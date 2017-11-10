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«Порошенківка» з Верховної Ради забула, як допомогла Косюку отримати дотаційні мільйони (документ)

10 листопадаа 2017

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна забула, що попросила колег відхилити обмеження дотацій «в одні руки» для агрохолдингів.

Про це ідеться в сюжеті Валерії Іванової для програми «Гра слів«.

«Мені здається, ми її залишили правку про обмеження в 150 мільйонів на одного сільськогосподарського виробника, – запевнила Ніна Южаніна кореспондента програми. – Я вважала що ці обмеження є. Ну це було самим головним».

Насправді на цей рік обмеження зняли саме з подачі пані Южаніної. Перед голосуванням за цьогорічний бюджет на засіданні комітету податкової і митної політики, який вона очолює, 19 грудня 2016 року депутат «Народного фронту» Олег Кришин запропонував обмежити суму дотацій для сільгоспвиробників до 150 млн грн для одного підприємства. Відповідну пропозицію підтримали депутати.

Однак наступного дня голова комітету Ніна Южаніна попросила колег повернутися до правки і відхилити її. Окрім присутніх на комітеті, це підтверджує стенограма засідання комітету від 20 грудня 2016 р.

«Якщо ми їх зараз обмежимо, вони зроблять все так, що вони і не заплатять (дотація прив’язана до сплаченого компаніями ПДВ – ред). Тому обмеження не зіграє ніякої ролі», – зазначені в стенограмі слова головуючого, тобто Ніни Южаніної. – Таким чином. я прошу повернутися до 125 правки. Будь ласка, автор Кришин, самі озвучте, щоб ми могли далі рухатися».

У результаті обмеження скасували.

Після інтерв’ю Ніни Южаніної для програми «Гра слів», у якому журналіст нагадала про стенограму, з сайту комітету податкової і митної політики ВРУ були видалені стенограми засідань за 19-20 грудня. Однак у журналістів програми збереглися скріншоти.

Обмеження агродотацій в одні руки мало б запрацювати з 2018-го. Але і його вже зараз успішно намагаються скасувати. Над цим працює ціла група народних обранців. Серед них колишній співробітник «Миронівського Хлібопродукту» Юрія Косюка Микола Кучер. І Олександр Бакуменко, екс-голова  «Союзу птахівників», який фінансується, зокрема, холдингом Косюка. Депутати вже внесли поправку, якою скасовують це обмеження в проект бюджету-2018.

«Люди уже забыли что яйцо когда-то было дефицитом, а мясо птицы мы ели только замороженные окорочка, а сейчас 40 видов продукции. Я хочу, чтоб так дальше все и было и дальше развивалось», – пояснив Олександр Бакуменко, народний депутат від Блоку Петра Порошенка телепрограмі «Гра слів».

Через відсутність обмежень в отриманні бюджетних дотацій, холдинг МХП Юрія Косюка вже отримав за неповний 2017 р. майже 1 мільярд гривень з бюджету. З липня по вересень 2014 р. Косюк працював першим заступником Адміністрації президента Петра Порошенка і є одним із шести українців, які входять до світового списку мільярдерів від Forbes.

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