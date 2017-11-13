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Китайці продали «Укргазвидобуванню» бурильних труб іще на 72 мільйони

13 листопадаа 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 5 жовтня за результатами тендеру замовило компанії «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» (Китай) бурильних обважнених труб на $2,29 млн., або 71,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини березня 2018 року в село Базилівщина Полтавської області поставлять 1 123 т бурильних труб, 118 бурильних патрубків і 60 шт. перевідників 2017 року виготовлення, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 91,06 млн грн.

Китайська «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» уже вдруге виграла тендер «Укргазвидобування» на поставку труб. Власником є Dai Aijun, а контактною особою у «Прозорро» – Віталій Свічкарь. Він володіє полтавським ТОВ «НВП Горизонт» та є співзасновником ТОВ «БСК Промбуд» і ТОВ «Світло Трейд».

За даними «Українських новин», Свічкарь очолює правління «Джиангсу еліт петролеум технолоджи Україна». Він повідомив агентству, що спеціалісти «Укргазвидобування» виїжджали на завод у Китай для вивчення виробництва.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Нафтосервіс», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. Фірма належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

 

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, $/од.
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90°зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права т 120 1 900
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 38LH: кут заплечика муфти – 90°зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LH, ліва т 120 1 900
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м.Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права т 140 2 010
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва т 140 2 010
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права т 181 1 990
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва т 182 1 990
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø60,3 х 7,11 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 26: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 85,7 мм внутрішній діаметр – 44,5 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 203,2 мм тип і розмір різі – NC 26, права т 120 2 050
Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø60,3 х 7,11 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 26LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 85,7 мм внутрішній діаметр – 44,5 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 203,2 мм тип і розмір різі – NС 26LH, ліва т 120 2 050
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 208
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02,4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 3ILH, ліва шт. 10 208
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 208
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 208
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 400
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 3ILH, ліва шт. 10 400
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 400
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 400
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NС 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 8 393
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 393
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м, Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 354
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NС 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 354
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø88,9 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 245
Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø88,9 4145Н, довжина 1- 1,5 м. Бурові замки NC 38LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LН, ліва шт. 10 245
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 480
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 38LН: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LH, ліва шт. 10 480
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DР Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 435
Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DР Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 38LН: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LН, ліва шт. 10 435

 

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