Запоріжжя взяло в «Укргазбанку» в лізинг білоруських автобусів на 158 мільйонів

КП «Запоріжелектротранс» Запорізької міської ради 3 листопада уклало угоду з ПАТ «Укргазбанк» про послугу фінансового лізингу на 158,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строком до листопада 2020 року в лізинг взяли 35 низькопідлогових автобусів МАЗ-203085 (Білорусь) Євро 5 на 105 пасажирів не раніше 2017 року випуску по 4,53 млн грн.

У Росії вони продаються по 9,05 млн руб., або 4,16 млн грн.

Автобуси із системою кнілінгу будуть пристосовані для людей з обмеженими можливостями, обладнані відеореєстратором із режимом двосторонньої зйомки та інформаційною системою. Гарантійний строк складає два роки або 100 тис км пробігу.

Загальна вартість предмету лізингу становить 136,74 млн грн., тобто 3,91 млн грн. за автобус, а сума авансового платежу – 41,02 млн грн.

Лізинговий відсоток дорівнює 19% річних, комісія за надання коштів за лізингом – 1%.

За умовами договору, «Запоріжелектротранс» має перевести всі грошові надходження і зарплатні картки в «Укргазбанк» та без його згоди не отримувати кредити, не надавати фінансову допомогу, не відчужувати необоротні активи у розмірі більше 10% балансу.

Після закінчення строку лізингу за відсутності заборгованості та випадків невиконання комунальники зможуть викупити автобуси по 100 грн.

Нагадаємо, у вересні директору «Запоріжелектротрансу» оголосили підозру в розтраті коштів при закупівлі дизельного палива шляхом безпідставного і необґрунтованого підвищення ціни додатковими угодами.

За даними держреєстру, із 2012 року «Запоріжелектротранс» очолює Юрій Папач.

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