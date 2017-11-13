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13.11.2017

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ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації

13 листопадаа 2017

 

№ п/п ЄДРПОУ Назва підприємства Орган управління
1. 14321570 Державне підприємство «Окрема будівельна дільниця державної прикордонної служби України» Адміністрація державної прикордонної служби України
2. 21502556 Державне підприємство «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» Адміністрація державної прикордонної служби України
3.  

23168506

  

Державне підприємство «Науково-технічний центр «ОРТ»

 Господарсько-фінансовий

департамент  Секретаріату

Кабінету Міністрів України
4.  

30186047

  

Державна акціонерна компанія «Вугілля України»

 Господарсько-фінансовий

департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
5.  

33240714

 Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Вугілля України» Господарсько-фінансовий

департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
6. 05500428 «Дніпропетровський обласний виробничо – технічний центр стандартизації і метрології «дніпрооблагростандарт» Державна інспекція сільського господарства України
 

7.

  

05500641

 Державне підприємство Чернігівський обласний виробничо- технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Чернігівоблагростандарт» Державна інспекція сільського господарства України
 

8.

  

05500523

 Державне підприємство «Миколаївський обласний

виробничо-технічний центр стандартизації і метрології

«Агростандарт»

 Державна інспекція сільського господарства України
 

9.

  

05500405

 Державне підприємство «Волинський обласний виробничо-

технічний центр стандартизації, метрології та якості

продукції»

 Державна інспекція сільського господарства України
 

10.

  

05500581

 Державне підприємство Тернопільський державний обласний

виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт»

 Державна інспекція сільського господарства України
 

11.

  

05500569

 Державне підприємство «Рівненський обласний виробничо-

технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт»

 Державна інспекція сільського господарства України
12. 05500517 Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» Державна інспекція сільського господарства України
 

13.

  

21603889

 Державне підприємство «Український науково-виробничий

інженерний центр по охороні праці у сільському господарстві «Укрсільгоспохоронпраці»

 Державна інспекція сільського господарства України
 

14.

  

05500478

 Державне підприємство «Івано-Франківський обласний

виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «Облагростандарт»

 Державна інспекція сільського господарства України
 

15.

  

05500457

 Державне підприємство Закарпатський виробничо-технічний

центр стандартизації, метрології та якості продукції Управління сільського господарства та продовольства

 Державна інспекція сільського господарства України
 

16.

  

05500575

 Сумський обласний державний виробничо-технічний центр

стандартизації, метрології і якості продукції

«Облагростандарт»

 Державна інспекція сільського господарства України
17. 05500635 Чернівецький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології і якості продукції Державна інспекція сільського господарства України
18. 08562944 Державне підприємство Державне дослідно- експериментальне підприємство Державна пенітенціарна служба України
19. 38271951 Державне підприємство «Український промислово- торговельний менеджмент» Державна пенітенціарна служба України
 

20.

  

08679681

 Державне підприємство «Підприємство Ковельської виховної

колонії управління Державного департаменту України з

питань виконання покарань у Волинській області»

 Державна пенітенціарна служба України
 

21.

  

08680862

 Державне підприємство «Підприємство Холодногірської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Харківській області (№ 18)»

 Державна пенітенціарна служба України
 

22.

  

08680230

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Кагарлицької виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 115)»

  

Державна пенітенціарна служба України
 

23.

  

08680879

 Державне підприємство «Підприємство Олексіївської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 25)»

 Державна пенітенціарна служба України
 

24.

  

08680572

 Державне підприємство «Підприємство Одеської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 14)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

25.

  

08680906

 Державне підприємство «Підприємство Темнівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Харківській області (№ 100)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

26.

  

08679994

 Державне підприємство «Підприємство Коростенської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Житомирській області (№ 71)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

27.

  

08680885

 Державне підприємство «Підприємство Харківської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Харківській області (№ 43)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

28.

  

08680589

 Державне підприємство «Підприємство Південної виправної

колонії Управління Державної пенітенціарної служби

України в Одеській області (№ 51)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

29.

  

08680626

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Машівської виправної колонії управління Державної

пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 9)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

30.

  

08680187

 Державне підприємство «Підприємство Бучанської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 85)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

31.

  

08679706

 Державне підприємство «Підприємство Жовтоводської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 26)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

32.

  

08679600

 Державне підприємство «Підприємство Стрижавської

виправної колонії управління Уержавної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 81)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

33.

  

08680098

 Державне підприємство «Підприємство Оріхівської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 88)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

34.

  

08681040

 Підприємство Шепетівської виправної колонії управління

Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій

області (№ 98)

 Державна пенітенціарна служба

України
 

35.

  

08679698

 Державне підприємство «Підприємство Солонянської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Дніпропетровській області (№ 21)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

36.

  

08681086

 Державне підприємство «Підприємство Чернігівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Чернігівській області (№ 44)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

37.

  

08680891

 Державне підприємство «Підприємство Качанівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Харківській області (№ 54)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

38.

  

08680649

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Крюковської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 29)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

39.

  

08679971

 Державне підприємство «Підприємство Житомирської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 4)

 Державна пенітенціарна служба

України
 

40.

  

08680945

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Дергачівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області

(№ 109)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

41.

  

08680448

 Державне підприємство «Підприємство Личаківської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 30)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

42.

  

08681139

 Державне підприємство «Підприємство Сокирянської

виправної колонії відділу Державної пенітенціарної служби

України в Чернівецькій області (№ 67)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

43.

  

08680069

 Державне підприємство «Підприємство Вільнянської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Запорізькій області (№ 20)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

44.

  

08680052

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Веселівського виправного центру управління Державної

пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 8)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

45.

  

08680997

 Державне підприємство «Підприємство Північної виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.

Севастополі (№ 90)

 Державна пенітенціарна служба

України
 

46.

  

08680612

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Ширяївського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 111)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

47.

  

08679758

 Державне підприємство «Підприємство Криворізької

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 80)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

48.

  

08681074

 Державне підприємство «Підприємство Уманської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області (№ 129)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

49.

  

08680112

 Державне підприємство «Підприємство Кам’янської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Запорізькій області (№ 101)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

50.

  

08679712

 Державне підприємство «Підприємство Дніпродзержинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Дніпропетровській області (№ 34)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

51.

  

08680253

 Державне підприємство «Підприємство Кіровоградської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Кіровоградській області (№ 6)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

52.

  

08679630

 Державне підприємство «Підприємство Крижопільського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України у Вінницькій області (№ 113)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

53.

  

08680595

 Державне  підприємство  «Підприємство Чорноморської

виправної колонії  управління  Державної пенітенціарної

служби України в Одеській області (№ 74)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

54.

  

08680841

 Державне підприємство «Підприємство Диканівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Харківській області (№ 12)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

55.

  

08680566

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Новобузького виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Миколаївській області (№ 103)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

56.

  

08680690

 Державне підприємство «Підприємство Надержинщинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 65)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

57.

  

08679988

 Державне підприємство «Підприємство Бердичівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Житомирській області (№ 70)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

58.

  

08680170

 Державне  підприємство  «Підприємство Білоцерківської

виправної колонії  управління  Державної пенітенціарної

служби України в місті Києві та Київській області (№ 35)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

59.

  

08681063

 Державне підприємство «Підприємство Старобабанівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Черкаській області (№ 92)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

60.

  

08680224

 Державне підприємство «Підприємство Ірпінського

виправного центру управління  Державної пенітенціарної

служби України в м. Києві та Київській області (№ 132)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

61.

  

08681057

 Державне підприємство «Підприємство  Черкаської виправної

колонії  управління  Державної пенітенціарної  служби України

в Черкаській області (№ 62)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

62.

  

08680715

 Державне підприємство «Підприємство Полицької виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

в Рівненській області (№ 76)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

63.

  

08680075

 Державне підприємство «Підприємство Софіївської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 55)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

64.

  

08679764

 Державне підприємство «Підприємство Дніпропетровської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

65.

  

08679617

 Державне підприємство «Підприємство Вінницької виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 86)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

66.

  

08681034

 Державне підприємство «Підприємство Райківецької

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 78)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

67.

  

08680023

 Державне підприємство «Підприємство Бердичівського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Житомирській області (№ 108)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

68.

  

08680655

 Державне підприємство «Підприємство Полтавської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Полтавській області (№ 64)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

69.

  

08680000

 Державне підприємство «Підприємство  Райківської виправної

колонії  управління  Державної пенітенціарної  служби України

в Житомирській області (№ 73)

 Державна пенітенціарна служба

України
 

70.

  

08679741

 Державне підприємство «Підприємство Орджонікідзевського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України у Дніпропетровській області (№ 79)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

71.

  

08679669

 Державне підприємство «Підприємство Маневицької

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Волинській області (№ 42)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

72.

  

08680537

 Державне підприємство «Підприємство Арбузинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 83)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

73.

  

08680709

 Державне підприємство «Підприємство Катеринівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області (№ 46)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

74.

  

08679770

 Державне підприємство «Підприємство Синельниківської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 94)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

75.

  

08680543

 Державне підприємство «Підприємство Казанківської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 93)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

76.

  

08680804

 Державне підприємство «Підприємство Збаразької виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

в Тернопільській області(№ 63)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

77.

  

08680135

 Державне підприємство «Підприємство Коломийської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Івано-Франківській області (№ 41)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

78.

  

08679586

 Державне підприємство «Підприємство Ладижинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Вінницькій області(№ 39)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

79.

  

08679652

 Державне підприємство «Підприємство Літинської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

у Вінницькій області (№ 123)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

80.

  

08679735

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Широківського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 75)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

81.

  

08680081

 Державне підприємство «Підприємство Бердянської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 77)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

82.

  

08680201

 Державне підприємство «Підприємство Бориспільської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 119)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

83.

  

08680974

 Державне підприємство «Підприємство Дар’ївської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.

Севастополі (№ 10)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

84.

  

08680661

 Державне підприємство «Підприємство  Кременчуцької

виправної колонії  управління  Державної пенітенціарної

служби України в Полтавській області (№ 69)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

85.

  

08680684

 Державне підприємство «Підприємство Комсомольського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Полтавській області (№ 136)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

86.

  

08679592

 Державне підприємство «Підприємство  Піщанської виправної

колонії  управління  Державної пенітенціарної  служби України

у Вінницькій області (№ 59)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

87.

  

08680264

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Устинівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області (№ 37)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

88.

  

08680810

 Державне підприємство «Підприємство Копичинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області (№ 112)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

89.

  

08679675

 Державне підприємство «Підприємство Цуманської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Волинській області (№ 84)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

90.

  

08679646

 Державне підприємство «Підприємство Могилів-Подільської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 114)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

91.

  

08680477

 Державне підприємство «Підприємство Львівської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

у Львівській області (№ 48)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

92.

  

08680129

 Державне підприємство «Підприємство Мелітопольської

виховної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Запорізькій області»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

93.

  

08680017

 Державне підприємство «Підприємство Житомирської

установи виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 8)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

94.

  

08680454

 Державне підприємство «Підприємство Дрогобицької

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 40)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

95.

  

08680508

 Державне підприємство «Підприємство Самбірської виховної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

96.

  

08680282

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Олександрівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області

(№ 104)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

97.

  

08679793

 Державне підприємство «Підприємство П’ятихатської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Дніпропетровській області (№ 122)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

98.

  

08680750

 Державне підприємство «Підприємство  Роменської виправної

колонії  управління  Державної пенітенціарної  служби України

в Сумській області (№ 56)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

99.

  

08680520

 Державне підприємство «Підприємство Ольшанської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 53)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

100.

  

08680767

 Державне підприємство «Підприємство Шосткинської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Сумській області (№ 66)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

101.

  

08680744

 Державне підприємство «Підприємство Городоцького

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Рівненській області (№ 131)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

102.

  

08680158

 Державне підприємство «Підприємство Долинського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Івано-Франківській області (№ 118)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

103.

  

08680460

 Державне підприємство «Підприємство Сокальської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Львівській області (№ 47)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

104.

  

08680787

 Державне підприємство «Підприємство Конотопського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Сумській області (№ 130)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

105.

  

08680493

 Державне підприємство «Підприємство Держівської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 110)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

106.

  

08681005

 Державне підприємство «Підприємство Білозерської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі (№ 105)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

107.

  

08680721

 Державне підприємство «Підприємство Городищенської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Рівненській області (№ 96)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

108.

  

32314439

 Державне підприємство «Підприємство Домницького

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України в Чернігівській області (№ 135)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

109.

  

08681100

 Державне підприємство «Підприємство Менської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

в Чернігівській області (№ 91)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

110.

  

08680483

 Державне підприємство «Підприємство Миколаївської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Львівській області (№ 50)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

111.

  

08680922

 Державне підприємство «Підприємство Курязької виховної

колонії імені А. С. Макаренка управління Державної

пенітенціарної служби України в Харківській області»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

112.

  

08680164

 Державне підприємство «Підприємство Галицької виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України

в Івано-Франківській області (№ 128)

 Державна пенітенціарна служба

України
 

113.

  

08680951

 Державне підприємство «Підприємство Первомайської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області(№ 117)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

114.

  

08680939

 Державне підприємство «Підприємство Балаклійського

виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 106 )»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

115.

  

08680193

 Державне підприємство «Підприємство Березанської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області (№ 95)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

116.

  

08680796

 Державне підприємство «Підприємство Сумської виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області (№ 116)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

117.

  

08680106

 Державне підприємство «Підприємство Біленьківської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України в Запорізькій області (№ 99)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

118.

  

08680046

 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство

Дружелюбівського виправного центру управління Державної

пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 1)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

119.

  

08679787

 Державне підприємство «Підприємство Ігренського

виправного центру управління Державної пенітенціарної

служби України у Дніпропетровській області (№ 133)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

120.

  

08679623

 Державне підприємство «Підприємство Вінницької установи

виконання покарань управління Державної пенітенціарної

служби України у Вінницькій області (№ 1)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

121.

  

08681011

 Державне підприємство «Підприємство Ізяславської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної

служби України у Хмельницькій області (№ 31)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

122.

  

08681028

 Державне підприємство «Підприємство Замкової виправної

колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 58)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

123.

  

08680968

 Державне підприємство «Підприємство Голопристанської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (№ 7)»

 Державна пенітенціарна служба

України
 

124.

  

08680632

 Державне підприємство «Підприємство Божковської

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№ 16)»

 Державна пенітенціарна служба

України
125. 25398506 Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія» Державна служба геології та надр України
126. 02341372 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут статистичних досліджень» Державна служба статистики України
 

127.

  

21221610

 Державне підприємство «Харківський  філіал  науково-

дослідного інституту статистики державного  комітету

статистики України»

 Державна служба статистики України
128. 05409024 Миронівське будівельно-монтажне управління Державна служба України з

надзвичайних ситуацій
129. 5428518 Овруцька будівельно-монтажна дільниця ремонтно-

будівельних і дезактиваційно-відновлювальних робіт

 Державна служба України з

надзвичайних ситуацій
130. 22205932 Державне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «Рятівник-інформ» Державна служба України з надзвичайних ситуацій
131. 20432977 Державне підприємство «Сокирницький цеолітовий завод» Державна служба України з надзвичайних ситуацій
132. 33349326 Державне підприємство «Українські спеціальні системи зв’язку» Державна служба України з надзвичайних ситуацій
133. 01128794 Державне авіаційне підприємство «Карпати-авіа» МНС України Державна служба України з надзвичайних ситуацій
134. 25276329 Державне підприємство «Управління капітального будівництва» Державна служба України з надзвичайних ситуацій
135. 36351153 Державне підприємство «Центр громадської безпеки 112» Державна служба України з надзвичайних ситуацій
 

136.

  

00698041

 Державне підприємство «Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

137.

  

05395747

 Державне підприємство «Хмельницький державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

138.

  

23679034

 Державне підприємство «Кіровоградська госпрозрахункова виробнича лабораторія ветеринарних препаратів» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

139.

  

05450191

 Державне підприємство «Кіровоградський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

140.

  

00482986

 Державне підприємство «Гожулівська дослідна біологічна фабрика» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

141.

  

00686247

  

Державне підприємство «Маріупольський ветсанзавод»

 Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

142.

  

00482973

 Державне підприємство «Дніпропетровська біологічна фабрика» Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

143.

  

37096353

 Державне підприємство «Клініка ветеринарної медицини оболонського району м. Києва» Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

144.

  

00689102

 Калинівський державний завод по виробництву м’ясо- кісткового борошна «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

145.

  

05453500

 Державне підприємство «Тернопільський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

146.

  

20377095

 Державне підприємство «Донецьке обласне ветеринарно- санітарне підприємство» Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

147.

  

20591693

 Київське обласне Державне ветеринарно-санітарне підприємство Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

148.

  

00706444

  

Старобільське державне підприємство «Облзооветпром

 Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

149.

  

36081110

  

Державне підприємство «Ветспецбуд»

 Державна служба України з

питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів
 

150.

  

00482996

  

Державна Галещинська біологічна фабрика

 Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

151.

  

36754865

 Путильська районна державна лабораторія ветеринарної медицини Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

152.

  

05453516

 Державне підприємство «ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод» Державна служба України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 

153.

  

24971375

  

Державне підприємство «ТВК»

 Державна служба України з

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
 

154.

  

30219999

 Державне підприємство «Центр інформаційних технологій реєстрації та ліцензування» Державна служба України з

питань регуляторної політики та

розвитку підприємництва
155. 32626020 Державне підприємство «Центр капітального будівництва» Державна фіскальна служба України
156. 22380635 Державне підприємство «Виробничо-сервісний центр у Львівській області» Державна фіскальна служба України
157. 32626015 Державне підприємство «Будівельно-виробниче об’єднання» Державна фіскальна служба України
158. 31186273 Державне підприємство «Сервісний центр в одеській області» Державна фіскальна служба України
159. 31536895 Державне підприємство «Сервісний центр у Хмельницькій області» Державна фіскальна служба України
160. 35840223 Державне підприємство «Експертиза дорожнього сервісу» Державне агентство автомобільних доріг України
161. 03443784 Державне підприємство – спеціалізоване виробниче управління підривних робіт «Криворіжшляхвибухпром» Державне агентство автомобільних доріг України
162. 03446204 Пустомитівське дорожне ремонтно-будівельне державне підприємство № 62 Державне агентство автомобільних доріг України
163. 03448899 Запорізьке дорожне експлуатаційне державне підприємство Державне агентство автомобільних доріг України
164. 05395109 Львівський державний регіональний науково-технічний центр Державне агентство автомобільних доріг України
165. 21511118 Державне підприємство спеціалізоване виробниче управління «Київшляхвибухпром» Державне агентство автомобільних доріг України
166. 32041802 Державне підприємство з розбудови транспортних коридорів в Україні Державне агентство автомобільних доріг України
167. 33691860 Державне підприємство «Український дорожній сервіс» Державне агентство автомобільних доріг України
 

168.

  

33935424

 Державне підприємство «Служба вагового та габаритного

контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування»

 Державне агентство автомобільних доріг України
169. 30917800 Державне підприємство Верховинське районне дорожнє державне підприємство (верховинський райавтодор) Державне агентство автомобільних доріг України
170. 31899285 Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Державне агентство автомобільних доріг України
171. 1035130 Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп» Державне агентство водних ресурсів України
172. 34262204 Державне підприємство «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області» Державне агентство водних ресурсів України
173. 33167357 Державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп» Державне агентство водних ресурсів України
174. 36670377 Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» Державне агентство водних ресурсів України
175. 38208099 Державне підприємство «Прикарпатська регіональна дирекція з водогосподарського будівництва» Державне агентство водних ресурсів України
176. 01035093 Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпроводгосп» Державне агентство водних ресурсів України
177. 01037904 Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп» Державне агентство водних ресурсів України
178. 32765831 Державне підприємство «Укрводсервіс» Державне агентство водних ресурсів України
179. 01039228 Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Запоріждіпроводгосп» Державне агентство водних ресурсів України
180. 38076778 Державне підприємство «Водексплуатація» Державне агентство водних ресурсів України
 

181.

  

35923667

 Державне підприємство «Південно-східне регіональне об’єднання з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

182.

  

33169595

 Державне підприємство «Львівський регіональний центр з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

183.

  

35952939

 Державне підприємство «Закарпатський центр з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

184.

  

31706707

 Державне підприємство «Інформаційно-експертний центр з енергозбереження в Миколаївській області» Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
 

185.

  

36001021

  

Державне підприємство «Учбово-експертний центр НАЕР»

 Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
 

186.

  

30221175

 Державне науково-промислове підприємство «Укренергомаш» Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
 

187.

  

36145383

 Державне підприємство «Кіровоградський регіональний центр з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
 

188.

  

36206131

 Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний центр з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
 

189.

  

32145369

 Державне підприємство «Закарпатський регіональний центр з енергозбереження» Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

190.

  

34696215

  

Державне підприємство «Енергоефективність»

 Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

191.

  

36862223

  

Державне підприємство «Південне-альтернативні джерела»

 Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

192.

  

38519070

 Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» Державне агентство з

енергоефективності та енергозбереження України
 

193.

  

37019881

 Державне підприємство «Центр з енергозбереження у Житомирській області» Державне агентство з

енергоефективності та

енергозбереження України
194. 25319808 Рівненське державне підприємство «Рівнеліспостач» Державне агентство лісових ресурсів України
195. 00994227 Київське державне лісогосподарське об’єднання «Київліс» Державне агентство лісових

ресурсів України
196. 37270208 Державне підприємство «Резерв» Державне агентство резерву України
197. 13677856 Державне підприємство «Укррезерв» Державне агентство резерву України
198. 32909875 Державне підприємство «Укрспецавтобаза» Державне агентство резерву України
199. 16514043 Центральний науково-дослідний інститут економіки Державне агентство рибного

господарства України
200. 37729269 Державне підприємство «Центр дистанційного моніторингу риболовних суден» Державне агентство рибного господарства України
201. 33239295 Державна організація «Виконавче бюро» Державне агентство рибного господарства України
202. 00468068 Державне підприємство «Київська радіостанція «Південриба» Державне агентство рибного господарства України
203. 25167066 Дніпродзержинське державне нерестово-виросне рибне господарство Державне агентство рибного господарства України
204. 33938493 Державне підприємство «Центр атестації та сертифікації керівних працівників та спеціалістів рибної галузі» Державне агентство рибного господарства України
205. 37729296 Державне підприємство «Центр дистанційного моніторингу риболовних суден» Державне агентство рибного господарства України
206. 26168961 Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства Державне агентство рибного господарства України
207. 14308262 Державне підприємство «Харківський завод електроапаратури» Державне космічне агентство України
 

208.

  

20588231

 Державний науково-виробничий центр аерокосмічної

інформації, дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища «Природа»

 Державне космічне агентство України
209. 25527406 Державне підприємство «Дніпрокосмос» Державне космічне агентство України
210. 14313151 Відкрите акціонерне товариство «Приладобудівний завод «Сокіл» Державне космічне агентство України
211. 02841347 Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
212. 03355703 Державне підприємство «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
213. 05591690 Державне підприємство «Спеціалізоване видавництво «Либідь» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
214. 02473116 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
215. 02473079 Національне видавництво дитячої літератури «Веселка» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
216. 02473122 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
217. 02473895 Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
218. 02472683 Державне підприємство Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
219. 02473091 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
220. 02473145 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
221. 02473139 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Здоров’я» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 

222.

  

05428286

 Державне підприємство «Всеукраїнське державне

спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана»

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
223. 02473100 Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» книжково- журнальне видавництво «Урожай» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
224. 02473168 Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Україна» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
225. 33302309 Державне підприємство «Дирекція фестивально-виставкової діяльності» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
226. 36471293 Державне підприємство «Житловий комплекс» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
227. 02474297 Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Маяк» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
228. 03355488 Державне підприємство «Харківське багатопрофільне видавництво «Основа» Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 

229.

  

22971632

 Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт»

Державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «Таско-експорт»

 Державний концерн «Укроборонпром»
230. 00710180 Державне підприємство «Сумський державний селекційний

центр»

 Міністерство аграрної політики та

продовольства України
231. 14173158 Державне підприємство «Хмельницьке» Міністерство аграрної політики та продовольства України
232. 14304703 Державне підприємство «Гвардійське « Міністерство аграрної політики та продовольства України
233. 00412240 Радгосп – завод «Мужіївський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
234. 00413895 «Агропромислово-торгове підприємство «Бобовище» Міністерство аграрної політики та продовольства України
235. 05529691 Державне підприємство «Черкаський консервний комбінат» Міністерство аграрної політики та продовольства України
236. 03757347 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Промінь» Міністерство аграрної політики та продовольства України
237. 05803465 Державне підприємство «Експериментальний машинобудівний завод соляної промисловості» Міністерство аграрної політики та продовольства України
238. 00910082 Тернопільське державне обласне підприємство «Агропромтехніка» Міністерство аграрної політики та продовольства України
239. 37503912 Державне підприємство «Артемівське агроторгове підприємство» Міністерство аграрної політики та продовольства України
240. 03081223 Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») Міністерство аграрної політики та продовольства України
241. 00375409 Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Міністерство аграрної політики та продовольства України
242. 00374634 Державне підприємство «Коростишівський спиртовий комбінат» Міністерство аграрної політики та продовольства України
243. 00374700 Великолюбінський державний спиртзавод Міністерство аграрної політики та продовольства України
244. 05518954 Державне підприємство «Косарський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
245. 05459163 Державне підприємство «Уладівський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
246. 05459157 Державне підприємство «Тростянецький спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
247. 00375036 Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
248. 00374841 Державне підприємство «Іваньківський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
249. 00374717 Струтинський державний спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
250. 00375020 Державне підприємство «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» Міністерство аграрної політики та продовольства України
251. 00375355 Державне підприємство «Чемерський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
252. 00333380 Державне підприємство «Лужанський експериментальний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
253. 00374733 Державне підприємство «Угерський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
254. 00375237 Державне підприємство «Сумиспирт» Міністерство аграрної політики та продовольства України
255. 00375332 Державне підприємство Шабалинівський спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
256. 00375220 Державне підприємство «Попівський експериментальний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
257. 32728213 Державне підприємство «Триліський спиртовий завод « Міністерство аграрної політики та продовольства України
258. 00375421 Державне підприємство «Вашківський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
259. 00376998 Державне підприємство Кам’янський спиртогорілчаний комбінат Міністерство аграрної політики та продовольства України
260. 00374893 Державне підприємство «Ганнопільський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
261. 00375148 Державне підприємство «Бучацький мальтозний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
262. 00412040 Державне підприємство «Писарівський спиртзавод « Міністерство аграрної політики та продовольства України
263. 00375065 Державне підприємство «Зарубинський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
264. 00374806 Державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат» Міністерство аграрної політики та продовольства України
265. 00374829 Жовтневий спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
266. 00375415 Державне підприємство Карапчівський спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
267. 05459176 Державне підприємство «Чечельницький спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
268. 00375214 Державне підприємство «Новосуханівський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
269. 24920337 Київське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро- горілчаної промисловості Міністерство аграрної політики та продовольства України
270. 00374982 Державне підприємство Маловисківський спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
271. 00375250 Державне підприємство Івашківський спиртзавод Міністерство аграрної політики та продовольства України
272. 00375444 Державне підприємство Вінницький лікеро-горілчаний завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
273. 00384682 Чернівецьке обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Міністерство аграрної політики та продовольства України
274. 00375289 Державне підприємство «Дублянський спиртовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
275. 00375059 Державне підприємство «Ковалівський спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
276. 00374918 Державне підприємство «Маниковецький спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
277. 00376372 Державне підприємство «Барський спиртовий комбінат» Міністерство аграрної політики та продовольства України
278. 05459186 Державне підприємство «Юрковецький спиртовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
279. 05388032 Чернігівське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» Міністерство аграрної політики та продовольства України
280. 33582037 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Березівське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
281. 00857203 Державне підприємство «Семенівське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
282. 00861529 Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК (Удктіагротранс) Міністерство аграрної політики та продовольства України
283. 37354558 Державне підприємство «Агроінвест» Міністерство аграрної політики та продовольства України
284. 00383544 Державне підприємство «Солотвинський солерудник» Міністерство аграрної політики та продовольства України
285. 36280860 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке» Міністерство аграрної політики та продовольства України
286. 00413825 Державне підприємство «Великолазівський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
287. 00374580 Державне підприємство «Тернопільський завод продтоварів» Міністерство аграрної політики та продовольства України
288. 22992166 Державне підприємство «Дніпровське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
289. 03747691 Державне підприємство «КУК» Міністерство аграрної політики та продовольства України
290. 05453686 Державне підприємство «Шовкогосподарство «Кумівське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
291. 32634597 Державне сільськогосподарське підприємство «Ключарківське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
292. 00699276 Державне підприємство «Шовківничий радгосп «Пологівський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
293. 00384549 Державне підприємство «Тернопільська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках» Міністерство аграрної політики та продовольства України
294. 00413802 Державне підприємство «Радгосп – завод «Ужгородський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
295. 24306494 Державне підприємство «Львівське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
296. 05459111 Державне підприємство Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню олії та жирів Міністерство аграрної політики та продовольства України
297. 00377905 Державне підприємство «Тересвянський завод продтоварів» Міністерство аграрної політики та продовольства України
298. 05453522 Державне підприємство «Новотроїцький завод по виробництву м’ясокісткового борошна» Міністерство аграрної політики та продовольства України
299. 31861225 Державне підприємство «Розрахунково-кліринговий центр» Міністерство аграрної політики та продовольства України
300. 38699843 Державне підприємство «База відпочинку «Янтар» Міністерство аграрної політики та продовольства України
301. 37119820 Державне підприємство «Украгроспецпостач» Міністерство аграрної політики та продовольства України
302. 37622497 Державне підприємство «Бердянське агроторгове підприємство» Міністерство аграрної політики та продовольства України
303. 38172382 Державне підприємство «Львівське агроторгове підприємство» Міністерство аграрної політики та продовольства України
304. 38410866 Державне підприємство «Виробнича дирекція з ліквідації солотвинського солерудника» Міністерство аграрної політики та продовольства України
305. 00377822 Державне підприємство «Великоберезнянський консервний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
306. 32962829 Державне підприємство торговий дім «Етанол» Міністерство аграрної політики та продовольства України
307. 34532280 Державне підприємство «Агроспецсервіс» Міністерство аграрної політики та продовольства України
308. 00481531 Державне підприємство «Побєда» Міністерство аграрної політики та продовольства України
309. 00378844 Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
310. 03773576 Державне підприємство «Дружба» Міністерство аграрної політики та продовольства України
311. 14304716 Державне підприємство «Степове» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

312.

  

00334439

 Державне підприємство «Державний інститут по

проектуванню підприємств по переробці плодоовочевої

продукції «Діпроплодоовочгосп»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
313. 00489797 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Лазурне» Міністерство аграрної політики та продовольства України
314. 00724749 Державне підприємство «Агрономічне» Міністерство аграрної політики та продовольства України
315. 13463351 Державне підприємство «Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

316.

  

00487462

 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство

«Самарський» Дніпропетровського державного аграрного університету

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
317. 19427132 Державне підприємство «Білоцерківське підприємство по племінній справі у тваринництві» Міністерство аграрної політики та продовольства України
318. 34520076 Державне підприємство «Татарбунарський виноробний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
319. 33829749 Державне підприємство «Фумігація» Міністерство аграрної політики та продовольства України
320. 23764023 Державне підприємство «Харківцукорзбут» Міністерство аграрної політики та продовольства України
321. 00932005 Державне підприємство «Харківський проектний інститут «Промзернопроект» Міністерство аграрної політики та продовольства України
322. 00413765 Державне підприємство «Радгосп-завод «Виноградівський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
323. 22995874 Державне підприємство «Таврійське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
324. 00413831 Державне підприємство «Червона зірка» Міністерство аграрної політики та продовольства України
325. 00686374 Лозівське державне підприємство кормових домішок Міністерство аграрної політики та продовольства України
326. 14232257 Державне підприємство «Ніжинський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна» Міністерство аграрної політики та продовольства України
327. 00412582 Державне підприємство «Понінківське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
328. 00709193 Державне підприємство «Великолепетиський радгосп» Міністерство аграрної політики та продовольства України
329. 34435075 Державне підприємство «Луківська льононасіннєва станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
330. 00498069 Державне підприємство «Світанок» Міністерство аграрної політики та продовольства України
331. 32980874 Державне підприємство «Київський виноробний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
332. 13987151 Державне мале підприємство «Водозабір» Міністерство аграрної політики та продовольства України
333. 00412174 Державне підприємство «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
334. 00696817 Державне підприємство «Новосанжарський ветеринарно- санітарний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
335. 00311303 Державне підприємство «Березнівська льононасінницька станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
336. 20581252 Державне підприємство «Бориспільське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
337. 30003440 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хоростківське» Міністерство аграрної політики та продовольства України
338. 00451116 Державне підприємство Житомирська пересувна механізована колона Міністерство аграрної політики та продовольства України
339. 00415468 Державне підприємство «Виробничий південний біотехнологічний центр» Міністерство аграрної політики та продовольства України
340. 00412091 Державне підприємство «Херсонський виноробний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
341. 00413794 Агроторгове підприємство радгосп-завод «Мукачівський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
342. 00487545 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Прогрес» Харківської державної зооветеринарної академії» Міністерство аграрної політики та продовольства України
343. 00701932 Державне підприємство «Надибська льононасіннєва станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
344. 00855925 Ягільницький кінний завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
345. 04763290 Тернопільське державне підприємство «Агропромзв’язоксистема» Міністерство аграрної політики та продовольства України
346. 05401169 Державне підприємство винзавод «Алко – Прима» Міністерство аграрної політики та продовольства України
347. 13683911 Державне підприємство «Агрокомплектбуддеталь» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

348.

  

20882077

 Державне підприємство «Первомайський державний науково-

інженерний центр з проблем ресурсозбереження та енергозбереження»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
349. 24687154 Державне підприємство «Калуська державна районна агрохімічна лабораторія» Міністерство аграрної політики та продовольства України
350. 30354883 Державне підприємство «Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
351. 32491316 Державне підприємство «Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу» Міністерство аграрної політики та продовольства України
352. 25977026 Державне підприємство «Фумігаційний загін» Міністерство аграрної політики та продовольства України
353. 00385034 Державне підприємство «Вінницька спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках» Міністерство аграрної політики та продовольства України
354. 00860412 Державне підприємство «Український державний проектний інститут споруд захищеного грунту «Діпропромтеплиця» Міністерство аграрної політики та продовольства України
355. 25227495 Західно-державний селекційно-генетичний центр Міністерство аграрної політики та продовольства України
356. 00709170 Державне підприємство «Шовкорадгосп «Шотівський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
357. 00481525 Держгосп «Мостиський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
358. 00333339 Державне підприємство «Яготинський цукровий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
359. 00375125 Державне підприємство «Струсівський комбінат продтоварів» Міністерство аграрної політики та продовольства України
360. 00375450 Державне підприємство «Браїлівський сокоморсовий завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
361. 00378856 Державне підприємство «Гайворонський завод безалкогольних напоїв» Міністерство аграрної політики та продовольства України
362. 00379850 Державне підприємство «Збаразький завод продовольчих товарів» Міністерство аграрної політики та продовольства України
363. 00383567 Долинський солевиварювальний комбінат Міністерство аграрної політики та продовольства України
364. 00387128 Державне підприємство «Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках» Міністерство аграрної політики та продовольства України
365. 00388211 Підприємство звенигородські залізничні під’їздні колії асоціації «Черкасицукор» Міністерство аграрної політики та продовольства України
366. 00481548 Радгосп «Лісовогринівецький» Міністерство аграрної політики та продовольства України
367. 00481554 Державне підприємство «Староушицьке» Міністерство аграрної політики та продовольства України
368. 00481653 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Більковецьке» Міністерство аграрної політики та продовольства України
369. 00487551 Державне сільськогосподарське підприємство «Оберіг» Міністерство аграрної політики та продовольства України
370. 00492279 Макарівське державне сільськогосподарське підприємство «Сортнасіннєовоч» Міністерство аграрної політики та продовольства України
371. 00692334 Державне підприємство «Голобська льононасіннєва станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
372. 00699218 Державне підприємство «Запоріжшовк» Міністерство аграрної політики та продовольства України
373. 00699299 Оріхівське державне сільськогосподарське племінне підприємство по шовківництву Міністерство аграрної політики та продовольства України
374. 00702587 Одеське обласне об’єднання шовківництва «Облшовк» Міністерство аграрної політики та продовольства України
375. 00709158 Цюрупинська міжрайонна коконосушарня Міністерство аграрної політики та продовольства України
376. 00725631 Болградська міжрайонна коконосушарка Міністерство аграрної політики та продовольства України
377. 00726487 Червоноармійський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

378.

  

00914697

 Кіровоградське державне обласне підприємство по виробничому, матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу області

«Облагротехсервіс»

  

Міністерство аграрної політики та продовольства України
379. 02127816 Державне підприємство «Генічеський виноробний завод» Міністерство аграрної політики та продовольства України
380. 04593327 Горохівський ливарно-механічний завод Міністерство аграрної політики та продовольства України
381. 04806504 Мале підприємство «Гуслі» Міністерство аграрної політики та продовольства України
382. 05290830 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Нива» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

383.

  

05490753

 Державне підприємство «Середино-будське районне

державне виробниче підприємство по виконанню

агрохімічних робіт «Агрохім»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
384. 05490960 Харківське обласне державне підприємство по агрохімічному забезпеченню сільського господарства «Облагрохімія» Міністерство аграрної політики та продовольства України
385. 13704777 Державне підприємство «Бориспільське державне госпрозрахункове підприємство «Старт» Міністерство аграрної політики та продовольства України
386. 13743501 Державна організація (установа, заклад) дирекція будуючого перегонівського м’ясокомбінату Міністерство аграрної політики та продовольства України
387. 16458327 Державне підприємство «Агроелеваторбуд» Міністерство аграрної політики та продовольства України
388. 18019365 Державне підприємство громадського харчування Міністерство аграрної політики та продовольства України
389. 19245951 Державне підприємство «Спецсервіс» Міністерство аграрної політики та продовольства України
390. 19386516 Мале державне підприємство «Моноліт» Міністерство аграрної політики та продовольства України
391. 20589957 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Прогрес» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

392.

  

21194787

 Харківське обласне виробниче підприємство по

дорощуванню, заготівлі і реалізації племенних тварин «Харківплемресурси»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
393. 21328420 Хмельницьке проектно-кошторисне бюро Міністерство аграрної політики та продовольства України
394. 21477605 Мале державне підприємство «Прогрес-90» Міністерство аграрної політики та продовольства України
395. 21583968 Державне комплексне торговельне підприємство «Хрещатик» Міністерство аграрної політики та продовольства України
396. 21708298 Державне підприємство «Фумігаційний загін» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

397.

  

21871503

 Державне підприємство «Дніпропетровський державний

ветсанзавод міністерства сільського господарства і продовольства України»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
398. 22779099 Державне підприємство радгосп «Колодіївський» Міністерство аграрної політики та продовольства України
399. 23276414 Державне підприємство «Полтавська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках» Міністерство аграрної політики та продовольства України
400. 23597733 Маріупольський фумігаційний загін Міністерство аграрної політики та продовольства України
401. 24957852 Державна дослідно-експериментальна агрофірма «Асканія- Нова» Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

402.

  

30080939

 Державне підприємство «Міжгосподарський центр по

технологічному забеспеченню бурякоцукрового виробництва «Сумипромагропостач»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
403. 30195706 Державне підприємство «Кільченська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
404. 30240783 Макарівське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Бишівагрохім» Міністерство аграрної політики та продовольства України
405. 30293318 Київська державна сільськогосподарська машинно-технічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
406. 30294332 Чернігівська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
407. 30351840 Саратська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
408. 30353167 Державне підприємство «Сорокотязьке» Міністерство аграрної політики та продовольства України
409. 30381241 Ковельська районна державна сільськогосподарська машинно

– технологічна станція

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
410. 30805332 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Україна» Міністерство аграрної політики та продовольства України
411. 30923505 Державне сільськогосподарське підприємство «Котиківка» Міністерство аграрної політики та продовольства України
412. 31196480 Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок Міністерство аграрної політики та продовольства України
 

413.

  

31430598

 Одеське державне підприємство по виробничому і

комерційному обслуговуванню цукрових заводів «Південькристал»

 Міністерство аграрної політики та продовольства України
414. 32152601 Державне спеціалізоване сільськогосподарське підприємство «Перлина полісся» Міністерство аграрної політики та продовольства України
415. 32183708 Державне підприємство «Броварський оптовий ринок» Міністерство аграрної політики та продовольства України
416. 32437270 Державне підприємство «Торговий дім «Облагрохімія» Міністерство аграрної політики та продовольства України
417. 32835930 Державне підприємство «Фумігаційний загін» Міністерство аграрної політики та продовольства України
418. 33872223 Державне підприємство «Глухівська льононасіннєва станція» Міністерство аграрної політики та продовольства України
419. 33972141 Державне підприємство «Дніпропетровське сільськогосподарське підприємство «Агроперспектива» Міністерство аграрної політики та продовольства України
420. 37644835 Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке сільськогосподарське підприємство «Селекція-сервіс» Міністерство аграрної політики та продовольства України
421. 37932154 Державне підприємство «Центр підтримки агропідприємств» Міністерство аграрної політики та продовольства України
422. 38519849 Державне підприємство «Макіївське агроторгове підприємство» Міністерство аграрної політики та продовольства України
423. 25701134 Залізецька державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
424. 25701152 Гусятинська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
425. 25779970 Харківський фумігаційний загін Міністерство аграрної політики та продовольства України
426. 30115128 Державне підприємство «Укрхарчоресурс» Міністерство аграрної політики та продовольства України
427. 30129937 Котовська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
428. 30175920 Державне підприємство «Арго» Міністерство аграрної політики та продовольства України
429. 30335148 Просянська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
430. 30355651 Широківська державна сільськогосподарська машино- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
431. 30396064 Жовківська державна сільськогосподарська машинно- технологічна станція Міністерство аграрної політики та продовольства України
432. 30667662 Державне науково-технологічне виробниче підприємство «Вереск» Міністерство аграрної політики та продовольства України
433. 31570103 Державне підприємство «Продтранс» Міністерство аграрної політики та продовольства України
434. 20047943 Державна акціонерна компанія «Хліб України» Міністерство аграрної політики та продовольства України
435. 33545152 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Розвиток» Міністерство внутрішніх справ України
436. 32583621 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Черкаси-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
437. 08802905 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Полтава-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
438. 32434237 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Дніпро-інформ ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
439. 32833210 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Вінниця-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
440. 23313351 Державне підприємство міністерства внутрішніх справ України «Чернігів-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
441. 36390560 Державне підприємство «Кіровоград-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
 

442.

  

08564647

 Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ

України «Будівельне Управління ГУ МВС України в Харківській області»

 Міністерство внутрішніх справ України
443. 32961165 Державне підприємство «Будівельне Управління ГУ МВС України в м. Києві» Міністерство внутрішніх справ України
444. 08576917 Державне підприємство МВС України «Рівне-інформ- ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
445. 30162010 Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Львів-інформ-ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
446. 08576509 Державне підприємство МВС України «Київщина-інформ- ресурси» Міністерство внутрішніх справ України
447. 35465027 Державне підприємство «Багатопрофільна науково- дослідницька експертно-криміналістична лабораторія» Міністерство внутрішніх справ України
 

448.

  

33252908

 Державне госпрозрахункове підприємство міністерства

внутрішніх справ України «Спеціалізоване монтажно-

експлуатаційне Управління ГУ МВС України у Львівській області»

  

Міністерство внутрішніх справ України
449. 30726550 Державне підприємство – спеціалізована госпрозрахункова збройна майстерня ГУ МВС України в м. Києві Міністерство внутрішніх справ України
450. 34239034 Державне підприємство МВС України «Будинок фізичної культури та спорту» Міністерство внутрішніх справ України
451. 37107312 Державне підприємство «Центр екологічних ініціатив» Міністерство екології та природних ресурсів України
452. 35007990 Державне підприємство «Екобезпеки, нормування та інновацій» Міністерство екології та природних ресурсів України
453. 36939719 Державне підприємство «Держекоінвест» Міністерство екології та природних ресурсів України
454. 38138524 Державне підприємство «Укреко-Ойл» Міністерство екології та природних ресурсів України
455. 20064338 Державне підприємство «Біологічні ресурси України» Міністерство екології та природних ресурсів України
456. 33104318 Державне підприємство «Укрвторавто» Міністерство екології та природних ресурсів України
457. 33749517 Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» Міністерство екології та природних ресурсів України
458. 32821115 Державне підприємство «Науково – виробниче природоохоронне об’єднання» Міністерство екології та природних ресурсів України
459. 25589850 Державне підприємство «Національний центр поводження з небезпечними відходами» Міністерство екології та природних ресурсів України
460. 33968601 Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і

продуктів органічного синтезу»

 Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
461. 21638184 Державне підприємство «Інжексбуд» Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
462. 00187369 Державне підприємство «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
463. 31402430 Державне підприємство гідрогеологічного захисту «Шахта 2-біс» Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
464. 00209355 Державне підприємство «Український державний науково-

дослідний інститут пластичних мас»

 Міністерство  економічного

розвитку  і торгівлі України
 

465.

 00217159 Державне підприємство «Український науково-дослідний,

проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з

дослідно-експериментальним виробництвом»

 Міністерство  економічного

розвитку  і торгівлі України
 

466.

 04692519 Державне підприємство «Державний проектно-

конструкторський інститут збагачувального устаткування

«Діпромашвуглезбагачення»

 Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
467. 32309722 Державне підприємство «Еко» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
468. 38003170 Державне підприємство «Редакція журналу «Економіка України» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
469. 00189635 Державне підприємство «Державна коксохімічна станція» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
470. 25047126 Державне підприємство «Орган з сертифікації ОС «Крантест» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
471. 04880311 Державне підприємство спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
472. 13676437 Державне науково-виробниче підприємство «Версія» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
473. 31733589 Державне підприємство Харківський радіозавод «Протон» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
474. 00193714 Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
475. 00224892 Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
476. 00237630 Державне підприємство «Одеський спеціальний науково- дослідний і проектно-конструкторський інститут» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

477.

  

14315569

 Державне підприємство «Український науково-технічний і

впроваджувальний центр комплексного захисту інформації»

(Український центр «Безпека»)

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
478. 37176130 Державне підприємств «Державна інвестиційна компанія» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
479. 36522096 Державне підприємство «Інвест Україна» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
480. 37450065 Державне підприємство «Національні інфраструктурні проекти» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
481. 37882408 Державне підприємство «Національний проект «Якісна вода» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
482. 37450101 Державне підприємство «Національний проект «Чисте місто» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
483. 37450164 Державне підприємство «Національний проект «ЕЛ ЕН ДЖІ термінал» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
484. 38968276 Державне підприємство «Національні інноваційні проекти» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
485. 37450075 Державне підприємство «Національний проект «Відкритий світ» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
486. 37816094 Державне підприємство «Національний проект «Нове життя» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
487. 38451640 Державне підприємство «Національний проект «Місто майбутнього» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
488. 37771551 Державне підприємство «Олімпійська надія – 2022» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
489. 37814558 Державне підприємство «Гріненерго» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
490. 37956940 Державне підприємство «Теплий дім» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
491. 37813664 Державне підприємство «Національний проект «Енергія природи» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
492. 38650352 Державне підприємство «Укртеплоком» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
493. 35426517 Державне підприємство «Дослідний машинобудівний завод» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
494. 35085931 Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
495. 35135484 Державне підприємство «Київський центр впровадження регіональних програм інноваційного розвитку» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
496. 14315017 Промислова академія Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
497. 05624981 Одеський центр технічного обслуговування кузнечно- пресових автоматів «Прессмашсервіс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
498. 00284569 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель та споруд» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
499. 00217018 Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут джерел світла» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
500. 00230480 Державне підприємство науково-виробниче підприємство «Київський інститут автоматики» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
501. 00231320 Державне підприємство «Львівський дослідно- експериментальний завод технологічного обладнання» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

502.

  

00206300

 Державне підприємство «Інститут по проектуванню

підприємств хімічних реактивів, препаратів та високочистих речовин «Діпрохімреактив»

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
503. 00311496 Державне підприємство «Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
504. 00274660 Госпрозрахункові навчально-виробничі майстерні Житомирського технологічного коледжу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
505. 00311533 Державне підприємство «Центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
506. 04771220 Державне підприємство ремонтно-будівельне управління № 65 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
507. 05723890 Київська державна госпрозрахункова спеціалізована дільниця пусконалагоджувальних, ремонтних та монтажних робіт Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
508. 05393501 Державне підприємство «Стрийське ремонтно-будівельне управління «Стрийковмашрембуд» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
509. 04657101 Державне підприємство спеціальне конструкторсько- технологічне бюро комплексної технології електроремонту Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
510. 05389994 Державне підприємство «Будівельник» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
511. 05793577 Науково-виробниче об’єднання «Електроважмаш» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
512. 01886678 Українське державне підприємство «Укрхім» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
513. 5805369 Державне підприємство «Міндобрива» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
514. 00208054 Харківський державний загін воєнізованої охорони Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
515. 00224857 Одеське спеціальне конструкторське бюро алмазно- розточувальних та радіально-свердлильних верстатів Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
516. 00224946 Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
517. 00277693 Державне підприємство «КТЦ Агромашсервіс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
518. 23063368 Державне підприємство-фірма «Орізон-бета» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
519. 00230496 Державне підприємство «Київське проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
520. 00308488 Вишнівецьке державне виробничо-торговельне підприємство «Шкіргалантерея» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

521.

  

00310858

 Державне підприємство «Управління комплектації та

поставок устаткування для легкої промисловості і матеріально-технічного постачання»

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
522. 00276127 Державний інформаційно-обчислювальний центр «Модуль» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
523. 01886649 Українське державне підприємство «Укрметал» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
524. 05838481 Державне підприємство «Чорметавтоматика» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
525. 04637711 Державне підприємство БМУ «Більшовик» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
526. 00190454 Державне спеціалізоване конструкторське бюро автоматизації коксохімічного виробництва Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
527. 00193016 Державне підприємство «Український республіканський державний трест комплектування підприємств металургії» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
528. 00281051 Державне підприємство «Папірприлад» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
529. 00193795 Державне науково-проектне підприємство «Вторметроект» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
530. 04795427 Державне науково-виробниче підприємство «Текопром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
531. 00208213 Дніпропетровський загін воєнізованої охорони Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
532. 00291687 Державне підприємство «Романінський цегельний завод» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
533. 00224834 Державне підприємство «Конструкторсько-технологічний центр верстатобудування» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
534. 00196173 Державне підприємство «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
535. 37212790 Державне підприємство «Промислово-металургійний консалтинг» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
536. 36656297 Державне комерційне підприємство «Науково-технологічний комплекс «Ресурс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
537. 35668739 Державне підприємство «Завод «Маяк» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
538. 35508086 Державне лізингове підприємство «Укравіалізинг» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
539. 33242580 Державне підприємство регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
540. 32868017 Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод- Електромашина» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
541. 32480440 Державне підприємство «Машинобудівний завод «Оризон» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
542. 32343695 Державне підприємство «Представництво промислових підприємств в Російській Федерації» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
543. 32153757 Державне підприємство «Радіореле» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
544. 31926685 Державне підприємство «Науково-дослідний центр «КІА Промавтоматика» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
545. 31807299 Державне підприємство «Науково – дослідний інститут прикладної акустики» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
546. 31693892 Державне підприємство «Завод «Прапор» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
547. 31489877 «Конструкторське бюро «Інфорт» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

548.

  

30776637

 Державне підприємство «Головино-сервіс» Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів «Укрбудматеріали» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
549. 30766042 Державне підприємство «Подорожненський рудник» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
550. 30723920 Державне підприємство «Наш дім» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
551. 30382973 Державне підприємство «Рейтингова агенція промисловості» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
552. 30370025 Державне підприємство «Проммаркет» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
553. 30136017 Підприємство «Малинівський державний машинобудівний завод» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
554. 25386093 Державне підприємство «Оріон-телеком» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
555. 25015623 Державне госпрозрахункове підприємство парфумо- косметичних виробів «Гермес – парфум» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
556. 24937042 Державне підприємство «Фінмаш» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
557. 24594671 Державне підприємство Український державний науково- виробничий центр «Квант-модуль» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
558. 24276971 Державне підприємство «Науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з праці» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
559. 24097636 Державне підприємство «Фінпром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
560. 23787528 Державне спеціалізоване конструкторське бюро «Причал» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
561. 23572526 Державне підприємство «Ремонтно-будівельний трест «Рембудматеріали» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
562. 22967903 Державний департамент-центр ливарного виробництва Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
563. 22900939 Державне підприємство «Конструкторське бюро спеціальної техніки» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
564. 22794199 Державне підприємство фірма «Оризон-тк» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
565. 22794182 Державне підприємство фірма «Оризон-прилад» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
566. 22794147 Державне підприємство фірма «Оризон-інструмент» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
567. 22608133 Державна науково-виробнича фірма «Стимул- енергометресурс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
568. 22486569 Мале державне будівельне підприємство № 1 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
569. 22470338 Державне підприємство сервісно-виробничий техно- торговельний центр «Радіотехніка» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
570. 22422977 Державне підприємство торгово – промислове підприємство «Радіотехніка» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
571. 21609900 Державне підприємство міжгалузевий центр впровадження нових технологій «Ерідан» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
572. 21606681 Державне підприємство фірма «Укрелектронпобутсервіс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
573. 21578631 Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укрзовнішдеревпром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
574. 21541668 Українське державне зовнішньоекономічне підприємство – фірма «Укртехнопром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
575. 21432011 Державне підприємство «Завод «Електропобутприлад» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
576. 21387368 Державне підприємство фірма «Оризон – Промжитлобуд» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
577. 20805467 Дирекція будівництва державного льонокомбінату м. Самбора Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
578. 20583972 Державне підприємство «Радгосп «Майданівський» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
579. 20473002 Державне підприємство «Особливе конструкторське бюро «Елміс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

580.

  

20294989

 Державне підприємство державний науково-дослідний і

впроваджувальний центр стандартизації та сертифікації продукції гірничорудної промисловості (центр

«Стандартрудсепро»)

  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
581. 20280728 Державне підприємство відомчої охорони «Заслін» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
582. 20258137 Державне підприємство громадського харчування «Метал» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
583. 19490320 Зовнішньоекономічне державне підприємство «Укрзовнішпром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
584. 19160108 Державне підприємство «Науково-технічний центр «Композит» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
585. 16469503 Мале державне підприємство «Фобрін» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
586. 16458238 Державне підприємство «Інформсервіс» – центр міжгалузевого спеціального зв’язку Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
587. 16403622 Державне зовнішньоекономічне підприємство «Славутич- сталь» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
588. 16397608 Державне науково-виробниче підприємство «Проектно- конструкторське технологічне бюро» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
589. 16393668 Державне науково-виробниче підприємство «Компас» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
590. 16308697 Державне науково-технічне підприємство «Інформтех» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
591. 16308680 Державне науково-виробниче підприємство «Ніца» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
592. 16308674 Державне науково-технічне підприємство «Нісар» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
593. 16308651 Державне науково-виробниче підприємство «Системи комп’ютерної автоматизації технологій» (СКАТ) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

594.

  

16308645

 Державне науково-виробниче підприємство

«Багатофункціонільні автоматизовані комп’ютерні системи

керування технологіями» (БАКСТ)

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
595. 16308639 Державне науково-виробниче підприємство «Автоматизовані інформаційні системи та технології» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
596. 16308622 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Рект» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
597. 16308603 Державне науково-виробниче підприємство «Доза» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
598. 16308591 Державне науково-виробниче підприємство «АСУ екологія» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
599. 16308585 Державне науково-виробниче підприємство «АСУ АПК» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
600. 16308562 Державне науково-виробниче підприємство «Елоїза» «Електронне обладнання і засоби автоматизації» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
601. 16308556 Державне науково-виробниче підприємство «Прилади, автоматика, системи» (ПАС) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
602. 16308549 Державне науково-виробниче підприємство «Спецавтоматика» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
603. 16308533 Державне науково-виробниче підприємство «Алгоритм Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
604. 16308527 Державне науково-виробниче підприємство «Індустріальні комп’ютерні системи» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
605. 16308510 Державне науково-виробниче підприємство «Аміус» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
606. 16308504 Державне науково-виробниче підприємство «Комплексні системи автоматизації. Нові технології.» (КСАНТ) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
607. 16308496 Державне підприємтсво «Аскорт» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
608. 16308484 Державне науково-виробниче підприємство «Автопром» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
609. 16308473 Науково-виробниче підприємство «Імтрес « Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
610. 16308467 Державне науково-виробниче підприємство «Астес» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
611. 16308450 Державне науково-виробниче підприємство «Радіоізотопне інформаційне устаткування і системи» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
612. 16308444 Державне науково-виробниче підприємство «АСУ Термо» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
613. 16308438 Державне науково-виробниче підприємство «Агрогаз» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
614. 16308421 Державне підприємство Державне науково-виробниче підприємство «Примат» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
615. 16308415 Державне науково-виробниче підприємство «Комплексні методи автоматизації» (Комета) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
616. 16304446 Державне науково-впроваджувальне підприємство «Аргус» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
617. 14315859 Державне підприємство «Будшляхмашсервіс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
618. 14315032 Державне підприємство світловодський завод «Калькулятор» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
619. 14314788 Білопільський завод «Факел» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
620. 14313719 Радіоприладний завод «Оризон» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
621. 14313659 Державне підприємство центр прикладного магнетизму Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
622. 14312967 Центральне науково-конструкторське бюро обчислювальної техніки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
623. 14312051 Державне підприємство особливе конструкторське бюро машинобудування «Модуль» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
624. 14311672 Державне підприємство «Сервісно-виробничий техно- торгівельний центр комерційний «Лорта-сервіс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
625. 14311666 Мале державне підприємство «Сателіт» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
626. 14311593 Державне підприємство науково-виробниче об’єднання «Шторм» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
627. 14311364 Державне підприємство фірма «Творчість» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
628. 14311028 Державне підприємство техніко-торгівельний центр «Електроніка» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
629. 14308210 Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
630. 14307908 Державне підприємство тячівський завод «Зеніт» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
631. 14307736 Державне підприємство «Дослідно-конструкторське бюро «Полум’я» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
632. 14290289 Мале державне підприємство «Прес» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
633. 14290036 Державне науково-виробниче підприємство «Символ» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
634. 14117102 Державне підприємство «Державна зовнішньоторгівельна фірма «Херсонсудноімпекс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
635. 14092135 Державне науково-виробниче підприємство «Метенергомаш» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
636. 14029384 Державне мале підприємство «Терноцвіт» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
637. 14027451 Державне підприємство завод «Штурм» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
638. 14007661 Державне підприємство «Промисловий центр інтелектуальної власності» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
639. 14003835 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Фотомаш» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
640. 13881284 Мале державне підприємство «Фактор» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
641. 13692324 Мале державне підприємство «Елма» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
642. 13685815 Державне науково-виробниче підприємство «Дельта» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
643. 13438471 Державне підприємство «Промелектромонтаж» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
644. 13434195 Державне підприємство по матеріально-технічному забезпеченню галузей металургії України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
645. 13305511 Державне науково-технічне підприємство «Базис» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
646. 36285077 Державне підприємство «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
647. 01860650 Державне підприємство «Одесазовніштранс» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
648. 31957907 Державне підприємство «Компанія з зовнішньоекономічних зав’язків України «Атлас» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
649. 30174183 Державне підприємство «Південний регіональний інформаційно-навчальний центр з питань банкрутства» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
650. 31025727 Державна госпрозрахункова установа агентство з питань банкрутства Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
651. 35082071 Державний авіабудівний концерн «Антонов» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
652. 00190696 Український виробничо-торговельний концерн робітничого постачання підприємств металургії «Укрметаллургторгснаб» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
653. 14310081 Об’єднання підприємств (юридичних осіб) Київське державне науково-виробниче об’єднання «Славутич» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
654. 33788598 Державна літакобудівна корпорація «Національне об’єднання «Антонов» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
655. 14311962 Державне виробниче об’єднання «Полярон» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
656. 13402042 Виробниче об’єднання «Домобудівельник» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
657. 23885691 Державний концерн «Лорта» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
658. 00036044 Державна акціонерна компанія «Укрресурси» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
659. 00276067 Державний республіканський центр проектування і впровадження організації праці «Укрліспроектпраця» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
660. 16308668 Державне науково-виробниче підприємство «Кітас» Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
661. 22794058 Державне підприємство «Приладобудівний завод «Райдуга» Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
662. 05796251 Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут

автоматики»

 Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України
663. 19480600 Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
664. 32709929 Державне підприємство «Вугілля України» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
665. 32402870 Державне підприємство «Регіональні електричні мережі» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
666. 34686338 Державне підприємство «Дзержинськвантажтранс» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
667. 05410777 Державне підприємство «Дніпродіпрошахт» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
668. 25012091 Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
669. 36004020 Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Автоматика та машинобудування» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
670. 35671961 Державне підприємство «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
671. 21496028 Українське об’єднання по переробці нафти «Укрнафтохімпереробка» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
672. 34977347 Державне підприємство по видобутку бурого вугілля «Бурвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
673. 13957538 Державне науково-технічне підприємство «Бурова техніка» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
674. 19096505 Державне підприємство «Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
675. 22962805 Державне підприємство «Інженерно-технічний центр по підготовці кадрів для атомної енергетики» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
676. 24630349 Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Підгайцігаз» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
677. 21155066 Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Шумськгаз» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
678. 14030269 Державне науково-виробниче підприємство фірма «Полімерсервісмаш» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
679. 21149597 Державне підприємство по газопостачанню та газифікації «Ланівцігаз» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
680. 05473312 Державне підприємство «Трест «Олександріярозрізобуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
681. 20077938 Державне підприємство «Медико-технічний центр «Медатом» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

682.

  

35703830

 Державне підприємство з ліквідації   збиткових

вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств «Укрвуглеторфреструктуризація»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
683. 04623778 Державне підприємство «Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
684. 20588567 Державне підприємство «Дніпровибухпром» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
685. 31523493 Державне підприємство «Магніт» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
686. 35633030 Державний концерн «Укрторф» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
687. 01276069 Учбово-курсовий комбінат Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
688. 21226501 Державне підприємство «Інтергазбуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
689. 03484174 Державне підприємство державний проектний інститут «Укрдіпронафтотранс» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
690. 36282830 Державний концерн «Ядерне паливо» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
691. 35527931 Державне підприємство «Шахта ім. Д. С. Коротченка « Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
692. 13668596 Державне підприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
693. 32112705 Державне підприємство «Центрально – західна компанія «Вуглеторфреструктуризація» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
694. 01527927 Український концерн торф’яної промисловості «Укрторф» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
695. 38882770 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

696.

  

38881646

 Державне підприємство «Агенція з питань нерухомості та

земельних відносин в паливно-енергетичному комплексі України»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
697. 01886833 Українська інспекція по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
698. 39366185 Державне підприємство «Шахта № 5 «Нововолинська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
699. 23095658 Шахта «Новомиргородська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
700. 30034023 Державне підприємство «Теплоелектроцентраль-2 «Есхар» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
701. 25590072 Державне підприємство «Центр альтернативних видів палива» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

702.

  

21632715

 Державне підприємство з науково- технічних робіт по

енергозбереженню в електроенергетиці «Укренергоефективність»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
703. 05427826 Державне підприємство «Червоноградське шахтне ремонтно- будівельне управління» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
704. 24150744 Державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
705. 34105422 Державне підприємство «Шахта «Бендюзька» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
706. 25805041 Державне підприємство «Український галузевий науково- інженерний центр «Укренергодіагностика» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
707. 00175308 Державне підприємство шахта «Гірник» виробничого об’єднання «Селидіввугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
708. 00181183 Державне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

709.

  

00183880

 Управління житлово-комунального господарства

виробничого об’єднання по видобутку вугілля

Красноармійськвугілля

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
710. 00184052 Державне підприємство «Шахта «Ведмежоярська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
711. 00219388 Державне підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут «Укрдіпрогазоочистка» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
712. 00467169 Державне Львівське будівельно-монтажне управління «Газмашбуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
713. 03017366 Державне підприємство Лубенське районне управління магістральних нафтопродуктопроводів Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
714. 03481313 Державне підприємство «Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
715. 04223725 Державне підприємство «Енергоелектроніка» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
716. 04802593 Державне підприємство «Укренерготехцентр» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
717. 04883574 Запорізьке державне науково-виробниче підприємство «Система» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
718. 05473186 Державне підприємство «Шахта «Новодзержинська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
719. 05509375 Державна виробнича фірма технологічного зв’язку «Укрнафтозв’язок» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
720. 05813305 Державне підприємство «Термодинамічний центр» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
721. 13672008 Державне підприємство науково-виробничий центр «Укренергоінформатизація» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
722. 13734608 Державне підприємство «Газсільбуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
723. 19379781 Державна виробнича фірма «Добропілляшахтобуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
724. 20273384 Державне підприємство «Твел» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
725. 20576802 Державне підприємство Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
726. 20614632 Центральне підприємство по переробці радіоактивних відходів Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
727. 21739554 Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Журавичі» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
728. 22333044 Дирекція по організації будівництва Західно-українського нафтомаслозаводу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
729. 22878186 Державне підприємство «Державна нафтогазова інспекція» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
730. 23579847 Державна будівельно-промислова компанія «Атомспецбуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
731. 24902144 Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Літин» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
732. 25015310 Державне підприємство «Придніпровський завод кольорових металів» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
733. 30103279 Державне підприємство по збуту вугільної продукції «Бурвуглезбут» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
734. 30109795 Виробниче об’єднання по видобутку бурого вугілля та його переробці «Бурвуглекомплекс» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
735. 30168729 Державне підприємство «Придніпровський гідрометалургійний завод» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
736. 31092023 Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Клесівторф» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
737. 31351690 Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство «Центр промислових технологій» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
738. 31645168 Державне підприємство «Сенсоркомплект» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
739. 32014831 Державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
740. 32620720 Державне підприємство «Спеціалізований консалтинговий центр» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
741. 33316065 Державне підприємство «Шахта «Нова» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
742. 33322310 Державне підприємство «Торфодобувне підприємство «Киселівка» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
743. 33671430 Державне підприємство «Шахта «Житомирська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
744. 39388266 Державне підприємство «Державна вугільна компанія» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
745. 39646625 Державне підприємство «Шахта «Візейська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
746. 39806601 Державне підприємство «Шахта №1 «Нововолинська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
747. 24929947 Державне підприємство «Машкомплект» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
748. 25842504 Державне підприємство «Вісник шахтаря» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
749. 30208604 Виробниче об’єднання з видобутку вугілля «Красноармійсквугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

750.

  

31360678

 Державне підприємство «Рембудтранс» виробничого

об’єднання «Бурвуглекомплекс» Міністерства палива та енергетики України

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
751. 32984271 Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
752. 00180367 Публічне акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Спецшахтобуріння» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
753. 05402737 Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Олександріявугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

754.

  

05427855

 Державне відкрите акціонерне товариство «Олександрійська

автобаза»-дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Олександріявугілля»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
755. 24775125 Відкрите акціонерне товариство «Нафтовик» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
756. 05515499 Державне відкрите акціонерне товариство «Вузол виробничо- технологічного зв’язку» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
757. 00176408 Відкрите акціонерне товариство «Горлівський завод «Реммаш» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
758. 00179967 Державне відкрите акціонерне товариство «Вуглебуд» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

759.

  

00181846

 Державне відкрите акціонерне товариство «Першотравенське

шахтобудівельне управління № 4» дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Дніпрошахтобуд»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

760.

  

00178136

 Державне відкрите акціонерне товариство шахта № 5

«Великомостівська» зах-української державної вугільної холдінгової компанії

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
761. 05427803 Відкрите акціонерне товариство «Червоноградське проектно- конструкторське бюро» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
762. 24813914 Державне відкрите акціонерне товариство «Шахтобудівельне управління № 5» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
763. 00177170 Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Первомайськвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
764. 05511136 Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Лисичанськвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
765. 00175969 Відкрите акціонерне товариство «Державна холдингова компанія «Шахтарськантрацит» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
766. 00168573 Державне відкрите акціонерне товариство «Цегельний завод» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

767.

  

00175248

 Державне відкрите акціонерне товариство дочірнє

підприємство шахта № 2 «Новогродівська» державної холдінгової компанії «Селидіввугілля»

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 

768.

  

00176437

 Державне відкрите акціонерне товариство центральна

збагачувальна фабрика «Селидівська « дочірнє підприємство державної холдингової компанії «Селидіввугілля «

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
769. 00134901 Державна холдингова компанія «Жовтеньвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
770. 00177388 Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Донбасантрацит» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
771. 24315234 Державне відкрите акціонерне товариство «Проектно- конструкторське бюро» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
772. 00179269 Відкрите акціонерне товариство «Червоноградська автобаза» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
773. 39896889 Державне підприємство «Українські газорозподільні мережі» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
774. 05511107 Відкрите акціонерне товариство Державна холдингова компанія «Селидіввугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
775. 40225511 Державне підприємство «Держвуглепостач» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
776. 40296032 Державне підприємство «Східвантажтранс» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
777. 40578553 Державне підприємство «Шахта «Зарічна» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
778. 00176236 Відокремлений підрозділ «Шахта № 9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
779. 26360210 Відокремлений підрозділ «Шахта «Зарічна» державного підприємства «Львіввугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
780. 33504980 Відокремлений підрозділ «Шахта «Родинська» державного підприємства «Красноармійськвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
781. 36452904 Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Нововолинське» державного підприємства «Волиньвугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
782. 00177052 Державне відкрите акціонерне товариство шахта «Краснопольївська» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
783. 20986730 Державна установа «Музей морського флоту України» м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 6 Міністерство інфраструктури України
 

784.

  

3121371

 Полтавський державний обласний навчально-курсовий

комбінат

м. Полтава, вул. Гаражна, 11

 Міністерство інфраструктури України
785. 19014832 Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» Міністерство інфраструктури України
786. 01073828 Державне підприємство «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
787. 04713033 Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно- західна залізниця» Міністерство інфраструктури України
788. 01071315 Державне підприємство Одеська залізниця Міністерство інфраструктури України
789. 01059900 Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

790.

  

24249750

 Державне підприємство «Управління промислових

підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»

 Міністерство інфраструктури України
791. 14294471 Державне підприємство «Дарницький вагоноремонтний завод» Міністерство інфраструктури України
792. 01056362 Державне підприємство «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» Міністерство інфраструктури України
793. 25374003 Державне підприємство «Дельта-лоцман» Міністерство інфраструктури України
794. 24210297 Державне підприємство «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс» Міністерство інфраструктури України
795. 20770332 Державне підприємство «Стрийський вагоноремонтний завод» Міністерство інфраструктури України
796. 01069755 Державне підприємство «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» Міністерство інфраструктури України
797. 31349738 Державне підприємство «Український центр механізації колійних робіт» Міністерство інфраструктури України
798. 00282553 Державне підприємство «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» Міністерство інфраструктури України
 

799.

  

21579381

 Державне підприємство «Головний інформаційно-

обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України»

 Міністерство інфраструктури України
800. 01072609 Державне підприємство «Південна залізниця» Міністерство інфраструктури України
801. 01057491 Державне підприємство «Вінницятрансприлад» Міністерство інфраструктури України
 

802.

  

34926866

 Державне підприємство «Проектно-конструкторське

технологічне бюро з автоматизації систем управління на

залізничному транспорті України»

 Міністерство інфраструктури України
 

803.

  

16296913

 Державне підприємство «Проектно-конструкторське та

технологічне бюро рухомого складу державної адміністрації

залізничного транспорту України (Укрзалізниці)»

 Міністерство інфраструктури України
804. 01057574 Державне підприємство «Рава-руський шпалопросочувальний завод» Міністерство інфраструктури України
805. 01095913 Державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Укрзалізничпроект» Міністерство інфраструктури України
806. 21629133 Державне підприємство «Центральна станція зв’язку» державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерство інфраструктури України
807. 01097415 Державне підприємство «Дніпропетровський проектно- вишукувальний інститут залізничного транспорту України « Міністерство інфраструктури України
808. 24074187 Державне підприємство «Редакція газети «Магістраль» Міністерство інфраструктури України
809. 31604528 Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України» Міністерство інфраструктури України
 

810.

  

01095801

 Державне підприємство «Львівський проектно-

вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Львівтранспроект»

 Міністерство інфраструктури України
811. 36051259 Державне підприємство «Розрахунковий центр Міністерства інфраструктури України» Міністерство інфраструктури України
812. 01393496 Державний заклад «Золотоніська технічна школа Укрзалізниці» Міністерство інфраструктури України
813. 01097199 Державне підприємство «Одеський проектно – вишукувальний інститут залізничного транспорту України» Міністерство інфраструктури України
814. 30268559 Державне підприємство «Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці» Міністерство інфраструктури України
815. 20031451 Державне підприємство «Українські авіаційні паливно- мастильні матеріали» Міністерство інфраструктури України
816. 03121282 Івано-Франківський державний обласний навчально- курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
817. 20078961 Державне підприємство «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» Міністерство інфраструктури України
818. 01131046 Державне підприємство «Український обчислювальний центр цивільної авіації» Міністерство інфраструктури України
819. 01125643 Державне підприємство «Морська аварійно-рятувальна служба» Міністерство інфраструктури України
820. 01101329 Державне підприємство «Укртрансфармація» Міністерство інфраструктури України
821. 01124939 Державне виробниче об’єднання «Іллічівський судноремонтний завод» Міністерство інфраструктури України
822. 34619229 Державне підприємство «Український транспортно – логістичний центр» Міністерство інфраструктури України
823. 38137835 Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» Міністерство інфраструктури України
824. 01130644 Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії» Міністерство інфраструктури України
825. 03121170 Одеський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
826. 03121321 Кіровоградський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
827. 03121365 Миколаївський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
828. 31709598 Державне підприємство «Госпрозрахункова аптека № 6 на станції Красний лиман» Міністерство інфраструктури України
829. 14349640 Державне підприємство «Літинський автобусний парк» Міністерство інфраструктури України
830. 03563910 Нікопольський державний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
831. 19020413 Державне підприємство Київське проектно-конструкторське технологічне бюро «Промзалізтранс» Міністерство інфраструктури України
832. 21304833 Державне підприємство «Горностаївське автотранспортне підприємство № 16547» Міністерство інфраструктури України
833. 30324911 Державне підприємство «Дніпропетровськавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
834. 34963949 Державне підприємство «Національний центр моніторингу та інформатизації» Міністерство інфраструктури України
835. 03121224 Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
836. 03121253 Житомирський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
837. 01056333 Державне підприємство «Одеський механічний завод» Міністерство інфраструктури України
838. 03115318 Харківське територіально-виробниче об’єднання державних підприємств автомобільного транспорту «Харківавтотранс» Міністерство інфраструктури України
839. 03116252 Державне Дніпропетровське транспортно-експедиційне підприємство -11296 Міністерство інфраструктури України
840. 03118096 Державне підприємство «Одеське обласне автотранспортне управління» Міністерство інфраструктури України
841. 03121537 Дніпропетровське державне конструкторсько-технологічне бюро науково-виробнича організація «Автотранспорт» Міністерство інфраструктури України
842. 20265479 Палац культури «Автомобилист» Міністерство інфраструктури України
843. 24530145 Державне підприємство «Укрспецобладнання» Міністерство інфраструктури України
844. 24569578 Дарницьке державне торгівельно-виробниче підприємство «Транс-сервіс» Міністерство інфраструктури України
845. 24699105 Державне виробниче підприємство «Нива» Міністерство інфраструктури України
846. 31507843 Київське державне авіаційне підприємство «Універсал – Авіа» Міністерство інфраструктури України
847. 33880040 Державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» Міністерство інфраструктури України
848. 01056356 Відкрите акціонерне товариство «Ізюмський тепловозоремонтний завод» Міністерство інфраструктури України
849. 01130584 Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія авіалінії України» Міністерство інфраструктури України
850. 30576921 Приватне акціонерне товариство судноплавна компанія «Сі трайдент» Міністерство інфраструктури України
851. 00282464 Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький завод залізобетонних шпал» Міністерство інфраструктури України
852. 21604340 Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України Міністерство інфраструктури України
 

853.

  

01111836

 Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня станції

Дніпропетровськ державного підприємства «Придніпровська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
854. 23889513 Державний заклад «Клінічна лікарня ДТГО «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
855. 01111167 Державний заклад «Дорожня лікарня державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
856. 03118736 Державне підприємство «Тернопільавтотранссервіс Міністерство інфраструктури України
857. 01108202 Державний лікувально-профілактичний заклад «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» Міністерство інфраструктури України
 

858.

  

25611224

 Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня станції Харків

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

859.

  

01110802

 Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня № 1 станції

Київ державного територіально-галузевого об’єднання

«Південно-Західна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
860. 26386770 Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня №2 станції Київ ДТГО «Південно-Західна залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

861.

  

01110788

 Державний заклад «Вузлова лікарня № 1 станції Дарниця

державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-

Західна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
862. 03121164 Закарпатський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
863. 03121388 Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
864. 03121359 Львівський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
865. 20787083 Дрогобицький державний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
866. 20962422 Білгород-Дністровський державний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
867. 03121431 Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат Міністерство інфраструктури України
868. 03121193 Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
869. 03121402 Сумський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
870. 03121448 Чернігівський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
871. 03121267 Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
872. 03121454 Харківський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
873. 30281040 Тернопільський державний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
874. 05390431 Державне підприємство «Звенигородський навчально- курсовий комбінат» Міністерство інфраструктури України
875. 05440873 Славутський державний обласний навчально-курсовий комбінат Міністерство інфраструктури України
876. 03118363 Державне підприємство «Рівнеавтотранссервіс Міністерство інфраструктури України
877. 21212634 Державне підприємство «Харківавтотранссервіс Міністерство інфраструктури України
878. 30396902 Державне підприємство «Миколаївавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
879. 30329291 Державне підприємство «Херсонавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
880. 03116973 Державне підприємство «Івано-Франківськавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
881. 30408760 Державне підприємство «Сумиавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
882. 14241486 Державне підприємство «Чернігівавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
883. 30391917 Державне підприємство «Волиньавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
884. 13768180 Державне підприємство «Кіровоградавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
 

885.

  

21413634

 Державне підприємство «Чернівецький навчально-

координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту»

 Міністерство інфраструктури України
886. 30337674 Державне підприємство «Львівавтотранссервіс» Міністерство інфраструктури України
 

887.

  

01111115

 Державний заклад «Відділкова залізнична лікарня станції

імені Тараса Шевченка державного підприємства «Одеська

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
888. 01107935 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Фастів Південно- Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
889. 22119658 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Мелітополь державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
890. 01111517 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Ромни СТГО «Південна залізниця» Міністерство інфраструктури України
891. 13933029 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Ромодан СТГО «Південна залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

892.

  

01111664

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гребінка

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
893. 01111233 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Помічна державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
894. 01110877 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
895. 01110854 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
896. 01110713 Державний заклад «Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
897. 23868764 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Рені державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
898. 01111090 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Христинівка державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
899. 01111256 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Миколаїв державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
900. 04850391 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Херсон державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
901. 01111173 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Роздільна державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
902. 20995479 Державний заклад «Амбулаторія станції Арциз державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
903. 01111138 Державний заклад «Дорожня дитяча клінічна лікарня державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
904. 20988172 Державне підприємство «Станція переливання крові державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
905. 01111183 Державний заклад «Лінійна амбулаторія станції Білгород- Дністровський державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
906. 01110972 Державний заклад «Вузлова клінічна лікарня станції Чернівці державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
907. 21156686 Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль ДТГО «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
908. 01110943 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Мукачево ДТГО «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
909. 01111227 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Знам’янка державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

910.

  

01111598

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Кременчук

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
911. 01108159 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Ізюм статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

912.

  

01111581

 Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції

Полтава статутного територіально-галузевого об’єднання

«Південна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

913.

  

01108165

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Лозова

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

914.

  

01111486

 Державний заклад  «Лінійна  поліклініка   станції Смородине

статутного  територіально-галузевого  об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

915.

  

01108188

 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Куп’янськ

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
916. 01111753 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Верхівцеве державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

917.

  

01111523

 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Суми

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
918. 01111121 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Котовськ державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
919. 04850416 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Сватове державного підприємства «Донецька залізниця» Міністерство інфраструктури України
920. 01112296 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Красний лиман державного підприємства «Донецька залізниця» Міністерство інфраструктури України
921. 01112250 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Артемівськ державного підприємства «Донецька залізниця» Міністерство інфраструктури України
922. 01108047 Державний заклад «Дорожня станція переливання крові ДТГО «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

923.

  

01111049

 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Івано-

Франківськ державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

924.

  

01107987

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Самбір

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

925.

  

05391330

 Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції

Ужгород державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

926.

  

01111032

 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Рівне

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
927. 20851349 Державний заклад «Дорожня поліклініка державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
928. 01110736 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Козятин Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
929. 20097349 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Жмеринка Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
 

930.

  

01111718

 Державний заклад «Відділкова лікарня станції

Нижньодніпровськ – вузол державного підприємства

«Придніпровська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
931. 20520026 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Пологи державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

932.

  

01110950

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Королево

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
933. 01112341 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Волноваха державного підприємства «Донецька залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

934.

  

31733636

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Харків

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
935. 04850379 Державний заклад «Вузлова поліклініка станції Бахмач Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
936. 01110920 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гречани південно-західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
937. 22905842 Державне підприємство «Дорожня станція переливання крові Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
938. 01110883 Державний заклад «Лінійна лікарня станції Щорс Південно- Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
939. 14027333 Державний заклад «Лінійна лікарня станції Хутір- Михайлівський Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
 

940.

  

01108171

 Державний заклад «Відділкова лікарня станції Люботин

статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
941. 20100790 Державний заклад «Лінійна лікарня станції Вапнярка державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
942. 01111701 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Синельникове-2 державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
943. 01112221 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Слов’янськ державного підприємства «Донецька залізниця» Міністерство інфраструктури України
944. 01110937 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Шепетівка Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
 

945.

  

01111055

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Коломия

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
 

946.

  

20498781

 Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції

Запоріжжя-2 державного підприємства «Придніпровська

залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
947. 01111204 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Гайворон державного підприємства «Одеська залізниця» Міністерство інфраструктури України
948. 20405294 Державний заклад «Вузлова поліклініка станції Житомир Південно-Західної залізниці» Міністерство інфраструктури України
949. 01112014 Державний заклад «Вузлова лікарня станції П’ятихатки державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
950. 01111960 Державний заклад «Лінійна лікарня станції Апостолове державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
951. 37068420 Державний заклад «Дорожня станція переливання крові державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

952.

  

01107970

 Державний заклад «Дорожня лікарня № 2 станції Стрий

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
953. 04850439 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Чоп державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
 

954.

  

01111003

 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Сарни

державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»

 Міністерство інфраструктури України
955. 13366010 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Ковель ДТГО «Львівська залізниця» Міністерство інфраструктури України
956. 01111747 Державний заклад «Лінійна поліклініка станції Чаплине державного підприємства «Придніпровська залізниця» Міністерство інфраструктури України
957. 01112304 Державний заклад «Вузлова лікарня станції Маріуполь Донецької залізниці» Міністерство інфраструктури України
958. Єдиний майновий комплекс лабораторного комплексу Міністерство інфраструктури України
 

959.

  

37635024

 Державне підприємство «Дирекція з будівництва та

управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону»

 Міністерство інфраструктури України
960. 36756108 Державне підприємство «Український інформаційно- сервісний центр культури і туризму» Міністерство культури України
961. 36413933 Державне підприємство «Державна дирекція міжнародних конкурсів та мистецьких програм «Арт-Україна» Міністерство культури України
962. 38779829 Державне комерційне підприємство «Український культурний центр» Міністерство культури України
963. 16282070 Мале державне підприємство «Культсантехнік» Міністерство культури України
964. 05789357 Державне художньо-творче виробниче підприємство Міністерство культури України
965. 33948323 Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» Міністерство культури України
966. 00498052 Державне сільськогосподарське підприємство «Хортиця» Міністерство культури України
967. 19484288 Державне підприємство «Цирковий творчий колектив «Зірки України» Міністерство культури України
968. 22857400 Державне підприємство «Редакція журналу «Пам’ятки України: історія та культура» Міністерство культури України
969. 30180328 Державне підприємство «Національна туристична організація» Міністерство культури України
970. 31691518 Державне підприємство «Агентство «Інтурист-Чернігів» Міністерство культури України
971. 31778106 Державне підприємство дирекція з реконструкції, реставрації та розширення Національного художнього музею України Міністерство культури України
972. 32125735 Державне підприємство «Херсонський центр туризму» Міністерство культури України
973. 33240300 Державне підприємство «Українська туристична інфраструктура» Міністерство культури України
974. 33447760 Державне підприємство «Державне концертне агентство «Україна» Міністерство культури України
975. 37102382 Державне підприємство «Об’єднання спортивно- господарських споруд» Міністерство молоді та спорту України
976. 30778189 Державне підприємство «Спортивна аптека» Міністерство молоді та спорту України
977. 33152885 Державне підприємство «Їдальня «Спортивна» Міністерство молоді та спорту України
978. 33636270 Державне підприємство «Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд» Міністерство молоді та спорту України
979. 35529731 Державне підприємство «Всеукраїнський молодіжний центр праці» Міністерство молоді та спорту України
980. 30187779 Державне підприємство «Управління з експлуатації адмінбудинків» Міністерство молоді та спорту України
981. 32855961 Державне підприємство «Державний інформаційно- ресурсний центр» Міністерство молоді та спорту України
982. 33307946 Державне підприємство «Центр сприяння оздоровленню та відпочинку дітей» Міністерство молоді та спорту України
983. 35531843 Державне підприємство «Державний центр міжнародного молодіжного співробітництва» Міністерство молоді та спорту України
984. 36281968 Державне підприємство «Український молодіжний центр» Міністерство молоді та спорту України
985. 13450696 Державне підприємство військторг 394 управління торгівля

Київського військового округу

 Міністерство оборони України
986. 14263499 Державне підприємство Міністерства оборони України – Чернівецький металообробний завод Міністерство оборони України
987. 08024253 Державне підприємство «Київська військово-картографічна фабрика» Міністерство оборони України
988. 08118362 Матеріально-інвентарний склад квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова Міністерство оборони України
989. 30330726 Державне підприємство «Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців» Міністерство оборони України
990. 30965105 Державне підприємство «Конверсенерго» Міністерство оборони України
991. 31039698 Державне підприємство Міністерства оборони України «Аеропорт Львів – 2» Міністерство оборони України
992. 34376633 Державне підприємство «Канон» Міністерство оборони України
993. 22863606 Державна організація «707 – управління начальника робіт» Міністерство оборони України
994. 07737235 Державна організація 971 управління начальника робіт Міністерство оборони України
995. 24975516 Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва» Міністерство оборони України
996. 08420865 Державне підприємство «Львівське будівельно-монтажне управління» Міністерство оборони України
997. 14303810 Державне підприємство Міністерства оборони України Перечинська лісозаготівельна дільниця Міністерство оборони України
998. 22995851 Львівське управління начальника робіт Міністерство оборони України
999. 31073938 Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Львів» Міністерство оборони України
1000. 08476587 Державне підприємство Міністерства оборони України Макарівський завод залізобетонних виробів Міністерство оборони України
1001. 07934823 Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» Міністерство оборони України
1002. 22995957 Державне підприємство Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» Міністерство оборони України
1003. 30298782 Державне підприємство «Альтернатива-ВС» Міністерство оборони України
 

1004.

  

30408404

 Державне підприємство «Запорізький обласний центр

соціальної адаптації звільнених військовослужбовців і учасників бойових дій «Полігон»

  

Міністерство оборони України
1005. 08228659 Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (місто Київ) Міністерство оборони України
1006. 33294267 Державне підприємство «ІнвестЖитло» Міністерство оборони України
 

1007.

  

07642316

 Державне підприємство Міністерства оборони України

«Черкаський військовий торг північного оперативного командування»

  

Міністерство оборони України
1008. 22992539 Державне підприємство Міністерства оборони України – готель «Горинь» Міністерство оборони України
1009. 08003305 Державне підприємство «Ліси оборони» Міністерство оборони України
1010. 24477965 Контора матеріально-технічного забезпечення «Укрвійськбуду» МО України в м. Харкові Міністерство оборони України
1011. 08527221 209 Управління начальника робіт Міністерство оборони України
1012. 24975953 Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне

підприємство Міністерства оборони України «Армія України»

 Міністерство оборони України
1013. 33689846 Концерн «Авіавоєнремонт» Міністерство оборони України
1014. 32000085 Державне підприємство «Управління капітального будівництва та інвестицій» Міністерство оборони України
1015. 22996170 Державне підприємство Міністерства оборони України «Дніпррембудсервіс» Міністерство оборони України
1016. 00853211 Військове сільськогосподарське підприємство «Липини» Міністерство оборони України
1017. 07707783 Державне підприємство «Укрспецчастоти» Міністерство оборони України
1018. 07797378 Державне підприємство Міністерства оборони України «Управління торгівлі західного оперативного командування» Міністерство оборони України
1019. 07816779 Державне підприємство Міністерства оборони України «Воєнне видавництво України «Варта» Міністерство оборони України
1020. 08247289 Міністерства оборони України «Київський завод «Ремдизель» Міністерство оборони України
1021. 14303738 Військове сільськогосподарське підприємство «Земля і Воля» Міністерства оборони України Міністерство оборони України
1022. 22991072 Одеський деревообробний комбінат КЕУ Одеського військового округу Міністерства оборони України Міністерство оборони України
1023. 22992255 Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський комбінат побутового обслуговування» Міністерство оборони України
1024. 23838734 Будівельна дільниця № 4 при в/ч а-1831 Міністерство оборони України
1025. 24975947 «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України «Слава і Честь» Міністерство оборони України
1026. 30177247 Державне підприємство Міністерства оборони України «Експертінформ» Міністерство оборони України
1027. 30197677 Державне промислово-виробниче підприємство Міністерство оборони України
1028. 30283336 Державне підприємство «Південь-Ольвія» Міністерство оборони України
1029. 30476301 Державне підприємство «Славутич-1» Міністерство оборони України
1030. 30647300 Державне виробниче підприємство «Укрфільтр» Міністерство оборони України
1031. 31766195 Державне підприємство «Конверс-схід» Міністерство оборони України
1032. 32981218 Державне підприємство «Центр правового аналізу і супроводження» Міністерство оборони України
1033. 33145202 Державне підприємство державне комерційне підприємство «Центральний проектний та технічно-дослідний інститут» Міністерство оборони України
1034. 24969898 Державне підприємство Міністерства оборони України «Футбольний клуб «ЦСКА-Київ» Міністерство оборони України
1035. 22990730 Управління сільського господарства Міністерства оборони України Міністерство оборони України
1036. 22995265 Готель «Прут» Чернівецького гарнізону Міністерство оборони України
1037. 2736366 Державне підприємство Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації Міністерство освіти і науки України
1038. 14072300 Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання» Міністерство освіти і науки України
1039. 02736490 Державне підприємство Івано-Франківський державний центр науки, інновацій та інформатизації Міністерство освіти і науки України
1040. 02736538 Державне підприємство «Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації» Міністерство освіти і науки України
1041. 20295014 Торговельно-промислове підприємство Дніпропетровського національного університету Міністерство освіти і науки України
1042. 02736478 Державне підприємство «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації» Міністерство освіти і науки України
1043. 02736544 Державне підприємство «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації» Міністерство освіти і науки України
1044. 02124491 Івано-Франківське державне підприємство по торгівлі Міністерство освіти і науки України
1045. 22449309 Одеський державний центр науково – технічної і економічної інформації Міністерство освіти і науки України
1046. 13918142 Науково-технічний центр «Елком» Міністерство освіти і науки України
1047. 02736432 Державне підприємство Львівський державний центр науки , інновацій та інформатизації Міністерство освіти і науки України
1048. 02124290 Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України Міністерство освіти і науки України
1049. 02736515 Державне підприємство «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації» Міністерство освіти і науки України
1050. 33510051 Державне підприємство «Комбінат студентського харчування» Міністерство освіти і науки України
1051. 14314624 Державне підприємство легкого машинобудування «Чернівцілегмаш» Міністерство освіти і науки України
1052. 02500221 Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод Міністерство освіти і науки України
1053. 13370230 Державне науково-виробниче підприємство «Фотон» Міністерство освіти і науки України
1054. 21926813 Державне підприємство «Видавництво Дніпропетровського національного університету» Міністерство освіти і науки України
1055. 02071441 Державне підприємство «Навчально-експериментальна майстерня» Міністерство освіти і науки України
 

1056.

  

16474697

 Державне мале науково-виробниче підприємство «Коло»

Київського національного університету будівництва і архітектури

 Міністерство освіти і науки України
 

1057.

  

30534001

 Навчально-науково-методичний центр «Транссервіс» при

інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Української державної академії залізничного транспорту

 Міністерство освіти і науки України
1058. 14097546 Мале державне підприємство «Хпі-емос» Міністерство освіти і науки України
1059. 02066049 Друкарня Дніпропетровського національного університету Міністерство освіти і науки України
1060. 13384077 «Державна науково-виробнича фірма «Пранна» Міністерство освіти і науки України
1061. 00224294 Учбово-виробнича майстерня Харківського верстатоінструментального технікуму Міністерство освіти і науки України
1062. 00434247 Підприємство «Освіта» Міністерство освіти і науки України
1063. 02066061 Експериментальний дослідний завод ХАІ Міністерство освіти і науки України
1064. 02070588 Державне підприємство учбово-експериментальні майстерні державної академії легкої промисловості мініст Міністерство освіти і науки України
1065. 02736411 Державне виробничо-поліграфічне підприємство Міністерство освіти і науки України
1066. 03331915 Науково-виробничий центр при Донецькому державному технічному університеті Міністерство освіти і науки України
 

1067.

  

05416308

 Державне підприємство громадського харчування

«Студентська їдальня державної академії легкої промисловості України № 313»

 Міністерство освіти і науки України
1068. 13375003 Інститут прикладної хімії Міністерства освіти і науки України Міністерство освіти і науки України
1069. 13448245 Дніпропетровська фірма «Гіпровуз» Міністерство освіти і науки України
1070. 13475207 Науково-виробниче мале державне підприємство «Оніл То і Д» Міністерство освіти і науки України
1071. 13475503 Науково-виробниче мале державне підприємство «Грані» Міністерство освіти і науки України
1072. 13481194 Державне мале науково-виробниче геоекологічне підприємство «Екорт» Міністерство освіти і науки України
1073. 13812076 Державне мале підприємство «Леста» Міністерство освіти і науки України
1074. 13940638 Державне підприємство «Оптимум» Міністерство освіти і науки України
1075. 14075510 Науково-учбове виробниче підприємство «Екотранс» Міністерство освіти і науки України
 

1076.

  

14080281

 Мале державне підприємство Харківський політехнічний

інститут – системи управління та автоматичного регулювання»

 Міністерство освіти і науки України
1077. 14371266 Державне підприємство «Такт» Міністерство освіти і науки України
1078. 18005080 Державне спеціальне конструкторське бюро учбово- тренувальної техніки Міністерство освіти і науки України
1079. 19145787 Мале державне підприємство Криворізька філія вищої школи підприємництва Міністерство освіти і науки України
1080. 22719849 Спортивний клуб Харківського державного університету Міністерство освіти і науки України
1081. 24091332 Державне підприємство «Спортивний клуб Українського державного університету харчових технологій» Міністерство освіти і науки України
1082. 24590746 Державна наукова установа «Державний інститут науково- технічної та інноваційної експертизи» Міністерство освіти і науки України
1083. 30438774 Державне підприємство персоніфікації випускної документації «Освіта-центр» Міносвіти і науки України Міністерство освіти і науки України
1084. 13673284 Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій» Міністерство освіти і науки України
1085. 32485428 Державне підприємство «Державний центр персоніфікації документів про освіту» Міністерство освіти і науки України
1086. 23528927 Підприємство громадського харчування №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Міністерство охорони здоров’я України
1087. 20275644 Державне підприємство «Криворізький магазин «Медтехніка» Міністерство охорони здоров’я України
1088. 00479824 Державне підприємство «Ензим « Міністерство охорони здоров’я України
1089. 37403126 Державне підприємство «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України» Міністерство охорони здоров’я України
1090. 38058675 Державне підприємство «Агроком» Міністерства охорони здоров’я України» Міністерство охорони здоров’я України
1091. 36676138 Державне підприємство «Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров’я України» Міністерство охорони здоров’я України
 

1092.

  

25885270

 Державне підприємство «Комітет з питань народної і

нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»

 Міністерство охорони здоров’я України
1093. 01193372 Державне підприємство Київське експлуатаційно- налагоджувальне Управління «Медик» Міністерство охорони здоров’я України
1094. 01973147 Львівське державне підприємство лікарських препаратів «Львівлікпрепарати» Міністерство охорони здоров’я України
1095. 13481099 Державне підприємство полімерних медичних виробів «Медполімер» Міністерство охорони здоров’я України
 

1096.

  

21521097

 Державне підприємство «Науково-експертний центр з

регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів» Міністерства охорони здоров’я України

 Міністерство охорони здоров’я України
1097. 33151368 Державне підприємство «Український оптичний центр» Міністерство охорони здоров’я України
1098. 01296126 Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідне медичне об’єднання «Діалір» Міністерство охорони здоров’я України
1099. 34644869 Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерство охорони здоров’я України
 

1100.

  

04726917

 Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно- вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс» Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1101.

  

00203625

  

Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України
 

1102.

  

16466350

  

Державне підприємство «Укркомунобслуговування»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1103.

  

05516406

  

Державне підприємство Львівський науково-дослідний і проектний інститут «Львівбудмндіпроект»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1104.

  

13684477

 Державне підприємство «Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток», ДП ДНТЦ «Конрест» Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1105.

  

35441488

  

Державне підприємство «Торговий дім «Квіти»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1106.

  

24935008

  

Державне підприємство «Центр з випробувань та сертифікації продукції будівельного машинобудування»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1107.

  

00294314

  

Державне підприємство -державний проектний інститут «Вінницябудмпроект»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1108.

  

38488780

 Державне підприємство «Український інститут інженерно- технічних розвідувань для будівництва» Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства
України
 

1109.

  

38890357

 Державне підприємство «Український державний науково- дослідний та проектно-вишукувальний інститут

автоматизованих систем»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1110.

  

05416389

  

Державне підприємство «Управління адміністративними та службовими будинками»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1111.

  

35790551

  

Державне підприємство «Агентство розвитку житлово- комунального господарства»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1112.

  

24739980

  

Державне підприємство «Центр»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1113.

  

33603619

  

Державне підприємство «Республіканський інформаційно- обчислювальний центр»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1114.

  

35411469

  

Державне підприємство «Український карантинний розсадник»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1115.

  

22948708

  

Державне підприємство технічний комітет з стандартизації «Будівельні матеріали»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1116.

  

22515845

  

Державне підприємство «Укрпівденінвестліцензія»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1117.

  

01422915

  

Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ)

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1118.

  

14076656

  

Мале державне підприємство «Харківкомунекологія»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
 

1119.

  

24082959

  

Державне підприємство «Технічний комітет з стандартизації «Будтехнормування»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України
 

1120.

  

23506819

  

Відкрите акціонерне товариство «Холдингова компанія «Укркомунмаш»

 Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства

України
1121. 24923318 Державне підприємство видавництво «Соцінформ» Міністерство соціальної політики України
1122. 31986608 Державне підприємство «Рембудпраця» Міністерство соціальної політики України
1123. 30552942 Державне підприємство «Український науково-методичний центр професійного розвитку» Міністерство соціальної політики України
1124. 23521865 Державне підприємство «Видавничо-поліграфічний центр «Поліграф-колегіум» Міністерство соціальної політики України
1125. 25385828 Державне підприємство «Автопраця» Міністерство соціальної політики України
1126. 32668385 Державне підприємство «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерство фінансів України
1127. 14371869 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ» Міністерство фінансів України
1128. 25287988 Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України
1129. 33499803 Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» Міністерство юстиції України
 

1130.

  

24578749

 Державне підприємство інформаційно-довідковий центр

обмежень на використання майна «Ресінформюст» Міністерства юстиції України

  

Міністерство юстиції України
 

1131.

  

01527643

 Державне підприємство проектно-пошуковий і

конструкторсько-технологічний інститут «Криворізький будпроект» Української державної корпорації «Укрбуд»

 Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1132. 01275638 Черкаська державна житлово-побутова фірма «Обрій-1» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1133. 01241817 Державне торгівельно-виробниче підприємство «Будівельник» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1134. 01238011 Державне підприємство «Дніпропетровський домобудівний комбінат» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1135. 01276359 Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1136. 19091034 Державне підприємство «Інженерний центр» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1137. 30084633 Державне підприємство «Буджитлосервіс» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1138. 01271959 Державне підприємство «Пересувна механізована колона

№ 71»

 Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1139. 01275727 Державне підприємство Житлово-комунальна контора Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1140. 01374613 Державне підприємство «Уманський цегельний завод» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1141. 13568191 Державне підприємство будівельно-монтажний поїзд «Одеський-2» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1142. 20332721 Державне підприємство дослідно-експериментальне виробництво Донецького промбудндіпроекту корпорації «Укрбуд» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
1143. 31658842 Державне підприємство «Львівжитлобудсервіс» Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
 

1144.

  

01413313

  

Державне підприємство «Укрспецпроект»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і

спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
 

1145.

  

16394739

  

Державне науково-впроваджувальне виробниче підприємство «Інестро»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт

«Укрмонтажспецбуд»
 

1146.

  

01415950

  

Асоціація «Подільськпроммонтаж»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
 

1147.

  

13429667

  

Державне проектно-вишукувальне підприємство «Укрпроектхімзахист»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт

«Укрмонтажспецбуд»
 

1148.

  

21853712

  

Державна спеціалізована фірма «Тепломонтаж»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
1149. 32386283 Державне підприємство «Укргеолбудматеріали» Українська державна корпорація по виконанню монтажних і
спеціальних будівельних робіт

«Укрмонтажспецбуд»
 

1150.

  

33263003

  

Державне підприємство «Укрінвестазіябуд»

 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
 

1151.

  

33275031

  

Дочірнє підприємство «Регіональне правління «Придніпровмонтажспецбуд»

 Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
 

1152.

  

00034861

 Українська державна корпорація по транспортному будівництву «Укртрансбуд» Українська державна корпорація

по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
 

1153.

  

01391066

  

Білоцерківське державне підприємство «Трансметпром»

 Українська державна корпорація

по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
 

1154.

  

13898505

  

Мале державне підприємство «Зевс»

 Українська державна корпорація

по транспортному будівництву «Укртрансбуд»
 

1155.

  

20548792

  

Івано-Франківський учбово-курсовий пункт корпорації «Украгропромбуд»

 Українська кооперативно-

державна корпорація по агропромисловому будівництву

«Украгропромбуд»
 

1156.

  

22200283

 Управління по будівництву і соціальному розвитку корпорації «Украгропромбуд» Українська кооперативно-

державна корпорація по

агропромисловому будівництву
«Украгропромбуд»
 

1157.

  

05387848

  

Державне підприємство житлово-експлуатаційна дільниця «Будівельник»

 Українська кооперативно-

державна корпорація по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»
 

1158.

  

22481788

  

Державне підприємство житлово-експлуатаційна дільниця корпорації «Украгропромбуд»

 Українська кооперативно-

державна корпорація по агропромисловому будівництву

«Украгропромбуд»
 

1159.

  

39439708

  

Державне підприємство «Житлобуд»

 Українська кооперативно-

державна корпорація по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд»
1160. 14334503 Підприємство з іноземною інвестицією товариство з

обмеженою відповідальністю «Уінденерго ЛТД»

 Фонд державного майна України
1161. 00165652 Публічне акціонерне товариство «Артемівський

машинобудівний завод «Побєда труда»

 Фонд державного майна України
1162. 05761318 Відкрите акціонерне товариство «Акціонерна компанія

«Свема»

 Фонд державного майна України
1163. 05766362 Костянтинівський державний хімічний завод Фонд державного майна України
1164. 00175923 Відкрите акціонерне товариство державна холдингова компанія «Торезантрацит» Фонд державного майна України
1165. 14310997 Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Знамя» Фонд державного майна України
1166. 14312677 Державне підприємство центральне конструкторське- технологічне бюро Фонд державного майна України
1167. 13320686 Державне техно-торговельне комерційне підприємство «Рубін-сервіс» Фонд державного майна України
1168. 01124997 Державне підприємство «Керченський судноремонтний завод» Фонд державного майна України
1169. 21850961 Державне підприємство «Управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі Луганської області» Фонд державного майна України
1170. 05792885 Київське державне підприємство «Ізумруд» Фонд державного майна України
1171. 31375045 Державне підприємство «Хмельницьке» Фонд державного майна України
1172. 01101418 Державне Рівненське комерційно-виробниче підприємство «Залізничник» Фонд державного майна України
1173. 00292273 Державне виробниче підприємство «Дніпронерудпром» Фонд державного майна України
1174. 00205015 Бердянський державний завод скловолокна Фонд державного майна України
1175. 05290511 Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харьківзалізобетон» Фонд державного майна України
1176. 01101536 Гайворонське державне торгівельно-виробниче підприємство робітничого постачання Фонд державного майна України
1177. 25496769 Державне підприємство «Вінелеваторбуд» Фонд державного майна України
1178. 30777667 Державна холдингова компанія «Каскад» Фонд державного майна України
1179. 00951729 Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський елеватор» Фонд державного майна України
1180. 05538626 Публічне акціонерне товариство «Васильківське вантажне автотранспортне підприємство» Фонд державного майна України
1181. 20571354 Приватне акціонерне товариство «Київське обласне дилерське підприємство « Агросервіс» Фонд державного майна України
1182. 05490888 Відкрите акціонерне товариство «Козівський агрохімкомплекс» Фонд державного майна України
1183. 14300579 Відкрите акціонерне товариство «Точмаш» Фонд державного майна України
1184. 5489827 Відкрите акціонерне товариство Дрогобицький «Агросервіс» Фонд державного майна України
1185. 00204636 Відкрите акціонерне товариство Львівський лакофарбовий завод Фонд державного майна України
1186. 00373095 Відкрите акціонерне товариство «Бучацький цукровий завод» Фонд державного майна України
1187. 25437212 Відкрите акціонерне товариство «Бескид» Фонд державного майна України
 

1188.

  

04855922

  

Державне підприємство «Геоінформаційний центр»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1189.

  

30133037

 Державне підприємство «Рівненське державне науково- виробниче підприємство геодезії та кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1190.

  

02571735

 Поліське Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1191.

  

30208463

  

Державне підприємство «Чернівецький геоінфоцентр»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1192.

  

02571729

  

Лубенське державне топографо-геодезичне підприємство

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1193.

  

30454073

  

Державне підприємство «Тернопільський геодезичний центр»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1194.

  

33293724

  

Державне підприємство «Укрспецзем»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1195.

  

19271210

  

Державне підприємство «Запоріжгеоінформ»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1196.

  

30110753

  

Державне науково-виробниче підприємство «Аерогеодезія»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1197.

  

30765122

 Державне підприємство «Фастівський центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1198.

  

13732029

 Державне підприємство «Вишгородський районний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1199.

  

23222619

 Державне підприємство «Кіровоградський регіональний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1200.

  

23413153

 Державне підприємство «Донецький регіональний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1201.

  

25156312

 Державне підприємство «Полтавський регіональний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1202.

  

25569072

 Державне підприємство «Івано-Франківський міський центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1203.

  

30004266

 Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1204.

  

31320635

 Державне підприємство «Миронівський районний центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1205.

  

13572784

 Державне підприємство «Житомирський міський центр державного земельного кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1206.

  

02570463

  

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1207.

  

00699773

 Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1208.

  

00702995

 Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1209.

  

20084335

  

Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1210.

  

00692127

 Державне підприємство «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1211.

  

00698986

 Державне підприємство «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1212.

  

00700186

 Державне підприємство «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1213.

  

19028917

 Київське державне підприємство геодезії, картографії,

кадастрових та геоінформаційних систем «Київгеоінформатика»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1214.

  

02570977

 Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1215.

  

02571008

 Державне підприємство «Український державний науково-

виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені

А. В. Шаха»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1216.

  

24102001

 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1217.

  

22100529

  

Державне підприємство «Закарпатський геодезичний центр»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1218.

  

00689214

 Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1219.

  

00702009

 Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1220.

  

22807329

 Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії «Укрінжгеодезія» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1221.

  

00726820

 Державне підприємство «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1222.

  

00729729

 Державне підприємство «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1223.

  

19286878

 Державне підприємство «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1224.

  

04722078

 Державне підприємство Українське державне аерогеодезичне підприємство Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1225.

  

00692630

 Державне підприємство «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1226.

  

00698236

 Державне підприємство «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1227.

  

00689237

 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1228.

  

00709709

 Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1229.

  

30668425

 Державне підприємство державне науково-виробниче підприємство «Полтавський геодезичний центр» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1230.

  

04722227

 Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1231.

  

00689190

 Державне підприємство «Івано-Франківський науково- дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1232.

  

02571706

 Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1233.

  

00699750

 Державне підприємство «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою « Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1234.

  

02571698

 Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1235.

  

00726866

 Державне підприємство «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1236.

  

04609689

 Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру в західному регіоні Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1237.

  

00709804

 Державне підприємство «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1238.

  

00704126

 Державне підприємство «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1239.

  

00485517

 Державне підприємство «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1240.

  

20553899

 Державне підприємство «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1241.

  

00698897

 Державне підприємство «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1242.

  

00710167

 Державне підприємство «Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1243.

  

34491904

 Державне підприємство «Редакція журналу «Землевпорядний вісник» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1244.

  

00692831

 Державне підприємство «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1245.

  

24257790

 Державне підприємство «Державний картографо-геодезичний фонд України» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та

кадастру
 

1246.

  

02570983

 Державне підприємство «Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1247.

  

13308596

  

Державне науково-виробниче підприємство «Пошук»

 Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1248.

  

00689177

 Державне підприємство «Дніпропетровський науково- дослідний та проектний інститут землеустрою» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1249.

  

25721097

 Державне підприємство інженерної геодезії «Азовінжгеодезія» Державна служба України з

питань геодезії, картографії та кадастру
 

1250.

  

37122901

 Державне підприємство «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012 у м. Львові» Національне агентство

інфраструктурних проектів

України
 

1251.

  

37144951

 Державне підприємство «Центр комунікацій «Україна- Всесвіт» Національне агентство

інфраструктурних проектів

України
 

1252.

  

37264681

  

Державне підприємство «Льодові арени»

 Національне агентство

інфраструктурних проектів

України
 

1253.

  

38684046

  

Державне підприємство «Інфраструктурні проекти»

 Національне агентство

інфраструктурних проектів

України
1254. 33947225 Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове

управління»

 Державна служба фінансового

моніторингу України
 

1255.

 34298456 Державне підприємство – «Головне управління комплексного

обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної

служби»

 Міністерство закордонних справ

України

 

Дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі

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