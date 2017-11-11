«Львівтрансгаз» дав своєму улюбленцю 64 мільйони на заміну одоризаційних установок

Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 1 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Норма Плюс» ремонт систем одоризації газу на газорозподільних станціях за 64,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня 2018 року відремонтують системи одоризації газу на 26 ГРС у Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Сюди входять проектування, поставка обладнання на 60,94 млн грн. із ПДВ (перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче), будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Денна ставка інженерів становить 513 грн.

Одоризаційні установки OD/CSC-2-1000 на базі насосів Lewa від «Lewa GmbH» (Німеччина) купили по 4,08 млн грн., тоді як у вересні на тендері «Харківтрансгазу» вони коштували на 7% дорожче – по 4,38 млн грн. (обидві ціни – без ПДВ). Натомість ціни установок OD/CSC-1М-250 у львівських і харківських газовиків були однакові.

Нині на заробітну плату піде 349 тис грн., тобто 0,5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено 0,03% – 18 тис грн. Забезпечення виконання договору складає 0,5%.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,46 млн грн.

ТОВ «Укр-Снаб» Сергія Ходаковського із нижчою на 0,2% відхилили за непідтверджений досвід та сканкопії паспорту підписанта і статуту з копій, а не з оригіналів.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Евраз Груп» і ТОВ «Енергосервіс»

«Норма Плюс» належить Вікторії Жданенко і Петру Кулінічеву. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 році був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова. Вікторія Жданенко володіє ТОВ «Грінландія-Україна» разом з Олександром Жданенком. Із 2008 року переможець отримав підрядів виключно в системі «Укртрансгазу» на 609,43 млн грн.

Фірма «Енергосервіс» (код ЄДР 20578571), зареєстрована в м. Боярка Київської обл., належить Володимиру Довбняку з Калуша Івано-Франківської обл. Директором є Володимир Осипенко. Вона прописана по вул. Маяковського, 49, де знаходяться Боярське ЛВУМГ, а також філії «Укргазенергосервіс» та «Укргазтехзв’язок».

Торік перед введенням «Прозорро» суперник отримав підрядів «Укртрансгазу» в «Віснику держзакупівель» на 244,82 млн грн., зайнявши четверте місце у Топ-20 підрядників держкомпанії. Відтоді у «Прозорро» опубліковано дані підряди з ним на 70,99 млн грн.

У липні «Енергосервіс» фігурував у справі проти ТОВ «Газпромбудмонтаж» щодо ухилення від сплати податків.

Столична «Евраз Груп» Олександра Саленка із Сєвєродонецька Луганської області за рік виграла торгів «Укргазвидобування» і «Укртрансгазу» на 17,65 млн грн. У 2012 році вона належала Мухаммеду Халмурадову – екс-директору ТОВ «ТД «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» Олени Григорської, яким нині під назвою «ВПК «Сєвєрхіммаш» володіє Олександр Ворфоломєєв.

Найменування обладнання Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. без ПДВ Одоризаційна установка OD/CSC-2-1000 на два виходи з блоком зберігання одоранту 1 куб. м, тиск до 1,2 Мпа, в комплекті: технологічна панель з дозувальними насосами 1хМАН5 та ручними крапельницями, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, ємність 1 куб. м, давач рівня дискретний, регулятор тиску, запобіжний клапан, непролівний піддон та термоізольована шафа, обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ к-т 3 4 083 000 Одоризаційна установка OD/CSC-1-1000 на один вихід з блоком зберігання одоранту 1 куб. м, тиск до 1,2 Мпа, в комплекті: технологічна панель з дозувальним насосами 1хМАН5 та ручною крапельницею, контролер керування, блок живлення 3 акумуляторами, ємність 1 куб. м, давач рівня дискретний, регулятор тиску, запобіжний клапан, непроливний піддон та термоізольована шафа (з нержавіючого металу), обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ к-т 1 2 045 000 Одоризаційна установка OD/CSC-1М-250 на один вихід з блоком зберігання одоранту 0,25 куб. м, тиск до 1,2 Мпа, в комплекті: технологічна панель з дозувальним насосом та ручною крапельницею, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, ємність 0,25 куб. м, давач рівня дискретний, регулятор тиску, запобіжний клапан, непроливний піддон та термоізольована шафа (з нержавіючого металу), обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ к-т 22 1 586 000 Мобільна установка для перекачування одоранту 30 л/хв. у комплекті з витратоміром та хім. стійкими шлангами к-т 2 673 000 Пристрій паралельного доступу «Імпульс» шт. 26 9 600

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