністерство оборони України
|1016.
|00853211
|Військове сільськогосподарське підприємство «Липини»
|Міністерство оборони України
|1017.
|07707783
|Державне підприємство «Укрспецчастоти»
|Міністерство оборони України
|1018.
|07797378
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Управління торгівлі західного оперативного командування»
|Міністерство оборони України
|1019.
|07816779
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Воєнне видавництво України «Варта»
|Міністерство оборони України
|1020.
|08247289
|Міністерства оборони України «Київський завод «Ремдизель»
|Міністерство оборони України
|1021.
|14303738
|Військове сільськогосподарське підприємство «Земля і Воля» Міністерства оборони України
|Міністерство оборони України
|1022.
|22991072
|Одеський деревообробний комбінат КЕУ Одеського військового округу Міністерства оборони України
|Міністерство оборони України
|1023.
|22992255
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський комбінат побутового обслуговування»
|Міністерство оборони України
|1024.
|23838734
|Будівельна дільниця № 4 при в/ч а-1831
|Міністерство оборони України
|1025.
|24975947
|«Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України «Слава і Честь»
|Міністерство оборони України
|1026.
|30177247
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Експертінформ»
|Міністерство оборони України
|1027.
|30197677
|Державне промислово-виробниче підприємство
|Міністерство оборони України
|1028.
|30283336
|Державне підприємство «Південь-Ольвія»
|Міністерство оборони України
|1029.
|30476301
|Державне підприємство «Славутич-1»
|Міністерство оборони України
|1030.
|30647300
|Державне виробниче підприємство «Укрфільтр»
|Міністерство оборони України
|1031.
|31766195
|Державне підприємство «Конверс-схід»
|Міністерство оборони України
|1032.
|32981218
|Державне підприємство «Центр правового аналізу і супроводження»
|Міністерство оборони України
|1033.
|33145202
|Державне підприємство державне комерційне підприємство «Центральний проектний та технічно-дослідний інститут»
|Міністерство оборони України
|1034.
|24969898
|Державне підприємство Міністерства оборони України «Футбольний клуб «ЦСКА-Київ»
|Міністерство оборони України
|1035.
|22990730
|Управління сільського господарства Міністерства оборони України
|Міністерство оборони України
|1036.
|22995265
|Готель «Прут» Чернівецького гарнізону
|Міністерство оборони України
|1037.
|2736366
|Державне підприємство Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації
|Міністерство освіти і науки України
|1038.
|14072300
|Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання»
|Міністерство освіти і науки України
|1039.
|02736490
|Державне підприємство Івано-Франківський державний центр науки, інновацій та інформатизації
|Міністерство освіти і науки України
|1040.
|02736538
|Державне підприємство «Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації»
|Міністерство освіти і науки України
|1041.
|20295014
|Торговельно-промислове підприємство Дніпропетровського національного університету
|Міністерство освіти і науки України
|1042.
|02736478
|Державне підприємство «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»
|Міністерство освіти і науки України
|1043.
|02736544
|Державне підприємство «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації»
|Міністерство освіти і науки України
|1044.
|02124491
|Івано-Франківське державне підприємство по торгівлі
|Міністерство освіти і науки України
|1045.
|22449309
|Одеський державний центр науково – технічної і економічної інформації
|Міністерство освіти і науки України
|1046.
|13918142
|Науково-технічний центр «Елком»
|Міністерство освіти і науки України
|1047.
|02736432
|Державне підприємство Львівський державний центр науки , інновацій та інформатизації
|Міністерство освіти і науки України
|1048.
|02124290
|Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України
|Міністерство освіти і науки України
|1049.
|02736515
|Державне підприємство «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації»
|Міністерство освіти і науки України
|1050.
|33510051
|Державне підприємство «Комбінат студентського харчування»
|Міністерство освіти і науки України
|1051.
|14314624
|Державне підприємство легкого машинобудування «Чернівцілегмаш»
|Міністерство освіти і науки України
|1052.
|02500221
|Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод
|Міністерство освіти і науки України
|1053.
|13370230
|Державне науково-виробниче підприємство «Фотон»
|Міністерство освіти і науки України
|1054.
|21926813
|Державне підприємство «Видавництво Дніпропетровського національного університету»
|Міністерство освіти і науки України
|1055.
|02071441
|Державне підприємство «Навчально-експериментальна майстерня»
|Міністерство освіти і науки України
|
1056.
|
16474697
|Державне мале науково-виробниче підприємство «Коло»
Київського національного університету будівництва і архітектури
|Міністерство освіти і науки України
|
1057.
|
30534001
|Навчально-науково-методичний центр «Транссервіс» при
інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
Української державної академії залізничного транспорту
|Міністерство освіти і науки України
|1058.
|14097546
|Мале державне підприємство «Хпі-емос»
|Міністерство освіти і науки України
|1059.
|02066049
|Друкарня Дніпропетровського національного університету
|Міністерство освіти і науки України
|1060.
|13384077
|«Державна науково-виробнича фірма «Пранна»
|Міністерство освіти і науки України
|1061.
|00224294
|Учбово-виробнича майстерня Харківського верстатоінструментального технікуму
|Міністерство освіти і науки України
|1062.
|00434247
|Підприємство «Освіта»
|Міністерство освіти і науки України
|1063.
|02066061
|Експериментальний дослідний завод ХАІ
|Міністерство освіти і науки України
|1064.
|02070588
|Державне підприємство учбово-експериментальні майстерні державної академії легкої промисловості мініст
|Міністерство освіти і науки України
|1065.
|02736411
|Державне виробничо-поліграфічне підприємство
|Міністерство освіти і науки України
|1066.
|03331915
|Науково-виробничий центр при Донецькому державному технічному університеті
|Міністерство освіти і науки України
|
1067.
|
05416308
|Державне підприємство громадського харчування
«Студентська їдальня державної академії легкої промисловості України № 313»
|Міністерство освіти і науки України
|1068.
|13375003
|Інститут прикладної хімії Міністерства освіти і науки України
|Міністерство освіти і науки України
|1069.
|13448245
|Дніпропетровська фірма «Гіпровуз»
|Міністерство освіти і науки України
|1070.
|13475207
|Науково-виробниче мале державне підприємство «Оніл То і Д»
|Міністерство освіти і науки України
|1071.
|13475503
|Науково-виробниче мале державне підприємство «Грані»
|Міністерство освіти і науки України
|1072.
|13481194
|Державне мале науково-виробниче геоекологічне підприємство «Екорт»
|Міністерство освіти і науки України
|1073.
|13812076
|Державне мале підприємство «Леста»
|Міністерство освіти і науки України
|1074.
|13940638
|Державне підприємство «Оптимум»
|Міністерство освіти і науки України
|1075.
|14075510
|Науково-учбове виробниче підприємство «Екотранс»
|Міністерство освіти і науки України
|
1076.
|
14080281
|Мале державне підприємство Харківський політехнічний
інститут – системи управління та автоматичного регулювання»
|Міністерство освіти і науки України
|1077.
|14371266
|Державне підприємство «Такт»
|Міністерство освіти і науки України
|1078.
|18005080
|Державне спеціальне конструкторське бюро учбово- тренувальної техніки
|Міністерство освіти і науки України
|1079.
|19145787
|Мале державне підприємство Криворізька філія вищої школи підприємництва
|Міністерство освіти і науки України
|1080.
|22719849
|Спортивний клуб Харківського державного університету
|Міністерство освіти і науки України
|1081.
|24091332
|Державне підприємство «Спортивний клуб Українського державного університету харчових технологій»
|Міністерство освіти і науки України
|1082.
|24590746
|Державна наукова установа «Державний інститут науково- технічної та інноваційної експертизи»
|Міністерство освіти і науки України
|1083.
|30438774
|Державне підприємство персоніфікації випускної документації «Освіта-центр» Міносвіти і науки України
|Міністерство освіти і науки України
|1084.
|13673284
|Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій»
|Міністерство освіти і науки України
|1085.
|32485428
|Державне підприємство «Державний центр персоніфікації документів про освіту»
|Міністерство освіти і науки України
|1086.
|23528927
|Підприємство громадського харчування №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
|Міністерство охорони здоров’я України
|1087.
|20275644
|Державне підприємство «Криворізький магазин «Медтехніка»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1088.
|00479824
|Державне підприємство «Ензим «
|Міністерство охорони здоров’я України
|1089.
|37403126
|Державне підприємство «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1090.
|38058675
|Державне підприємство «Агроком» Міністерства охорони здоров’я України»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1091.
|36676138
|Державне підприємство «Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров’я України»
|Міністерство охорони здоров’я України
|
1092.
|
25885270
|Державне підприємство «Комітет з питань народної і
нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1093.
|01193372
|Державне підприємство Київське експлуатаційно- налагоджувальне Управління «Медик»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1094.
|01973147
|Львівське державне підприємство лікарських препаратів «Львівлікпрепарати»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1095.
|13481099
|Державне підприємство полімерних медичних виробів «Медполімер»
|Міністерство охорони здоров’я України
|
1096.
|
21521097
|Державне підприємство «Науково-експертний центр з
регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів» Міністерства охорони здоров’я України
|Міністерство охорони здоров’я України
|1097.
|33151368
|Державне підприємство «Український оптичний центр»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1098.
|01296126
|Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідне медичне об’єднання «Діалір»
|Міністерство охорони здоров’я України
|1099.
|34644869
|Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення
|Міністерство охорони здоров’я України
|
1100.
|
04726917
|Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно- вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1101.
|
00203625
|
Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
|
1102.
|
16466350
|
Державне підприємство «Укркомунобслуговування»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1103.
|
05516406
|
Державне підприємство Львівський науково-дослідний і проектний інститут «Львівбудмндіпроект»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1104.
|
13684477
|Державне підприємство «Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток», ДП ДНТЦ «Конрест»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1105.
|
35441488
|
Державне підприємство «Торговий дім «Квіти»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1106.
|
24935008
|
Державне підприємство «Центр з випробувань та сертифікації продукції будівельного машинобудування»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1107.
|
00294314
|
Державне підприємство -державний проектний інститут «Вінницябудмпроект»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1108.
|
38488780
|Державне підприємство «Український інститут інженерно- технічних розвідувань для будівництва»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства
|України
|
1109.
|
38890357
|Державне підприємство «Український державний науково- дослідний та проектно-вишукувальний інститут
автоматизованих систем»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1110.
|
05416389
|
Державне підприємство «Управління адміністративними та службовими будинками»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1111.
|
35790551
|
Державне підприємство «Агентство розвитку житлово- комунального господарства»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1112.
|
24739980
|
Державне підприємство «Центр»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1113.
|
33603619
|
Державне підприємство «Республіканський інформаційно- обчислювальний центр»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1114.
|
35411469
|
Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1115.
|
22948708
|
Державне підприємство технічний комітет з стандартизації «Будівельні матеріали»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1116.
|
22515845
|
Державне підприємство «Укрпівденінвестліцензія»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1117.
|
01422915
|
Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ)
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1118.
|
14076656
|
Мале державне підприємство «Харківкомунекологія»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|
1119.
|
24082959
|
Державне підприємство «Технічний комітет з стандартизації «Будтехнормування»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
|
1120.
|
23506819
|
Відкрите акціонерне товариство «Холдингова компанія «Укркомунмаш»
|Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України
|1121.
|24923318
|Державне підприємство видавництво «Соцінформ»
|Міністерство соціальної політики України
|1122.
|31986608
|Державне підприємство «Рембудпраця»
|Міністерство соціальної політики України
|1123.
|30552942
|Державне підприємство «Український науково-методичний центр професійного розвитку»
|Міністерство соціальної політики України
|1124.
|23521865
|Державне підприємство «Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф-колегіум»
|Міністерство соціальної політики України
|1125.
|25385828
|Державне підприємство «Автопраця»
|Міністерство соціальної політики України
|1126.
|32668385
|Державне підприємство «Управління з експлуатації майнового комплексу»
|Міністерство фінансів України
|1127.
|14371869
|Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»
|Міністерство фінансів України
|1128.
|25287988
|Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України
|Міністерство юстиції України
|1129.
|33499803
|Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр»
|Міністерство юстиції України
|
1130.
|
24578749
|Державне підприємство інформаційно-довідковий центр
обмежень на використання майна «Ресінформюст» Міністерства юстиції України
|
Міністерство юстиції України
|
1131.
|
01527643
|Державне підприємство проектно-пошуковий і
конструкторсько-технологічний інститут «Криворізький будпроект» Української державної корпорації «Укрбуд»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1132.
|01275638
|Черкаська державна житлово-побутова фірма «Обрій-1»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1133.
|01241817
|Державне торгівельно-виробниче підприємство «Будівельник»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1134.
|01238011
|Державне підприємство «Дніпропетровський домобудівний комбінат»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1135.
|01276359
|Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1136.
|19091034
|Державне підприємство «Інженерний центр»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1137.
|30084633
|Державне підприємство «Буджитлосервіс»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1138.
|01271959
|Державне підприємство «Пересувна механізована колона
№ 71»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1139.
|01275727
|Державне підприємство Житлово-комунальна контора
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1140.
|01374613
|Державне підприємство «Уманський цегельний завод»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1141.
|13568191
|Державне підприємство будівельно-монтажний поїзд «Одеський-2»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1142.
|20332721
|Державне підприємство дослідно-експериментальне виробництво Донецького промбудндіпроекту корпорації «Укрбуд»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|1143.
|31658842
|Державне підприємство «Львівжитлобудсервіс»
|Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
|
1144.
|
01413313
|
Державне підприємство «Укрспецпроект»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і
спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
|
1145.
|
16394739
|
Державне науково-впроваджувальне виробниче підприємство «Інестро»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
«Укрмонтажспецбуд»
|
1146.
|
01415950
|
Асоціація «Подільськпроммонтаж»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
|
1147.
|
13429667
|
Державне проектно-вишукувальне підприємство «Укрпроектхімзахист»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
«Укрмонтажспецбуд»
|
1148.
|
21853712
|
Державна спеціалізована фірма «Тепломонтаж»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
|1149.
|32386283
|Державне підприємство «Укргеолбудматеріали»
|Українська державна корпорація по виконанню монтажних і
|спеціальних будівельних робіт
«Укрмонтажспецбуд»
|
1150.
|
33263003
|
Державне підприємство «Укрінвестазіябуд»
|Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
|
1151.
|
33275031
|
Дочірнє підприємство «Регіональне правління «Придніпровмонтажспецбуд»
|Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
|
1152.
|
00034861
|Українська державна корпорація по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
|Українська державна корпорація
по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
|
1153.
|
01391066
|
Білоцерківське державне підприємство «Трансметпром»
|Українська державна корпорація
по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
|
1154.
|
13898505
|
Мале державне підприємство «Зевс»
|Українська державна корпорація
по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
|
1155.
|
20548792
|
Івано-Франківський учбово-курсовий пункт корпорації «Украгропромбуд»
|Українська кооперативно-
державна корпорація по агропромисловому будівництву
«Украгропромбуд»
|
1156.
|
22200283
|Управління по будівництву і соціальному розвитку корпорації «Украгропромбуд»
|Українська кооперативно-
державна корпорація по
агропромисловому будівництву
|«Украгропромбуд»
|
1157.
|
05387848
|
Державне підприємство житлово-експлуатаційна дільниця «Будівельник»
|Українська кооперативно-
державна корпорація по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»
|
1158.
|
22481788
|
Державне підприємство житлово-експлуатаційна дільниця корпорації «Украгропромбуд»
|Українська кооперативно-
державна корпорація по агропромисловому будівництву
«Украгропромбуд»
|
1159.
|
39439708
|
Державне підприємство «Житлобуд»
|Українська кооперативно-
державна корпорація по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»
|1160.
|14334503
|Підприємство з іноземною інвестицією товариство з
обмеженою відповідальністю «Уінденерго ЛТД»
|Фонд державного майна України
|1161.
|00165652
|Публічне акціонерне товариство «Артемівський
машинобудівний завод «Побєда труда»
|Фонд державного майна України
|1162.
|05761318
|Відкрите акціонерне товариство «Акціонерна компанія
«Свема»
|Фонд державного майна України
|1163.
|05766362
|Костянтинівський державний хімічний завод
|Фонд державного майна України
|1164.
|00175923
|Відкрите акціонерне товариство державна холдингова компанія «Торезантрацит»
|Фонд державного майна України
|1165.
|14310997
|Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Знамя»
|Фонд державного майна України
|1166.
|14312677
|Державне підприємство центральне конструкторське- технологічне бюро
|Фонд державного майна України
|1167.
|13320686
|Державне техно-торговельне комерційне підприємство «Рубін-сервіс»
|Фонд державного майна України
|1168.
|01124997
|Державне підприємство «Керченський судноремонтний завод»
|Фонд державного майна України
|1169.
|21850961
|Державне підприємство «Управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі Луганської області»
|Фонд державного майна України
|1170.
|05792885
|Київське державне підприємство «Ізумруд»
|Фонд державного майна України
|1171.
|31375045
|Державне підприємство «Хмельницьке»
|Фонд державного майна України
|1172.
|01101418
|Державне Рівненське комерційно-виробниче підприємство «Залізничник»
|Фонд державного майна України
|1173.
|00292273
|Державне виробниче підприємство «Дніпронерудпром»
|Фонд державного майна України
|1174.
|00205015
|Бердянський державний завод скловолокна
|Фонд державного майна України
|1175.
|05290511
|Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харьківзалізобетон»
|Фонд державного майна України
|1176.
|01101536
|Гайворонське державне торгівельно-виробниче підприємство робітничого постачання
|Фонд державного майна України
|1177.
|25496769
|Державне підприємство «Вінелеваторбуд»
|Фонд державного майна України
|1178.
|30777667
|Державна холдингова компанія «Каскад»
|Фонд державного майна України
|1179.
|00951729
|Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський елеватор»
|Фонд державного майна України
|1180.
|05538626
|Публічне акціонерне товариство «Васильківське вантажне автотранспортне підприємство»
|Фонд державного майна України
|1181.
|20571354
|Приватне акціонерне товариство «Київське обласне дилерське підприємство « Агросервіс»
|Фонд державного майна України
|1182.
|05490888
|Відкрите акціонерне товариство «Козівський агрохімкомплекс»
|Фонд державного майна України
|1183.
|14300579
|Відкрите акціонерне товариство «Точмаш»
|Фонд державного майна України
|1184.
|5489827
|Відкрите акціонерне товариство Дрогобицький «Агросервіс»
|Фонд державного майна України
|1185.
|00204636
|Відкрите акціонерне товариство Львівський лакофарбовий завод
|Фонд державного майна України
|1186.
|00373095
|Відкрите акціонерне товариство «Бучацький цукровий завод»
|Фонд державного майна України
|1187.
|25437212
|Відкрите акціонерне товариство «Бескид»
|Фонд державного майна України
|
1188.
|
04855922
|
Державне підприємство «Геоінформаційний центр»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1189.
|
30133037
|Державне підприємство «Рівненське державне науково- виробниче підприємство геодезії та кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1190.
|
02571735
|Поліське Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1191.
|
30208463
|
Державне підприємство «Чернівецький геоінфоцентр»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1192.
|
02571729
|
Лубенське державне топографо-геодезичне підприємство
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1193.
|
30454073
|
Державне підприємство «Тернопільський геодезичний центр»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1194.
|
33293724
|
Державне підприємство «Укрспецзем»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1195.
|
19271210
|
Державне підприємство «Запоріжгеоінформ»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1196.
|
30110753
|
Державне науково-виробниче підприємство «Аерогеодезія»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1197.
|
30765122
|Державне підприємство «Фастівський центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1198.
|
13732029
|Державне підприємство «Вишгородський районний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1199.
|
23222619
|Державне підприємство «Кіровоградський регіональний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1200.
|
23413153
|Державне підприємство «Донецький регіональний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1201.
|
25156312
|Державне підприємство «Полтавський регіональний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1202.
|
25569072
|Державне підприємство «Івано-Франківський міський центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1203.
|
30004266
|Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1204.
|
31320635
|Державне підприємство «Миронівський районний центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1205.
|
13572784
|Державне підприємство «Житомирський міський центр державного земельного кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1206.
|
02570463
|
Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1207.
|
00699773
|Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1208.
|
00702995
|Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1209.
|
20084335
|
Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1210.
|
00692127
|Державне підприємство «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1211.
|
00698986
|Державне підприємство «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1212.
|
00700186
|Державне підприємство «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1213.
|
19028917
|Київське державне підприємство геодезії, картографії,
кадастрових та геоінформаційних систем «Київгеоінформатика»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1214.
|
02570977
|Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1215.
|
02571008
|Державне підприємство «Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені
А. В. Шаха»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1216.
|
24102001
|Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1217.
|
22100529
|
Державне підприємство «Закарпатський геодезичний центр»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1218.
|
00689214
|Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1219.
|
00702009
|Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1220.
|
22807329
|Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії «Укрінжгеодезія»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1221.
|
00726820
|Державне підприємство «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1222.
|
00729729
|Державне підприємство «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1223.
|
19286878
|Державне підприємство «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1224.
|
04722078
|Державне підприємство Українське державне аерогеодезичне підприємство
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1225.
|
00692630
|Державне підприємство «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1226.
|
00698236
|Державне підприємство «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1227.
|
00689237
|Державне підприємство «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1228.
|
00709709
|Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1229.
|
30668425
|Державне підприємство державне науково-виробниче підприємство «Полтавський геодезичний центр»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1230.
|
04722227
|Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1231.
|
00689190
|Державне підприємство «Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1232.
|
02571706
|Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1233.
|
00699750
|Державне підприємство «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою «
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1234.
|
02571698
|Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1235.
|
00726866
|Державне підприємство «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1236.
|
04609689
|Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру в західному регіоні
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1237.
|
00709804
|Державне підприємство «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1238.
|
00704126
|Державне підприємство «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1239.
|
00485517
|Державне підприємство «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1240.
|
20553899
|Державне підприємство «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1241.
|
00698897
|Державне підприємство «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1242.
|
00710167
|Державне підприємство «Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1243.
|
34491904
|Державне підприємство «Редакція журналу «Землевпорядний вісник»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1244.
|
00692831
|Державне підприємство «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1245.
|
24257790
|Державне підприємство «Державний картографо-геодезичний фонд України»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру
|
1246.
|
02570983
|Державне підприємство «Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1247.
|
13308596
|
Державне науково-виробниче підприємство «Пошук»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1248.
|
00689177
|Державне підприємство «Дніпропетровський науково- дослідний та проектний інститут землеустрою»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1249.
|
25721097
|Державне підприємство інженерної геодезії «Азовінжгеодезія»
|Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру
|
1250.
|
37122901
|Державне підприємство «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012 у м. Львові»
|Національне агентство
інфраструктурних проектів
України
|
1251.
|
37144951
|Державне підприємство «Центр комунікацій «Україна- Всесвіт»
|Національне агентство
інфраструктурних проектів
України
|
1252.
|
37264681
|
Державне підприємство «Льодові арени»
|Національне агентство
інфраструктурних проектів
України
|
1253.
|
38684046
|
Державне підприємство «Інфраструктурні проекти»
|Національне агентство
інфраструктурних проектів
України
|1254.
|33947225
|Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове
управління»
|Державна служба фінансового
моніторингу України
|
1255.
|34298456
|Державне підприємство – «Головне управління комплексного
обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної
служби»
|Міністерство закордонних справ
України
Дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі
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