НОВИНИ

10.11.2017

«Порошенківка» з Верховної Ради забула, як допомогла Косюку отримати дотаційні мільйони (документ)

ГПУ вважає, у Каськіва немає панамського «імунітету» проти нових кримінальних справ

Партнер екс-замгубернатора за 90 мільйонів відремонтує палац культури в Миколаєві за низькими цінами

«Укрпошта» скупилась у радниці Кубіва болгарськими касовими апаратами на 57 мільйонів

Пов’язані фірми розіграли 4 мільйони на капремонті амбулаторії в Селидовому

Банкрутує російський завод, чию продукцію «Енергоатом» під примусом СБУ купує через білорусів із Латвії

Новачок з російського кубла Медведчука поставить залізниці дизелю на 216 мільйонів

АМКУ визнав, що Полтавська облрада дискримінує конкурентів аптек «Полтавафарми», яка задирає ціни для лікарень

«Rothschild» за $3,7 мільйони допоможе «Нафтогазу» із реформою та залученням інвестора

Запоріжжя взяло в «Укргазбанку» в лізинг білоруських автобусів на 158 мільйонів

09.11.2017

Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

Поліція без конкуренції скупилась у фаворита позашляховиками Renault на 60 мільйонів

Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

ГПУ вважає, у Каськіва немає панамського «імунітету» проти нових кримінальних справ

10 листопадаа 2017

Наданий екс-голові Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами України Владиславу Каськіву імунітет щодо притягнення до кримінальної відповідальності по нових справах є стандартною процедурою, і жодних перешкод висувати нові підозри йому немає. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Наших грошей».

«Оприлюднені на Фейсбук-сторінці твердження Каськіва В.В. щодо «невідкличних міжнародних гарантій України не висувати додаткових звинувачень» не відповідають дійсності», – сказано у відповіді ГПУ.

Єдиним обов’язком українських правоохоронних органів, у разі наміру притягнення Каськіва до кримінальної відповідальності за інші злочини, є погодження цього питання з Міністерством закордонних справ Панами.

«У практиці роботи ГПУ надання такої згоди є переважно формальною процедурою», – зазначено у відповіді.

Крім того, у Генпрокуратурі відзначили, що Каськів втрачає імунітет щодо притягнення до кримінальної відповідальності за інші злочини за згодою панамської сторони у разі, якщо він після відбуття покарання в Україні упродовж 45 днів не злітає до Панами.

У ГПУ вказали, що надали панамській владі стандартний перелік гарантій, які передбачені Договором між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників від 04.11.2003. «Такі гарантії надаються Генпрокуратурою завжди, стосовно усіх осіб, які запитуються для видачі у будь-яких іноземних держав», – сказано у відповіді.

Гарантії, які Генпрокуратура надала Панамі для видачі Каськіва

Нагадаємо, Каськів підозрюється у заволодінні 7,46 млн грн по договору з ТОВ «Глорія» про розміщення рекламних бігбордів у 2012-2013 рр, які так і не були встановлені. Відповідну підозру йому було оголошено 16 березня 2016.

На початку вересня 2016 Каськіва затримали у Панамі.

1 листопада 2017 року Каськів був екстрадований. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави у розмірі 160 тис грн. Заставу Каськів одразу вніс.

У той же день Каськів на своїй сторінці у Facebook написав: «27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень».

Зокрема, Каськів оприлюднив неофіційний переклад резолюції МЗВ Панами, де вказано, що він «висловлює свою згоду на процес спрощеної екстрадиції та не відмовляється від принципу спеціалізації, за таких умов: що ясно і безвідклично гарантовано, що він не буде звинувачений в будь-яких інших злочинах, які не включені до екстрадиційного запиту, що був представлений владі Республіки Панама».

На даний час досудове розслідування триває.

Наприкінці жовтня 7,46 млн грн збитків, завданих державі Каськівим, державі відшкодував Іван Суслов, батько колишнього нардепа Євгена Суслова, давнього друга Каськіва.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

«Бачки» на службі адвокатів
07 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.11.2017

Миколаїв Партнер екс-замгубернатора за 90 мільйонів відремонтує палац культури в Миколаєві за низькими цінами

Донецьк Пов’язані фірми розіграли 4 мільйони на капремонті амбулаторії в Селидовому

Полтава АМКУ визнав, що Полтавська облрада дискримінує конкурентів аптек «Полтавафарми», яка задирає ціни для лікарень

Запоріжжя Запоріжжя взяло в «Укргазбанку» в лізинг білоруських автобусів на 158 мільйонів

09.11.2017

Дніпро Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

Одеса Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Львів Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Донецьк Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Дніпро Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень (додано)

Київ Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Луганськ Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

Житомир Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар

08.11.2017

Луганськ Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Херсон Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

Кіровоград СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ