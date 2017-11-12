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Маріупольські медики відписали чергові 3 мільйони оточенню екс-очільника МОЗу

Сумські лісовики без конкуренції купили кросовер Skoda Kodiaq за мільйон

«Південна залізниця» купила трансформатор за 17 мільйонів – у півтора рази дешевше, ніж «Укрзалізничпостач» три роки тому

Антоша Яценко отримав два кримінальні провадження через розслідування його статків «Нашими грошами»

11.11.2017

6,89 мільярда минулого тижня

Оточення «регіонала» взяло 17 мільйонів на реконструкцію лисичанської дитячої лікарні

Маріупольські комунальники замовили одеситам євроруберойду від дніпропетровського заводу росіян

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10.11.2017

«Порошенківка» з Верховної Ради забула, як допомогла Косюку отримати дотаційні мільйони (документ)

ГПУ вважає, у Каськіва немає панамського «імунітету» проти нових кримінальних справ

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Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
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01.06.2017

Святаш виграв у екс-замголови СБУ 124 мільйони «Укрпошти» на фургони Citroen

12 листопадаа 2017

ПАТ «Укрпошта» 17-30 жовтня за результатами тендерів повідомила про намір укласти вісім угод із ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» про закупівлю вантажних автомобілів із суцільнометалевим кузовом на загальну суму 123,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року поставлять 215 білих вантажівок 2017 року випуску із дизельними двигунами Євро 5 та дворічною гарантією без обмеження пробігу, а саме:

  • 140 фургонів Citroen Jumper Fourgon FL L4H2 4-40 вантажопідйомністю 1,9 т по 686-690 тис грн.
  • 75 міні-фургонів Citroen Berlingo FL VU L1H1 вантажопідйомністю 0,6 т по 368 тис грн.

У відкритих джерелах є дані про роздрібний продаж першої моделі по 765 тис грн. і другої – по 393 тис грн. Це відповідно на 11% і 7% дорожче від гуртових цін «Укрпошти».

Сума укладених і потенційних угод на третину відсотка нижча від загальної очікуваної вартості в 124,13 млн грн.

Фірма «АІС-Сітроен-Центр» входить у групу «АІС», яку пов’язують з народним депутатом Дмитром Святашем (раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження»). Єдиним конкурентом на всіх тендерах був дилер автівок Peugeot – ТОВ «Автопассаж» колишнього першого заступника голови СБУ Юрія Артюхова, Сергія Колоші, Олега Білого та Дмитра Котирла, причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів. Перші троє також володіють ТОВ «Фірма «БМТ-Сервіс» і ТОВ «Автоград».

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