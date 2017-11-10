АМКУ визнав, що Полтавська облрада дискримінує конкурентів аптек «Полтавафарми», яка задирає ціни для лікарень

Антимонопольний комітет України рекомендував Полтавській обласній раді встановити рівні умови для аптек, які працюють в регіоні. Про це повідомила уповноважена комітету Світлана Панаіотіді.

За її інформацією, на Полтавщині майно комунальної власності передається в оренду аптекам за різними ставками. Для комунального підприємства ПОКП «Полтавафарм» вона становить 1-2%, для всіх інших 6-8%.

При чому Полтавська облрада не голосує за рівні умови для всіх аптек, базуючись на зверненні депутата облради Валерія Прядко, який є виконуючим обов‘язки директора «Полтавафарм».

АМКУ рекомендував облраді скасувати рішення щодо методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Полтавщини від 2016 року; а також створити рівні умови для роботи всіх підприємств, незалежно від форми власності, які торгують лікарськими засобами в Полтавській області, встановивши прозорий та недискримінаційний підхід до орендних ставок за використання нерухомого майна громад регіону.

У облради є 30 днів, щоб повідомити АМКУ про результати розгляду рекомендацій.

Згідно з результатами дослідження фармацевтичних ринків (2014-2016 рр.), яке виконало АМКУ, «Полтавафарм» має найбільше торгових точок в Полтавській області. Їх у підприємства 214, одне з яких має найбільшу в регіоні площу 2355 кв м. На другому місці знаходиться аптечна мережа «Ваша аптека» ТОВ ФК «Провізор» – 33 торгові точки в області.

Крім того, «Полтавафарм» має ознаки монопольного становища на регіональних ринках послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами із часткою більше 35% у 18 районів області, а також ознаки колективної монополії в м. Горішні Плавні (раніше – м. Комсомольськ), м. Лубни та ще в трьох районах області.

Валерій Прядко, який очолює «Полтавафарм» з березня 2016 року, у облраді представляє «Соціал-демократичну партію» (раніше Партія простих людей Сергія Капліна).

Нагадаємо, за результатами дослідження «Наших грошей», у першому півріччі цього року ціни від аптек «Полтавафарм» на низку лікарських препаратів для державних лікарень Полтавської області були найвищими в Україні. Наприклад, анальгін і верошпірон для Токарівського психоневрологічного інтернату були майже вдвічі дорожчим від середньоукраїнського рівня. Зіньківська райлікарня замовляла «Полтавіфарм» ардуан у півтора рази дешевше від більшості лікарень країни.

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