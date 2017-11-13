Дніпропетровська облрада оновить автопарк кросоверами Mitsubishi Outlander за 1,6 мільйона

Комунальне підприємство Дніпропетровської облради «Спецавтобаза» купує два нових бензинових кросовера Mitsubishi Outlander Intense 2,4 4WD за 1,57 млн грн. Про це повідомила Марина Деобальд у виданні Zabeba.li з посиланням на дані системи «Прозорро».

Автомобіль матиме бензиновий двигун, коробку-автомат, гідропідсилювач керма, подушки безпеки, бортовий комп’ютер, клімат-контроль, круїз-контроль, рульове колесо з обігрівом і вітрове скло з електрообігрівом, центральний замок , ABS. У салоні має бути мультимедійні системи – CD-програвач, радіо, динаміки.

Автомобілі повинні бути новими 2017 року випуску. Терміни поставки – до 15 грудня. Ціна такого автомобіля в фірмовому салоні – 784 тис грн.

Вже відомий переможець торгів. Найкращу ціну запропонувала криворізька філія ПП «Аеліта» Ігоря Резяпова – 1,57 млн грн., а єдиний конкурент ТОВ «Ніко Дніпро» – 1,60 млн грн. Очікувана вартість склала 1,70 млн грн.

Видання нагадало, що кілька місяців тому Дніпропетровська обласна рада придбала за майже 2 млн грн. три електромобіля – два «Форда» та один «Мерседес».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто