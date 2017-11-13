Новачок подолав чверть мільярда на секретному «Прозорому офісі» Кернеса за 105 мільйонів

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 7 листопада за результатами тендеру замовило ПП «Будівельна фірма «Промтекс» будівництво центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» за 104,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають реконструювати нежитлову будівлю літ. «В-1» по вул. Благовіщенській, 25. Виконають підготовчі, демонтажні та загальнобудівельні роботи, зовнішнє і внутрішнє опорядження та протипожежні заходи, влаштують інженерні та електричні мережі, системи передачі даних та відеоспостереження, благоустроять територію і встановлять стелу за 321 тис грн. Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 8,18 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,84 млн грн.

Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 114,90 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Будівельник» і ТОВ «Індастріал Білдінг Груп».

Засновником і директором харківського «Промтексу» є Станіслав Бровін. Свого часу він керував ПБФ «Укрспецбудпокриття» Людмили Лаврик і белізької «Дезлер Менеджмент Лтд», яке зараз переоформлене на белізьку «Vernita Limited».

Раніше переможець був прописаний по вул. Двадцять третього серпня, 20-А – в одному будинку зокрема з ТОВ «Віал-Пром» Олександра Тарапатова і Михайла Кириловського. Останнє з 2011 року виграло тендерів Харківської міськради на 14,73 млн грн.

Сам «Промтекс» за рік отримав підрядів Харківської міськради на 254,80 млн грн.

Засновниками «Індастріал Білдінг Груп» є Владислав Кутовий, Наталія Головко і Тетяна Спіцина. Серед підписантів вказаний Станіслав Кієвець.

Кієвець і Кутовий є помічниками нардепа Анатолія Денисенко. Раніше «Індастріал Білдінг Груп» була записане на дві фірми, які належали Денисенко особисто.

Щодо Спіциної, то вона з’явилася у засновниках нещодавно. Вона була довіреною особою на виборах до Верховної Ради у 2014 році голови ДФІ в Харківській області Станіслава Косінова, а також входила до співзасновників Благодійного фонду «Українська Слобожанщина», який володіє рекреаційними землями на Харківщині. Серед інших засновників фонду – члени родини Косінова.

Харківський «Будівельник», який отримував ремонтні підряди місцевих вузів, належить Леоніду Надточию і Михайлу Харнаму. Вони також володіють базою «Елат» у рекреаційній зоні поряд із Печенізьким водосховищем.

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