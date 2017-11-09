Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Працівники Вищого господарського суду які безпосередньо працювали з системою автоматичного авто розподілу справ, в період активного втручання в її роботу отримали від суду квартири в центрі Києва.

Про це йдеться в сюжеті Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Коли Вищим госпсудом керував Віктор Татьков, який нині в розшуку через підозри у втручанні в систему в 2011-2014 роках, суд закупив 17 квартир в будинку в Печерському районі столиці та роздав їх зокрема працівникам апарату суду. Це не типовий випадок, адже зазвичай квартири отримують лише судді.

Серед набувачів квартир керівник апарату суду в той час Ірина Галівець, яка прийшла працювати до ВГСУ одночасно з Татьковим у 2010-му році. Перед звільненням, у 2014-му, Галівець приватизувала «службову» квартиру. Нині вона працює в Державній судовій адміністрації.

Також отримали квартири працівники, що безпосередньо працювали з автоматизованою системою розподілу справ – Євгенія Катасонова, Олена Комарова та Анастасія Курова. Остання отримала право власності на дві квартири.

Всі вони отримали квартири у тому ж будинку через кілька місяців після приходу на посаду. Проте пояснити, за які заслуги та чому вони їх отримали – не можуть.

Отримали житло у будинку і судді на яких, за версією слідства, припадало найбільше справ під час автоматичного розподілу – Ніна Акулова та Інна Алєєва.

Нагадаємо, ГПУ підозрює, що в 2011-2014 роках в автоматизовану комп’ютерну систему, яка розподіляла справи між суддями декількох господарських судів, було здійснено біля семи тисяч незаконних втручань. Прокуратура вважає, що організаторами схеми з втручання в процес незалежного розподілу справ стояли екс-голова ВГСУ Віктор Татьков та його колишній заступник Артур Ємельянов.

Сама автоматизована система розподілу справ насправді автоматизована тільки частково. В ній жива людина обирає коло суддів, до компетенції яких може належати справа. Потім вручну зменшує кількість претендентів, в залежності від обставин – хтось с суддів захворів, хтось у відрядженні, а хтось у відпустці. Зазвичай, такий розподіл проводить представник апарату суду. Тому, цей адміністратор може вказати, що суддя у відпустці, хоча насправді людина на робочому місці.

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