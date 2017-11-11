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Голландці продали «Зорі»-«Машпроекту» дві німецькі системи для турбін за $1 мільйон

11 листопадаа 2017

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 22 вересня уклало угоду з «Woodward Nederland B.V.» на постачання локальних систем управління головним газотурбінним агрегатом вартістю $1,02 млн або 27,12 млн грн. за курсом. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Із двох замовлених комплектів перший коштує $660 тис, а другий – $363 тис. Відкриті торги не проводились, тому жодних деталей про придбані системи не оприлюднено.

Поставку мають здійснити до кінця 2019 року протягом трьох місяців після попередньої оплати на умовах FCA в місті Кемпен (Німеччина). Таким чином, «Зоря»-«Машпроект» буде своїм коштом оплачувати доставку вантажу в Україну. Саме у Кемпені знаходиться завод «Woodward». Однак поставка здійснюватиметься через нідерландську компанію.

Голландська фірма «Woodward Nederland B.V.» є дочірньою компанією «Woodward Inc.» (США). Нагадаємо, у вересні «Зоря»-«Машпроект» замовила їй обладнання на $2,29 млн, у 2016 році – на $1,02 млн., а в 2015 році – на $1,54 млн.

Підприємство «Зоря» – «Машпроект» підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До цього він із 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.

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