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Поліція без конкуренції скупилась у фаворита позашляховиками Renault на 60 мільйонів

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Національна поліція України 7 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» автомобілів спеціалізованого призначення типу універсал на 59,98 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До 20 грудня фірма поставить 122 білих кросовери 2017 року випуску сертифікованої нею збірки СКС-RDS-02РП по 492 тис грн.

Це повнопривідний позашляховик Renault Duster 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 1 461 куб. см, МКПП6, кондиціонером, фронтальними подушками безпеки передніх сидінь, радіостанцією Vertex Standart VX2200 та сигналізацією «Artexlight 88 flat». Гарантійний строк становить п’ять років або 100 тис км пробігу.

Передбачено повну передоплату згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на 0,01%, або 8 540 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Нагадаємо, у вересні Державна прикордонна служба України купила у «Спец-Ком-Сервісу» збірку СКС-RDS-02РП в іншій комплектації на 30% дорожче – по 641 тис грн. Тоді екс-замдиректор «Укргазвидобування» Олексій Тамразов писав, що технічні вимоги тендеру вказували на Renault Duster Expression Y0PE X MD. За його даними, на ринку автомобіль коштував 495 тис грн., а все додаткове обладнання, вказане у тендерній документації, – 40 тис грн., що в сумі давало 535 тис грн. Це було на 20% дешевше від ціни прикордонників.

Нинішнє замовлення «Спец-Ком-Сервіс» отримав без конкуренції. Засновниками цієї фірми з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року вона виграла тендерів на 471,17 млн грн.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. У вересні суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми. Крім того, військова частина 3078 намагається через суд стягнути зі «Спец-Ком-Сервісу» 1,49 млн грн. штрафу.

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