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Маріупольські комунальники замовили одеситам євроруберойду від дніпропетровського заводу росіян

11 листопадаа 2017

ЖКП «Житло “Центр”» Маріупольської міської ради 7 листопада за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Перший дім» руберойду на 109 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Руберойд Бікроеласт ХКП-4,0 мм (посипка: сірий сланець) замовили по 36,33 грн/кв м, це на 3 грн дешевше від стартової ціни на аналогічний руберойд, вказаної на сайті постачальника. Загалом комунальники отримають 3 тис. кв м матеріалу партіями, протягом 5 днів з моменту оформлення заявки продавцю.

На аукціон прийшли п’ять фірм, найдешевшу пропозицію серед яких на останньому етапі запропонувало одеське ТОВ «Перший дім». Різниця у пропозиціях з наступною за ціновим рейтингом фірмою (ТОВ «Технобуд-М») склала всього 10 грн.

Прописане в Одесі ТОВ «Перший дім» належить одеситам Олегу Катеринчаку та Олегу Шостаку. Останній є також гендиректором фірми. Директором регіонального відділення з правом підпису тендерної документації є мешканка Дніпра Тетяна Корабльова.

Протягом 2016-2017 років компанія отримала держзамовлень на понад 4 млн грн.

Із документів переможця торгів відомо, що фірма-постачальник пропонує руберойд виробництва заводу «Техноніколь», що розташоване у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Цей завод входить у корпорацію «Техноніколь» російських бізнесменів Сергія Колєснікова та Ігоря Рибакова. До 2016 року завод був зареєстрований на підконтрольні їм ТОВ «Міара» та ТОВ «Інвест-Кровля», обидві з пропискою в Москві.

У 2016 році завод у Кам’янському перереєстрували на чеську компанію «Світондейл  ЦЗ С.Р.О.» (Sweetondale CZ s.r.o.) (99%) та ТОВ «Альянс-Техно-Трейд» (1%, м. Кам’янське), а у червні 2017 – перейменували на «Завод “Світондейл”».

Сьогодні кінцевим бенефіціарним власником заводу числиться прописаний у Чехії Горак Радован, він же – контролер двох фірм-власників «Світондейлу». З бізнесового чеського реєстру відомо, що Радован є одним з виконавчих директорів чеської фірми-контролера заводу – «Світондейл  ЦЗ С.Р.О.». Ця компанія зі статутним фондом 200 тис. чеських крон (≈ 242 тис. грн) заснована у 2012 році, а її єдиним акціонером є «Gib General Idea Brothers Holdings Limited» (Кіпр).

За даними російського бізнес-реєстру, цей же кіпрський офшор є співвласником згадуваного ТОВ «Інвест-Кровля»,  що афілійоване з корпорацією «Техноніколь» Колєснікова-Рибакова.

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