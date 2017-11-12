Антоша Яценко отримав два кримінальні провадження через розслідування його статків «Нашими грошами»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала два кримінальних провадження стосовно народного депутата Антона Яценко. Обидві справи відкриті на підставі інформації з сюжету «Тестесховище» Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Про це у відповідь на звернення юристів bihus.info повідомили у Генеральній прокуратурі України. Депутату з фракції «Відродження» інкримінують зловживання владою (ст.364 ч.2 ККУ) та незаконне збагачення в особливо великих розмірах (ст.368-2 ч.3 ККУ). Розслідування доручено Національному антикорупційному бюро.

«…За фактом набуття останнім, як службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у власність активів у вигляді рухомого та нерухомого майна у значному розмірі, що значно вище розміру задекларованих ними доходів, які в подальшому переоформив на близьких осіб», – аргументуються в листі ГПУ особливо великі розміри незаконного збагачення депутата.

Нагадаємо, влітку 2017 журналісти «Наших грошей» з’ясували, що на тестя Антона Яценка записаний палац на 1500 кв.м. тенісним кортом і басейном. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості.

Попри це тесть депутата живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка.

Крім цього, депутата Яценко підозрюють у зловживанні службовим становищем у сфері держзакупівель, через контроль СГО «Тендерна палата України».

Нагадаємо, діяльність спілки ГО «Тендерна палата України» вважають однією з найбільших загальнонаціональних корупційних схем. У 2006-2008 рр. охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.

Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. (на той час – 200 млн дол.). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на 1 млрд дол.

При цьому і СГО «Тендерна палата України», і деякі посередники, були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною.

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