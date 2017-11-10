«Укрпошта» скупилась у радниці Кубіва болгарськими касовими апаратами на 57 мільйонів

10 листопадаа 2017
ПАТ «Укрпошта» 7 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Професійні облікові системи» реєстраторів розрахункових операцій на 56,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
За 22,68 млн грн. цьогоріч поставлять 2 700 комплектів із реєстратора розрахункових операцій, дисплею та службової картки. Ще 34,02 млн грн. піде на їхнє технічне обслуговування і ремонт. Перелік товарів і послуг із цінами наведено у таблиці нижче.
Реєстратори Exellio FP-700 виробництва «Datecs Ltd» (Болгарія), внесені у Державний реєстр РРО, коштують 7 657 грн. Переможець продає їх у роздріб на своєму сайті «Фіскалка» майже вдвічі дорожче – по 13 900 грн. В інших місцях вони коштують 13 338-15 400 грн.
Дисплеї DPD-mini зі стійкою, придбані «Укрпоштою» по 569 грн., у переможця на сайті коштують на третину дорожче – 750 грн.
Гарантійний строк становить рік. Договір діятиме до кінця 2025 року, однак вартість техобслуговування можна буде змінити додатковою угодою лише з початку 2019 року.
Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 65,19 млн грн.
Власниками столичної фірми «Професійні облікові системи» є Віктор Гавінський, Володимир Копись, Владислав Шмиговатий, Оксана і Юлія Будз та Микола Ковач.
Усього з 2015 року «Професійні облікові системи» виграли тендерів на 65,40 млн грн., майже всі – в нинішнього замовника.
Конкурентами на торгах «Укрпошти» були ТОВ «Завод Резонанс» Георгія Волинського, Сергія Ладиги та Олександра Некрасова і ТОВ «Перша Українська сервісна компанія» Андрія Ткаченка. Останнє оскаржувало вибір переможця в АМКУ, але запізнилося із поданням скарги.
|Найменування товару/послуги
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од із ПДВ
|«Екселліо FP-700» Реєстратор контрольно-касовий електронний чорний
|шт.
|2 700
|7 657
|Дисплей DPD-mini зі стійкою для РРО
|шт.
|2 700
|569
|Картка службова «МБ SAM РРО AT «УкрКарт» (чип-модуль NXP Р5СС012)
|шт.
|2 700
|174
|Технічне обслуговування і ремонт РРО
|од. РРО за міс.
|226 800
|150
Tеги | Важливо, Зв’язок, Комп’ютерізація
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