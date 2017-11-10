ГПУ вважає, у Каськіва немає панамського «імунітету» проти нових кримінальних справ

Наданий екс-голові Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами України Владиславу Каськіву імунітет щодо притягнення до кримінальної відповідальності по нових справах є стандартною процедурою, і жодних перешкод висувати нові підозри йому немає. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Наших грошей».

«Оприлюднені на Фейсбук-сторінці твердження Каськіва В.В. щодо «невідкличних міжнародних гарантій України не висувати додаткових звинувачень» не відповідають дійсності», – сказано у відповіді ГПУ.

Єдиним обов’язком українських правоохоронних органів, у разі наміру притягнення Каськіва до кримінальної відповідальності за інші злочини, є погодження цього питання з Міністерством закордонних справ Панами.

«У практиці роботи ГПУ надання такої згоди є переважно формальною процедурою», – зазначено у відповіді.

Крім того, у Генпрокуратурі відзначили, що Каськів втрачає імунітет щодо притягнення до кримінальної відповідальності за інші злочини за згодою панамської сторони у разі, якщо він після відбуття покарання в Україні упродовж 45 днів не злітає до Панами.

У ГПУ вказали, що надали панамській владі стандартний перелік гарантій, які передбачені Договором між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників від 04.11.2003. «Такі гарантії надаються Генпрокуратурою завжди, стосовно усіх осіб, які запитуються для видачі у будь-яких іноземних держав», – сказано у відповіді.

Нагадаємо, Каськів підозрюється у заволодінні 7,46 млн грн по договору з ТОВ «Глорія» про розміщення рекламних бігбордів у 2012-2013 рр, які так і не були встановлені. Відповідну підозру йому було оголошено 16 березня 2016.

На початку вересня 2016 Каськіва затримали у Панамі.

1 листопада 2017 року Каськів був екстрадований. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави у розмірі 160 тис грн. Заставу Каськів одразу вніс.

У той же день Каськів на своїй сторінці у Facebook написав: «27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень».

Зокрема, Каськів оприлюднив неофіційний переклад резолюції МЗВ Панами, де вказано, що він «висловлює свою згоду на процес спрощеної екстрадиції та не відмовляється від принципу спеціалізації, за таких умов: що ясно і безвідклично гарантовано, що він не буде звинувачений в будь-яких інших злочинах, які не включені до екстрадиційного запиту, що був представлений владі Республіки Панама».

На даний час досудове розслідування триває.

Наприкінці жовтня 7,46 млн грн збитків, завданих державі Каськівим, державі відшкодував Іван Суслов, батько колишнього нардепа Євгена Суслова, давнього друга Каськіва.

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