«Rothschild» за $3,7 мільйони допоможе «Нафтогазу» із реформою та залученням інвестора

ПАТ «НАК «Нафтогаз» 8 листопада за результатами тендеру уклало угоду з компанією «Rothschild S.p.A.» (Італія) про інвестиційно-банківські послуги на $3,69 млн, або 98,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк до кінця 2020 року замовили послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою (ГТС) України.

Із загальної суми $1,58 млн піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами, підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів, інформаційних матеріалів та заходів. Ще $525 тис відведено на підготовку і супроводження майбутньої угоди з кваліфікованим партнером про купівлю-продаж частки оператора ГТС. У разі вдалого підписання останньої виконавець отримає 0,5% від її ціни, але не більше $1,59 млн.

Ціна нинішньої угоди вдвічі нижча від очікуваної суми в 193,35 млн грн.

Італійська «Rothschild S.p.A.» є досвідченим фінансовим радником, який має досвід роботи із найбільшими енергетичними компаніями світу. Інша компанія з групи «Rothschild» є довіреним лицем президента України Петра Порошенка у «сліпому трасті» по управлінню його корпорацією «Рошен».

Єдиним допущеним конкурентом була компанія «Lazard Freres SAS» (Франція), керуючим директором якої є сербський економіст та колишній політик Божидар Джеліч. У вересні «Нафтогаз» замовив їй фінансових послуг щодо активів у Єгипті на $1,25 млн.

Нині компанію «TNN LTD» (Британія) не допустили до аукціону через відсутність документів на підтвердження повноважень підписанта, витягу/свідоцтва/звітів про офіси, листа про відповідність кваліфікаційним критеріям, структури власності, опитувальника, сертифікатів експертів та низки інших паперів.

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