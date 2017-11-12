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Антоша Яценко отримав два кримінальні провадження через розслідування його статків «Нашими грошами»

12 листопадаа 2017

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала два кримінальних провадження стосовно народного депутата Антона Яценко. Обидві справи відкриті на підставі інформації з сюжету «Тестесховище» Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Про це у відповідь на звернення юристів bihus.info повідомили у Генеральній прокуратурі України. Депутату з фракції «Відродження» інкримінують зловживання владою (ст.364 ч.2 ККУ) та незаконне збагачення в особливо великих розмірах (ст.368-2 ч.3 ККУ). Розслідування доручено Національному антикорупційному бюро.

«…За фактом набуття останнім, як службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у власність активів у вигляді рухомого та нерухомого майна у значному розмірі, що значно вище розміру задекларованих ними доходів, які в подальшому переоформив на близьких осіб», – аргументуються в листі ГПУ особливо великі розміри незаконного збагачення депутата.

Нагадаємо, влітку 2017 журналісти «Наших грошей» з’ясували, що на тестя Антона Яценка  записаний палац на 1500 кв.м. тенісним кортом і басейном. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості.

Попри це тесть депутата живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка.

Крім цього, депутата Яценко підозрюють у зловживанні службовим становищем у сфері держзакупівель, через контроль СГО «Тендерна палата України».

Нагадаємо, діяльність спілки ГО «Тендерна палата України» вважають однією з найбільших загальнонаціональних корупційних схем. У 2006-2008 рр. охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.

Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. (на той час – 200 млн дол.). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на 1 млрд дол.

При цьому і СГО «Тендерна палата України», і деякі посередники, були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною.

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