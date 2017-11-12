«Південна залізниця» купила трансформатор за 17 мільйонів – у півтора рази дешевше, ніж «Укрзалізничпостач» три роки тому

Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 5 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Український Центр Енергоремонт» еквівалент трансформатора ТДТНЖ-40000/150-У1 за 17,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. у Кременчук поставлять трансформатор PTR 40000/170G виробництва «Astor Transformator Enerji Turz.Ins. Ve Petrol San.Tic.AS» (Туреччина) у 2018 р. Його питома вартість становить $16,0 тис за МегаВольтАмпер потужності.

У березні 2017 року ПАТ «Львівобленерго» придбало інший трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 такої ж потужності майже у півтора рази дорожче – по $23,3 тис за МВА.

У листопаді 2014 року ДП «Укрзалізничпостач» замовило в іншої фірми трансформатори ТДТНЖ-40000/150-У1 по 15 266 461,2 грн. За курсом на дату підписання договору він коштував $25,2 тис за МВА, що у півтора рази дорожче від нинішнього тендеру.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило «Запоріжтрансформатору» значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Гарантійний строк становить три роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,16 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили через нестачу учасників, оскільки на нього прийшов лише вищезгаданий турецький виробник.

ТОВ «НПО Укрізолятор» Анни Шохіної помилково запропонувало ціну в 1,70 млн грн. і не подало документи переможця, тож його пропозицію відхилили.

Дорожчим конкурентом було ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» («ВІТ»), засновником якого є Запорізька облрада, а кінцевими бенефіціарами – росіяни Андрій Кубар, Олена Кузнєцова і Володимир Татур. Його акціонерами є російське ВАТ «Електрозавод» (81%) і ПАТ «Запоріжтрансформатор» (16%), яке належить Костянтину Григоришину.

Засновником «Українського центру Енергоремонт» із Борислава Львівської області є місцевий житель Ігор Ковтун. У 2010 р. він висувався по округу цього міста у Львівську облраду від Української Народної Партії.

Контактною особою фірми у «Прозорро» значиться Сергій Шейн, директор дрогобицького ПП «Уенерго» Галини Торської.

Загалом із 2008 р. переможець отримав підрядів на 45,17 млн грн., переважно в «УЗ».

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