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Кооператив оточення голови РДА подробив закупівлю холодильника на окремі деталі

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Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Гадяч Сад» за неконкуретними процедурами у вересні уклав угоди з ТОВ «Буд-Проект-Строй» на закупівлю холодильного обладнання на загальну суму 521 тис грн. Більшість цих коштів було виділено з бюджетів Гадячського району та Полтавської області, а для уникнення тендеру закупівлю розділили на частини.

Про це написав Ігор Гавриленко в виданні «Зміст».

Кооператив закупив камеру охолодження продукції, на яку було виділено 339 тис грн.. бюджетних коштів. Але загалом було укладено три угоди, на закупівлю різних частин камери. Окремо придбали холодильний агрегат для камери охолодження продукції, окремо – власне камеру зберігання замороженої продукції. Третім договором – комплект холодильної автоматики. При цьому, при закупівлі холодильного агрегату замовник вказав його конкретну марку компресора – Bitzer 4 TES-12Y.

СОБ «Гадяч Сад» перебуває у недержавній формі власності. Його засновники  – Мотренко Юрій Миколайович, Фермерське господарство «Сади Полтавщини», Сільськогосподарське ТОВ «Сади Гадяччини». Бенефіціаром вказаний Мотренко. Він також є директором Гадяцького відділення інтернет-провайдера «Аватор» та власником або співвласником низки фірм: ТОВ «Фортуна Т», ТОВ «Дата АМ», ТОВ «Спрінт СВ», ТОВ «Мобі А», СТОВ «Садів Гадяччини». Його «Дата АМ» є засновником ТОВ «Інтер А».

Кінцевим  бенефіціарним власником «Інтер А» є інший мешканець Гадяча – Кондратенко Віктор Анатолійович. Він вказаний власником «Буд-Проект-Строй», у якого кооператив Мотренка закупив холодильне обладнання. Кондратенку також належить назване за його ініціалами ТОВ «КВА», яке за останній рік отримало від сільрад  та установ Гадячського району замовлень на 5,5 млн грн.

Фірми Мотренка та Кондратенка – «Дата АМ» та «Інтер А» «Атлант-7», були фігурантами кримінальної справи про відмивання доходів через підприємства з ознаками фіктивності. Також по цій справі проходило ТОВ «МІК-Трейд». До 2014 року, коли її діяльність була припинена, фірму очолював Мотренко, а власниками було подружжя Тетяна та Олексій Матюшенки.

Фото зв’язок Мотренка та Кондратенка з сім’єю голови Гадячської РДА

Останній – голова Гадячської райдержадміністрації. В своїй декларації за 2016 рік Матюшенко вказав, що продав за 49 тис грн. нерухомість Мотренку. Депутат Гадячської міськрад Людмила Голуб («Партія простих людей Сергія Капліна» – «НГ») стверджує, що Олексій Матюшенко – двоюрідний брат згаданого власника «КВА».

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