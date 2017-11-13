Китайці продали «Укргазвидобуванню» бурильних труб іще на 72 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 5 жовтня за результатами тендеру замовило компанії «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» (Китай) бурильних обважнених труб на $2,29 млн., або 71,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини березня 2018 року в село Базилівщина Полтавської області поставлять 1 123 т бурильних труб, 118 бурильних патрубків і 60 шт. перевідників 2017 року виготовлення, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 91,06 млн грн.

Китайська «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» уже вдруге виграла тендер «Укргазвидобування» на поставку труб. Власником є Dai Aijun, а контактною особою у «Прозорро» – Віталій Свічкарь. Він володіє полтавським ТОВ «НВП Горизонт» та є співзасновником ТОВ «БСК Промбуд» і ТОВ «Світло Трейд».

За даними «Українських новин», Свічкарь очолює правління «Джиангсу еліт петролеум технолоджи Україна». Він повідомив агентству, що спеціалісти «Укргазвидобування» виїжджали на завод у Китай для вивчення виробництва.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Нафтосервіс», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. Фірма належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, $/од. Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90°зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права т 120 1 900 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 38LH: кут заплечика муфти – 90°зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LH, ліва т 120 1 900 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м.Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права т 140 2 010 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва т 140 2 010 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права т 181 1 990 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва т 182 1 990 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø60,3 х 7,11 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 26: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 85,7 мм внутрішній діаметр – 44,5 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 203,2 мм тип і розмір різі – NC 26, права т 120 2 050 Труби бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø60,3 х 7,11 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 9,2-9,5 м. Бурові замки NC 26LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 85,7 мм внутрішній діаметр – 44,5 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 203,2 мм тип і розмір різі – NС 26LH, ліва т 120 2 050 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 208 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02,4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 3ILH, ліва шт. 10 208 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 208 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø73,02 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 208 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 400 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 3ILH, ліва шт. 10 400 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 400 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 400 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NС 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 8 393 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 111,1 мм внутрішній діаметр – 41,3 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 393 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м, Бурові замки NC 31: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31, права шт. 10 354 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог API 5DP Ø73,02 х 9,19 мм, категорія міцності G-105, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NС 31LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 104,8 мм внутрішній діаметр – 50,8 мм довжина ніпельної частини – 177,8 мм довжина муфтової частини – 228,6 мм тип і розмір різі – NC 31LH, ліва шт. 10 354 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø88,9 4145Н, довжина 1-1,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 245 Перевідники, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 7-1 Ø88,9 4145Н, довжина 1- 1,5 м. Бурові замки NC 38LH: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LН, ліва шт. 10 245 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 480 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DP Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135 , тип висадки EU (зовнішня), довжина 3-3,5 м. Бурові замки NC 38LН: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LH, ліва шт. 10 480 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DР Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 38: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38, права шт. 10 435 Патрубки бурильні з приварними замками, виготовлені у відповідності до вимог АРІ 5DР Ø88,9 х 9,35 мм, категорія міцності S-135, тип висадки EU (зовнішня), довжина 6-6,5 м. Бурові замки NC 38LН: кут заплечика муфти – 90° зовнішній діаметр – 127,0 мм внутрішній діаметр – 54,0 мм довжина ніпельної частини – 203,2 мм довжина муфтової частини – 266,7 мм тип і розмір різі – NC 38LН, ліва шт. 10 435

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