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Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

09 листопадаа 2017

Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання 18 жовтня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Укрмедексперт» медичного обладнання на загальну суму 4,47 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено цифрову рентгенівську систему загальної рентгенографії, у склад якої входить:

  • рентгенографічна система RADspeed fit (виробник – Shimadzu Corporation) – 4,23 млн грн.
  • додаткове обладнання 197,1 тис. грн
  • програмне забезпечення 28 тис. грн

У аукціоні взяли участь дві фірми – ТОВ «Медгарант» та ТОВ «Укрмедексперт», жодна з яких не змінювала своїх первинних цінових пропозицій. Заявка «Укрмедексперту» виявилась дешевшою на 5 тис. грн (0,1%).

ТОВ «Укрмедексперт» ділять Людмила Василевська (70%), Олександр Батезатов (15%) та Костянтин Поповичев (15%).

З моменту заснування у листопаді 2015 року фірма отримала державних замовлень на загальну суму 132 млн грн.

Основного контролера фірми, Людмилу Василевську, пов’язують з діючим керівником ДП «ДУ Інститут серця Міністерства охорони здоров‘я України», кардіохірургом Борисом Тодуровим. Вона була керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК «Домашній текстиль», якою керує Алла Тодурова – дружина брата Бориса Тодурова хірурга Івана Тодурова. Однак, після оприлюднення цієї інформації, фото Василевської прибрали з сайту.

Як повідомляли «Наші гроші», Людмила Василевська разом із Марією Святенко оформлювала проект землеустрою для маєтку Тодурових.

Нагадаємо, перед призначенням в.о. міністра Уляни Супрун депутатська група «Воля народу», зокрема колишній «регіонал» Андрій Деркач, лобіювали призначення Бориса Тодурова очільником МОЗу. Сам Тодуров виступає проти реформ МОЗу на чолі з Уляною Супрун.

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