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Банкрутує російський завод, чию продукцію «Енергоатом» під примусом СБУ купує через білорусів із Латвії

10 листопадаа 2017

Влітку розпочалась процедура банкрутства російського ЗАТ «Виробниче об’єднання «Дизель-Енерго», виробника дизель-генераторних установок і запасних частин, які ДП «НАЕК «Енергоатом» закуповує через європейські компанії. Про це повідомляє Марія Кугель у виданні «LSM.LV».

Арбітражний суд міста Санкт-Петербургу і Ленінградської області у липні за позовом ТОВ «Біо-Цикл» про неспроможність увів нагляд щодо «Дизель-Енерго», призначивши арбітражного керуючого. Розгляд справи про визнання цього підприємства банкротом відбудеться 21 грудня. За даними з відкритих російських джерел, компанія має податкову заборгованість більше 1 тис руб.

Нагадаємо, «Енергоатом» регулярно закуповує продукцію «Дизель-Енерго» через прибалтійських посередників. Остання значна закупівля завершилась у вересні, тобто вже після введення нагляду і тимчасового управління. Тоді Запорізька АЕС замовила фірмі «Raido Trading» (Латвія) запчастин на 2,44 млн євро.

Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. Замовник посилався на лист Державної інспекції ядерного регулювання України про те, що дизель 78Г дизель-генератор АСД-5600 можна ремонтувати лише із залученням спеціалістів виробника РДЕС. Крім того, у липні російське «Дизель-Енерго» відмовилось укладати прямий договір з «Енергоатомом» через взаємовідносини між країнами і запропонувало звернутися до «Raido Trading». За протоколом переговорів, фірма знизила ціну та погодилась відмовитися від акредитивної форми розрахунків на користь оплати протягом місяця після поставки.

Також «Raido Trading» згадується як офіційний представник російського «Дизель-Енерго» у листі на адресу т. в. о. гендиректора ЗАЕС Юрія Кульби від голови Управління СБУ в Запорізькій області Олександра Шмітька, який є у розпорядженні «Наших грошей».

У листі СБУ вказується на те, що залучення для ремонту дизель-генераторів інших підрядників окрім представника російського виробника, шкодить економічним інтересам держави в особі ЗАЕС. Спецслужба вказувала на спробу атомників провести з 2014 року ремонт силами українських підрядників, зокрема ТОВ «Мотортех».

Відтак ЗАЕС тоді скупилось у «Raido Trading» за переговорною процедурою «з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами». Раніше атомники купували російські запчастини хоча б на формально відкритих торгах.

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