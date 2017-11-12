Маріупольські медики відписали чергові 3 мільйони оточенню екс-очільника МОЗу

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«Маріупольська міська лікарня №1» 9 листопада уклала кілька договорів з ТОВ «Лівін» щодо поставки медобладнання на загальну суму 2,73 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В результаті відкритих торгів у ТОВ «Лівін» замовили:

  • Апарат для анестезії Leon – 1,88 млн грн (тут і далі – з ПДВ)
  • Комплект ортопедичного інструментарію – 598 тис. грн
  • Дефібрилятор ТЕС -5621 – 172 тис. грн
  • Стельовий операційний світильник «Біомед» L-7412-ІІ (дванадцятирефлекторний) – 45 тис. грн
  • Електрокардіограф BeneHeart R3 – 35 тис. грн

Одноосібним власником та керівником зареєстрованого у Вінниці ТОВ «Лівін» є місцевий мешканець Віктор Слюсаренко.

Заступником директора є прописана у Макіївці Донецької області Ольга Хороших. Раніше на неї було зареєстроване ТОВ «Істонтрейд» – ця фірма свого часу перейшла їй у власність від Валерія Відасова. Останній – колишній директор нині припиненого донецького ТОВ «Ксенко», співвласником якого була мешканка Макіївки Оксана Грец. Вона ж числилась власницею однойменного ТОВ «Ксенко», але вже прописаного у Києві. Ця столична фірма почала отримувати держпідряди у 2013 році, сумарна вартість яких станом на сьогодні сягає 234 млн грн.

Київське ТОВ «Ксенко» прописане в одному офісі з ТОВ «УК Ксенко», що зареєстроване у грудні 2016 року на згадуваного Валерія Відасова. Він також числився власником ТОВ «МК Ксенко», яке перереєстрували на Відасова уже коли пік активності фірми на держтендерах минув – 373 млн грн протягом 2010-2013 років. Протягом зазначеного періоду часу фірма була зареєстрована на Тамару Прокопчук та Ігоря Домарадзького, який свого часу ділив ТОВ «Істонтрейд» з Ольгою Хороших. Щодо донеччанки Тамари Прокопчук, то вона раніше очолювала обласну базу спеціального медичного постачання Донецької облради.

За даними «Наших грошей», усі ці фірми близькі до екс-міністра охорони здоров’я Олександра Аніщенка, який очолював Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Засноване у травні 2013 ТОВ «Лівін», вже у серпні 2013 отримало своє перше держзамовлення – від «Дорожньої лікарні» Одеської залізниці. З того часу по сьогодні бюджетники різних регіонів України підписали з компанією договорів на понад 248 млн грн.

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