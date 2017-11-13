АМКУ покарав двох депутатів від БПП за змову під час закупівлі автомобіля

Адміністративна колегія Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала антиконкурентними та узгодженими дії підприємців Романа Седлецького та Олега Ващенка, які разом брали участь у тендері на закупівлю автомобіля комунальним підприємством Житомирської міськради. Про це написало видання «Житомир.info».

У грудні 2016 року КП «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» Житомирської міської ради замовило ФОПу Седлецькому автомобіль малої тоннажності для перевезення робітників та обладнання за 449 тис грн. Єдиним конкурентом на торгах був ФОП Ващенко. Його пропозиція була вищою на 87 грн. і склала 450 тис грн.

Тервідділення АМКУ визнало дії Седлецького та Ващенка під час торгів порушенням захисту економічної конкуренції, які спотворили результати аукціону. В результаті Седлецького оштрафували на 68 тис. грн, Ващенка на 49 тис грн.

Обидва підприємці є депутатами Новоград-Волинської міськради від партії «БПП «Солідарність». Седлецький та Ващенко є співзасновниками ТОВ «Промінь», яке торгує в магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Крім того, у спільній власності двох депутатів є ТОВ «Пролісок», який займається ресторанним бізнесом. Седлецький також є керівником ТОВ «Міськкомунсервіс», яке вивозить та утилізує тверді побутові відходи.

Видання з’ясувало, що в 2017 році ФОП Седлецький Р.А. брав участь та переміг у 4 тендерах на суму 937 тис грн., ФОП Ващенко О.М. – у двох тендерах, але в жодному не переміг.

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