Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи

Суд оштрафував на 25 500 грн. колишнього заступника начальника Управління – начальника відділу планування заходів цивільного захисту ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віталія Коваленка, якого піймали на хабарі у 10 тис. грн.

Про це свідчить вирок Приморського райсуду Одеси від 11 жовтня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між Коваленком та прокурором.

Згідно з вироком, у серпні цього року Коваленко у салоні свого автомобіля «Hyundai Tucson» поблизу магазина «Таврія-В» одержав від посередника 10 тис. гривень хабара.

Гроші чиновник отримав «за обіцянку вплинути на службових осіб ТУ ДСНС України в Одеській області щодо не перешкоджання функціонуванню нежитлового приміщення з боку органів, уповноважених на перевірку стану пожежної безпеки в Одесі».

Коваленко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Приморський суд 5 жовтня затвердив угоду і засудив Коваленка до штрафу у 25 тис. 500 грн.

Йому також заборонено півтора року здійснювати функції представника влади та обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій.

Зауважимо, що дії Коваленка були перекваліфіковані, однак з судових матеріалах незрозуміло коли і на яких підставах.

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, після затримання йому інкримінували ч. 3 ст. 368 – одержання неправомірної вигоди (карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна).

У суд справа прийшла уже з обвинуваченням Коваленка за ч.2 ст. 369-2 – одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (карається штрафом від 12 750 грн. до 25 500 грн. або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років).

Як повідомлялось раніше, перекваліфікація справи допомогла колишнім одеським слідчому та поліцейському бути засудженими до штрафу за хабар.

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