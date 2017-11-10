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Партнер екс-замгубернатора за 90 мільйонів відремонтує палац культури в Миколаєві за низькими цінами

10 листопадаа 2017

Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» 6 листопада за результатами тендеру замовив ПрАТ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» реконструкцію за 90,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року реконструюють палац культури по вулиці Васляєва, 1. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції, ціни загальнобудівельних матеріалів нижчі від ринку та інших тендерів. Так, кубометр бетонів коштує 960 грн., розчинів – 860 грн., піску – 34 грн., щебеню – 35 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 придбають по 1 450 грн./т.

Суміш Ceresit CT 190 замовили по 3,10 грн./кг, що вдвічі дешевше від ринку.

Гарячекатана сталь коштує 5-9 тис грн./т, а ціни цегли не перевищують 1 170 грн./тис шт.

Цифровий мікшерний пульт Allen Heath GLD-080 куплять за 56 тис грн., тоді як на ринку його ціни починаються від 143 тис грн.

Фасадна система скління від компанії «Eclipse» із Дніпра обійдеться у 1 202 грн./кв. м.

Блочний тепловий пункт Danfoss DHW-SH-AC-SA-Y13-1108 із кранами, затворами і клапанами коштує 249 тис грн., розсувна основна завіса – 213 тис грн., а підйомна антрактна завіса – 20 тис грн.

Під час аукціону переможець знизив ціну на три відсотки, тож остаточні ціни дещо нижчі.

На заробітну плату піде 15,21 млн грн., тобто 17% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 2,07 млн грн.

Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 93,28 млн грн.

ТОВ «Житлорембуд-Ніка» із нижчою на 1 517 грн. ціною відхилили через розрахунок робіт з улаштування монолітного бетону за старими ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 замість чинних ДСТУ Б Д.2.2-6:2016.

Дорожчими конкурентами були миколаївське ТОВ «Інвест – Буд» Анатолія Заворотнього та Олександра Делі, київське ТОВ «Будівельна компанія «Прайм Девелопмент» Дмитра Веселовського та боярське ТОВ «Трестбуд-1» Станіслава Гапка.

Компанія «Житлопромбуд-8» належить Григорiю Стерпулу (81%), Олександру Стерпулу (10%), а також Олені Авдєєвій (8%).

Григорій Стерпул відомий як бізнес-партнер президента регіональної Торгово-промислової палати Миколаївської області Ігоря Катвалюка, який раніше був заступником голови Миколаївської ОДА. Катвалюк і Стерпул ще у 2006 році заснували ТОВ «Полімайстер». Але в інтерв’ю місцевим ЗМІ вони заявляють, що не є бізнес-партнерами.

Усього з 2008 року переможець виграв тендерів на 438,95 млн грн., із яких 156,98 млн грн. – в Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА.

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