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АМКУ визнав, що Полтавська облрада дискримінує конкурентів аптек «Полтавафарми», яка задирає ціни для лікарень

10 листопадаа 2017

Антимонопольний комітет України рекомендував Полтавській обласній раді встановити рівні умови для аптек, які працюють в регіоні. Про це повідомила уповноважена комітету Світлана Панаіотіді.

За її інформацією, на Полтавщині майно комунальної власності передається в оренду аптекам за різними ставками. Для комунального підприємства ПОКП «Полтавафарм» вона становить 1-2%, для всіх інших 6-8%.

При чому Полтавська облрада не голосує за рівні умови для всіх аптек, базуючись на зверненні депутата облради Валерія Прядко, який є виконуючим обов‘язки директора «Полтавафарм».

АМКУ рекомендував облраді скасувати рішення щодо методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Полтавщини від 2016 року; а також створити рівні умови для роботи всіх підприємств, незалежно від форми власності, які торгують лікарськими засобами в Полтавській області, встановивши прозорий та недискримінаційний підхід до орендних ставок за використання нерухомого майна громад регіону.

У облради є 30 днів, щоб повідомити АМКУ про результати розгляду рекомендацій.

Згідно з результатами дослідження фармацевтичних ринків (2014-2016 рр.), яке виконало АМКУ, «Полтавафарм» має найбільше торгових точок в Полтавській області. Їх у підприємства 214, одне з яких має найбільшу в регіоні площу 2355 кв м. На другому місці знаходиться аптечна мережа «Ваша аптека» ТОВ ФК «Провізор» – 33 торгові точки в області.

Крім того, «Полтавафарм» має ознаки монопольного становища на регіональних ринках послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами із часткою більше 35% у 18 районів області, а також ознаки колективної монополії в м. Горішні Плавні (раніше – м. Комсомольськ), м. Лубни та ще в трьох районах області.

Валерій Прядко, який очолює «Полтавафарм» з березня 2016 року, у облраді представляє «Соціал-демократичну партію» (раніше Партія простих людей Сергія Капліна).

Нагадаємо, за результатами дослідження «Наших грошей», у першому півріччі цього року ціни від аптек «Полтавафарм» на низку лікарських препаратів для державних лікарень Полтавської області були найвищими в Україні. Наприклад, анальгін і верошпірон для Токарівського психоневрологічного інтернату були майже вдвічі дорожчим від середньоукраїнського рівня. Зіньківська райлікарня замовляла «Полтавіфарм» ардуан у півтора рази дешевше від більшості лікарень країни.

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