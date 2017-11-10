«Укрпошта» скупилась у радниці Кубіва болгарськими касовими апаратами на 57 мільйонів

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ПАТ «Укрпошта» 7 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Професійні облікові системи» реєстраторів розрахункових операцій на 56,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 22,68 млн грн. цьогоріч поставлять 2 700 комплектів із реєстратора розрахункових операцій, дисплею та службової картки. Ще 34,02 млн грн. піде на їхнє технічне обслуговування і ремонт. Перелік товарів і послуг із цінами наведено у таблиці нижче.

Реєстратори Exellio FP-700 виробництва «Datecs Ltd» (Болгарія), внесені у Державний реєстр РРО, коштують 7 657 грн. Переможець продає їх у роздріб на своєму сайті «Фіскалка» майже вдвічі дорожче – по 13 900 грн. В інших місцях вони коштують 13 338-15 400 грн.

Дисплеї DPD-mini зі стійкою, придбані «Укрпоштою» по 569 грн., у переможця на сайті коштують на третину дорожче – 750 грн.

Гарантійний строк становить рік. Договір діятиме до кінця 2025 року, однак вартість техобслуговування можна буде змінити додатковою угодою лише з початку 2019 року.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 65,19 млн грн.

Власниками столичної фірми «Професійні облікові системи» є Віктор Гавінський, Володимир Копись, Владислав Шмиговатий, Оксана і Юлія Будз та Микола Ковач.

  • Юлія Володимирівна Будз була помічницею на громадських засадах нардепа від БПП Степана Кубіва, доки той не очолив МЕРТ. Потім вона працювала головним спеціалістом відділу аналітичного департаменту забезпечення роботи міністра економічного розвитку і торгівлі, а нині значиться його радницею в напрямку міжнародної торгівлі.
  • Микола Ковач володіє ТОВ «Екселліо Трейд» зі Світланою Омелянівною Будз – матір’ю Юлії Будз та дружиною Володимира Будза. Останній колись був помічником екс-міністра енергетики Ігоря Насалика, коли той ще був нардепом. Зараз Будз керує і володіє ТОВ «Тернопільоблгаз» разом із Олегом Гарматюком.
  • Володимир Копись був відомий як головний конструктор «Екселліо Трейд» та як провідний інженер ТОВ «ЕТС» зі сфери торгового обладнання.

Усього з 2015 року «Професійні облікові системи» виграли тендерів на 65,40 млн грн., майже всі – в нинішнього замовника.

Конкурентами на торгах «Укрпошти» були ТОВ «Завод Резонанс» Георгія Волинського, Сергія Ладиги та Олександра Некрасова і ТОВ «Перша Українська сервісна компанія» Андрія Ткаченка. Останнє оскаржувало вибір переможця в АМКУ, але запізнилося із поданням скарги.

Найменування товару/послуги Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од із ПДВ
«Екселліо FP-700» Реєстратор контрольно-касовий електронний чорний шт. 2 700 7 657
Дисплей DPD-mini зі стійкою для РРО шт. 2 700 569
Картка службова «МБ SAM РРО AT «УкрКарт» (чип-модуль NXP Р5СС012) шт. 2 700 174
Технічне обслуговування і ремонт РРО од. РРО за міс. 226 800 150

 

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