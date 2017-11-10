Пов’язані фірми розіграли 4 мільйони на капремонті амбулаторії в Селидовому

КЗ «Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за результатами відкритих торгів 8 листопада замовив ТОВ «Вуглепромсоюз» роботи з капітального ремонту амбулаторії №1 за 3,83 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ремонт включає заміну і утеплення покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень будівлі, роботи з благоустрою. Весь об’єм робіт профінансують з державного бюджету.

Договір діятиме до кінця 2018 року, однак згідно з календарним графіком, на виконання ремонту підрядній організації відведено загалом 2 місяці – листопад-грудень. При чому, у графік включили перший тиждень листопада, який минув до підписання договору.

За підряд конкурували дві прописані у Покровську фірми – ПП «Модуль Інвест Груп» та ТОВ «Вуглепромсоюз». Жодна не змінювала своїх первинних цінових заявок, «Вуглепромсоюз» запропонував виконати підряд на 51 тис. грн дешевше. Формальна економія на закупівлі склала 1,5%.

Фірми подали замовнику схожі візуально та ідентичні по наповненню довідки. Наприклад, текст у довідці про незалучення субпідрядників обох фірм містить шрифт різних розмірів в одних і тих самих частинах речення. Також повторюються одруківки у довідках, зокрема, у листах підтвердженнях. З усюди однаково прописаних цифр можна припустити, що усі довідки заповнювала одна людина.

ТОВ «Вуглепромсоюз» ділять Олександр Кошман (80%), Євгеній Ребров (10%) та його син Сергій Ребров (10%). З початку року підприємство отримало три підряди загальною вартістю 5,71 млн грн.

«Вуглепромсоюз» зареєстроване у квартирі Олександра Кошмана – чоловіка начальниці дільниці ДП «ВК “Краснолиманська”» Тетяни Кошман. Вона, до речі, не декларувала підконтрольне Кошману підприємство.

Керівником є Світлана Камчатна. Її мобільний номер, 0509863790, використовувала також Ольга Разумова (Камчатна) – дружина Михайла Разумова, який з серпня цього року є керівником другої фірми учасника тендеру – ПП «Модуль інвест груп». Крім того, Разумов – інспектор сектору превенції Покровського відділу ГУНП в Донецькій області. Людина з таким ПІБ також числиться серед працівників «Вуглепромсоюзу».

10 серпня цього року Разумов зареєструвався як ФОП, де вказав місцем прописки – будинок 24 на вулиці Леваневського у Покровську. Згідно з даними реєстру нерухомості, цей будинок належить Миколі Камчатному, родичу згадуваної Світлани Камчатної.

«Модуль інвест груп» зареєстроване у червні 2016 року на Аліну Сьомкіну. Вже через два місяці після заснування фірма отримала свій перший державний підряд, після чого підписала ще 13 договорів з бюджетниками Донецької області. Загальна вартість отриманих замовлень – 1,33 млн грн.

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