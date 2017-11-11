6,89 мільярда минулого тижня

11 листопадаа 2017
«Rothschild» для «Нафтогазу», оплата проїзду по Києву, вагони «Укрзалізниці», автобуси для Запоріжжя, вантажівки «Укрпошти», дороги Вінничини.
З 5 по 11 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,47 тисяч закупівель на загальну суму 6,89 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,58 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. КП «Київпастранс»
|365,02
|ТОВ «Амріта Комплексні рішення»
|технічні засоби Автоматизованої системи оплати проїзду з інстальованим програмним забезпеченням та їх монтаж
|2. Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»
|299,94
|ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод»
|вантажний напіввагон загального призначення 250 од.
|3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|216,00
|ТОВ «Оптімусойл»
|Дизельне паливо
|4. Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»
|157,58
|ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк»
|Банківські послуги – послуги у сфері фінансового лізингу
|5. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
|104,89
|ПП «БФ «Промтекс»
|Реконструкція нежитлової будівлі літ. «В-1» під центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенській, 25
|6. ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|98,00
|«Rothschild S.p.A.»
|Інвестиційно-банківські послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу, включаючи залучення кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України
|7. Миколаївський міський палац культури «Молодіжний»
|90,04
|ПрАТ БК «Житлопромбуд-8»
|Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» по вулиці Васляєва, 1 у м. Миколаїв
|8. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|85,20
|ТОВ «ЕДБ»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 77+540 – км 82+300 в межах Вінницької області
|9. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|84,83
|ДП «Вінницький облавтодор»
|«Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський
(через м. Вінницю) на ділянці км 62+824 – км 67+106 в межах Вінницької області»
|10. ПАТ «Укрпошта»
|82,30
|ТОВ «АІС-Сітроен-Центр»
|Вантажні автомобілі фургони з цільнометалевим кузовом вантажопідйомністю 1,9 т.
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