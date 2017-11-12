«Мирноградвугілля» розіграло 82 мільйони на конвеєр Ахметова з повною передоплатою

ДП «Мирноградвугілля» 2 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» конвеєр за 82,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2018 року протягом трьох місяців після повного авансу поставлять ланцюговий конвеєр СП326-40.16 довжиною 360м, N=4х160кВт (Damel), з комплектом навісного обладнання, рейкою Эйкотрак, тяговим органом (ланцюг 26×92-D3-11×2 Fasing), базовим та додатковим комплектами запчастин.

Виробником є ПАТ «Харківський машинобудівних завод «Світло шахтаря» Геннадiя Висоцького і кіпрського офшора «Юмбх Юкрейнієн Мешін Білдінг Холдінг Лімітед» (входить в СКМ Ріната Ахметова), а кріплень – ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» із холдингу «Корум Груп» групи «СКМ».

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 86,42 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Корум Україна» Ріната Ахметова, засноване ТОВ «Корум Груп» і згаданою кіпрською «Umbh Ukrainian Machine Building Limited».

Акціонером «НВК «Гірничі машини» є британська «Коал Філд Лімітед» панамського офшора «Clean Energy Invest Ltd», а кінцевим бенефіціаром – донеччанка Вікторія Дзюба. На сайті «СКМ» фірма вказана як стара назва «Corum Group».

Обидва учасники тендеру були лідерами тендерів вуглепрому часів Януковича.

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