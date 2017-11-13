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«Антонов» замовив авіапалива на 23 мільйони партнеру юриста Ілляшева, який обслуговує «Антонов»

13 листопадаа 2017

ДП «Антонов» 25 жовтня уклало угоду на постачання авіапалива з ТОВ «Паладіум плюс» на 22,87 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено тисячу тонн авіапалива (ТС-1, РТ, Джет А-1) по 22 869 грн. Це дещо дорожче від весняної закупівлі авіапалива Міністерством оборони по 19 966 – 21 000 грн./т.

«Антонов» провів закупівлю без відкритих торгів, самостійно обравши постачальником ТОВ «Паладіум плюс», з яким раніше у червні держпідприємство уклало першу угоду на зберігання до 2 тисяч тонн нафтопродуктів. Тоді жодних цін палива «Антонов» у своєму звіті про закупівлю не оприлюднив.

Засновником фірми «Паладіум плюс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Костянтин Дергачов з окупованої росіянами Ялти в Криму.

Дергачов є партнером Михайла Ілляшова по компаніям «А С О Ц І А Ц І Я юридичних фірм України» і «Центр експертних досліджень».

Михайло Ілляшов є співвласник та управляючий партнер компанії «Ілляшев і партнери», яка обслуговує держпідприємство «Антонов» у якості юридичного радника. Інтереси «Антонова» по спору з турецькими аеропортовиками представляв старший партнер «Ілляшеві і партнери» Роман Марченко. Він також є депутатом Київради від «Самопомочі» і пов’язаний з низкою скандальних історій.

Згаданий Костянтин Дергачев також є співзасновником ТОВ «Адлі» разом ще однією співзасновницею «Ілляшев і партнери» Марією Макодзебою, а також Автанділом і Тімуром Хачідзе з ТОВ «Будальянсіндустрія-2006».

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