Польському «Ernst&Young» зіллють $3 мільйони за поради по приватизації «Центренерго»

Фонд державного майна заплатить польській компанії «Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.» за послуги радника з приватизації ПАТ «Центренерго» $3,00 млн (80,25 млн грн. по курсу НБУ).

Про це стало відомо з проекту розпорядження Кабміну, який було винесено на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва 8 листопада.

В липні за результатами конкурсу Фонд держмайна уклав угоду з «Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.» про надання послуг радника з приватизації 78% акцій «Центренерго». Договір почне діяти з моменту прийняття урядом розпорядження про визначення радника з приватизації держкомпанії. Саме проект цього розпорядження і було запропоновано урядовому комітету.

Кошти будуть перераховані частинами, в залежності від результатів роботи. Урядовий документ передбачає внесення змін до бюджету ФДМУ на 2017 рік, якими його розмір буде збільшено на 39 млн грн саме для оплати радника.

З урядових документів відомо, що основними завданням для «Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.» э проведення аудиту та приведення бухгалтерської звітності у відповідність зі стандартами, визначення інвестиційної привабливості держпідприємства, пошук шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендації щодо встановлення цін та тарифів на продукцію. Також фірма повинна забезпечити проведення незалежної оцінки вартості пакета акцій, які будуть виставлені на продаж та здійснити пошук потенційного інвестора.

Нагадаємо, що уряд планував провести приватизацію «Центренерго», а в 2017 році продаж цього держпідприємства було включено до переліку пріоритетних дій Кабміну. Тепер приватизації «Центренерго» запланована на 2018 рік.

Станом на серпень 2017 року судом визнана кредиторська заборгованість «Центренерго» в сумі 136 млн грн, погашення якої, за даними ЗМІ, затягується штучно. Більшу частину заборгованості контролюють фірми біглого Дмитра Крючкова, якого називають наближеним до братів Ігоря та Григорія Суркіса.

Заступником голови Наглядової ради «Центренерго» від Фонду держмайна є Олександр Візірь – колишній помічник першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

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