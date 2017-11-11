6,89 мільярда минулого тижня

«Rothschild» для «Нафтогазу», оплата проїзду по Києву, вагони «Укрзалізниці», автобуси для Запоріжжя, вантажівки «Укрпошти», дороги Вінничини.

З 5 по 11 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,47 тисяч закупівель на загальну суму 6,89 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,58 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. КП «Київпастранс» 365,02 ТОВ «Амріта Комплексні рішення» технічні засоби Автоматизованої системи оплати проїзду з інстальованим програмним забезпеченням та їх монтаж 2. Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 299,94 ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» вантажний напіввагон загального призначення 250 од. 3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 216,00 ТОВ «Оптімусойл» Дизельне паливо 4. Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 157,58 ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» Банківські послуги – послуги у сфері фінансового лізингу 5. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 104,89 ПП «БФ «Промтекс» Реконструкція нежитлової будівлі літ. «В-1» під центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенській, 25 6. ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 98,00 «Rothschild S.p.A.» Інвестиційно-банківські послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу, включаючи залучення кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України 7. Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» 90,04 ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» по вулиці Васляєва, 1 у м. Миколаїв 8. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 85,20 ТОВ «ЕДБ» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 77+540 – км 82+300 в межах Вінницької області 9. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 84,83 ДП «Вінницький облавтодор» «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 62+824 – км 67+106 в межах Вінницької області» 10. ПАТ «Укрпошта» 82,30 ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» Вантажні автомобілі фургони з цільнометалевим кузовом вантажопідйомністю 1,9 т.

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