Сумські лісовики без конкуренції купили кросовер Skoda Kodiaq за мільйон

Державне підприємство «Сумське лісове господарство» 2 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Автоцентр-С» легковий автомобіль за 971 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить кросовер Skoda Kodiaq 2.0 TSI у комплектації Stile + пакет. Автомобіль матиме систему контролю утримання автомобіля на схилі, комфортну телефонію, шкіряну оббивку сидінь Alcantara, шкіряну оббивку дверей.

У відкритих джерелах є інформація, що подібний автомобіль 2017 року випуску можна придбати за 945 тис грн., а у базовій комплектації Ambition за 770 тис грн.

Замовлення «Автоцентр-С» отримав без конкуренції. Очікувана ціна скла 971 тис грн. Тобто фірма не зменшувала ціну.

Засновником сумського ТОВ «Автоцентр-С» є Дмитро Сорокін, керівник Валерій Сорокін.

ДП «Сумське лісове господарство» очолює Микола Сороколіт.

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