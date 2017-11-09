Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області залишив без розгляду позовну заяву Покровської міськради (колишнє Орджонікідзе) до підприємця про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. Про це написала газета «Місто Нікополь» з посиланням на повідомлення мера м. Покров Олександра Шаповала у Фейсбук та рішення суду від 31 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, у 2009 році відповідач – Володимир Новицький – купив у ВАТ «Автомобіліст» павільйон столової загальною площею 143,9 кв м, яка була розташована у місті Орджонікідзе по вул. Уральська, 1. У 2016 році підприємець зареєстрував столову.

Рік тому Покровська міськрада виявила, що відповідач до набуття права власності самовільно зайняв ділянку, яка примикає до павільйону столової, та розпочав на ній самочинне будівництво. Комісія, яка була створена міським головою, встановила, що підприємець зайняв землю площею 501 кв м. На ній незаконно були збудовані пекарня та магазин продовольчих товарів.

Міськрада вважає, що відповідач повинен звільнити ділянку та за свій рахунок привести її до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Втім суд встановив, що юридична особа Покровська міська рада (код ЄДРПОУ 34081234) є фіктивною юридичною особою і не є належним позивачем. Суддя Вадим Томаш звернув увагу, що Покровська міськрада була утворена у травні 2017 року. Втім, відсутні документ/протокол/рішення загальних зборів територіальної громади, статут територіальної громади, Держакт на землю громади, перелік рухомого, нерухомого майна, землі, які належить громаді Покров, а межі міста не визначені.

Крім того, суд встановив, що Покровська міська рада створена у неконституційний спосіб, вона не має рахунків в банку та не зареєстрована в управлінні Держказначейської служби України у м. Покров, міський голова Шаповал не має належних повноважень, а працівники міськради офіційно не оформлені. Враховуючи також, що Покровська міська рада не сплатила судовий збір, суд залишив без розгляду її позовну заяву.

«У нас в зв’язку з цим виникло маленьке питання, А у кого тоді міський суд в особі судової адміністрації орендував будинок по вул. Торгова, 37, куди творець наведеного опусу ходить на роботу? У «фіктивного юридичної особи»? Яким чином автор цієї постанови і його колеги допускають до участі в суді представників неіснуючих органів влади? За дорученням міського голови без повноважень? Як взагалі існує місто при таких загадкових обставинах? Може, його немає?», – написав мер Шаповал, який також зазначив, що міськрада оскаржить це рішення в апеляційному суді.

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