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Оточення «регіонала» взяло 17 мільйонів на реконструкцію лисичанської дитячої лікарні

11 листопадаа 2017

Управління капітального будівництва Луганської ОДА 8 листопада за результатами відкритих торгів замовило ПП «Строй – Клуб Плюс» роботи з капітального ремонту Луганської обласної дитячої клінічної лікарні у Лисичанську загальною вартістю 16,74 млн. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про лікарню, розташовану за адресою кв. 40 років Перемоги, 12а у Лисичанську (Луганська область).

Згідно з затвердженим календарним графіком, роботи мають виконати у період з листопада цього року по червень 2018. Мова, зокрема, про реконструкцію системи постачання киснем, загальномайданчикової мережі, сходового майданчика центрального входу, відділення реанімації та хірургічного відділення (5-й поверх блоків №2 та №4).

Одноосібним власником та керівником ПП «Строй – Клуб Плюс» є Артем Калашник. Його батько Анатолій Калашник раніше займав посаду заступника міського голови Лисичанська, в тому числі, Сергія Дунаєва. Останній в 2012 році був нардепом від Партії регіонів, а зараз входить до фракції «Опозиційний блок». Калашник-старший сьогодні є помічником Дунаєва в Раді.

Свій перший державний підряд фірма отримала у серпні 2016 року, після чого підписала з бюджетниками ще 25 договорів. Загалом на рахунку фірми держзамовлень на понад 81 млн грн.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», ПП «Строй-Клуб плюс»  є фігурантом низки кримінальних справ за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, завищення вартості будівельних робіт. Наприклад, прокуратура розслідує справу про зловживання  з корисних мотивів посадовцями Управління капітального будівництва Луганської ОДА, в тому числі, при укладанні угод з «Строй-Клуб Плюс».

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