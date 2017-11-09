НОВИНИ

09.11.2017

Поліція без конкуренції скупилась у фаворита позашляховиками Renault на 60 мільйонів

Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень

Польському «Ernst&Young» зіллють $3 мільйони за поради по приватизації «Центренерго»

Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар

08.11.2017

«Укрзалізниця» за 300 мільйонів купила вантажні вагони на чверть дорожче, ніж торік

Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Батько «потерпілого» конкурента Глімбовського відремонтує шляхопровід у Тернополі за 169 мільйонів

У Хмельницькому протизаконно викинули дешевших білорусів ради тролейбусів «порошенківця» за 34 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

09 листопадаа 2017

Працівники Вищого господарського суду які безпосередньо працювали з системою автоматичного авто розподілу справ, в період активного втручання в її роботу отримали від суду квартири в центрі Києва.

Про це йдеться в сюжеті Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Коли Вищим госпсудом керував Віктор Татьков, який нині в розшуку через підозри у втручанні в систему в 2011-2014 роках, суд закупив 17 квартир в будинку в Печерському районі столиці та роздав їх зокрема працівникам апарату суду. Це не типовий випадок, адже зазвичай квартири отримують лише судді.

Ірина Галівець

Серед набувачів квартир керівник апарату суду в той час Ірина Галівець, яка прийшла працювати до ВГСУ одночасно з Татьковим у 2010-му році. Перед звільненням, у 2014-му, Галівець приватизувала «службову» квартиру. Нині вона працює в Державній судовій адміністрації.

Також отримали квартири працівники, що безпосередньо працювали з автоматизованою системою розподілу справ – Євгенія Катасонова, Олена Комарова та Анастасія Курова. Остання отримала право власності на дві квартири.

Всі вони отримали квартири у тому ж будинку через кілька місяців після приходу на посаду. Проте пояснити, за які заслуги та чому вони їх отримали – не можуть.

Інна Алєєва

Отримали житло у будинку і судді на яких, за версією слідства, припадало найбільше справ під час автоматичного розподілу – Ніна Акулова та Інна Алєєва.

Нагадаємо, ГПУ підозрює, що в 2011-2014 роках в автоматизовану комп’ютерну систему, яка розподіляла справи між суддями декількох господарських судів, було здійснено біля семи тисяч незаконних втручань. Прокуратура вважає, що організаторами схеми з втручання в процес незалежного розподілу справ стояли екс-голова ВГСУ Віктор Татьков та його колишній заступник Артур Ємельянов.

Сама автоматизована система розподілу справ насправді автоматизована тільки частково. В ній жива людина обирає коло суддів, до компетенції яких може належати справа. Потім вручну зменшує кількість претендентів, в залежності від обставин – хтось с суддів захворів, хтось у відрядженні, а хтось у відпустці. Зазвичай, такий розподіл проводить представник апарату суду. Тому, цей адміністратор може вказати, що суддя у відпустці, хоча насправді людина на робочому місці.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

«Бачки» на службі адвокатів
07 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.11.2017

Одеса Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Львів Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Донецьк Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Дніпро Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень

Київ Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Луганськ Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

Житомир Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар

08.11.2017

Луганськ Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Херсон Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

Кіровоград СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Тернопіль Батько «потерпілого» конкурента Глімбовського відремонтує шляхопровід у Тернополі за 169 мільйонів

Хмель У Хмельницькому протизаконно викинули дешевших білорусів ради тролейбусів «порошенківця» за 34 мільйони

Донецьк «Селидіввугілля» за 18 мільйонів замовило «кропачовцям» шахтних профілів вдвічі дорожче ринку

07.11.2017

Донецьк На урочисто відкритому Порошенком мосту через Казенний Торець проведуть додаткові роботи за 8 мільйонів

Донецьк Екологи Жебрівського розпиляли чверть мільйона на конференції між пов’язаними фірмам

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ