Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської райдержадміністрації Одеської області 3 жовтня за результатами тендеру замовив ПрАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо» вугілля на 2,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у заклади освіти Кілійського району поставлять 678 т вугілля, а саме:

485 т марки ДГ (13-50) по 3 910 грн./т,

143 т марки ДГ (25-80) по 4 100 грн./т,

50 т марки АКО (25-100) по 7 тис грн./т.

Остання антрацитова марка коштує на дев’ять відсотків дорожча від найвищої ціни із Топ-10 літніх цін на антрацитові марки вугілля.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерної ціни освітян Кілійського району.

Крім того, у жовтні відділ освіти, молоді та спорту Березівської РДА Одеської області замовив «Облпаливу» вугілля АКО (25-100) на 13% дешевше – по 6 200 грн./т. Однак інша антрацитова марка АО (25-70) на тому тендері коштувала ще дорожче – 7 030 грн./т.

Нині переможець приніс договір про поставку і сертифікати на товар від дружківського ПП «Углесорт» донецького підприємця Андрія Богданова, яке раніше було прописане в Донецьку. Зараз воно переоформлене в Києві під назвою «Оптоальянс» на Анатолія Лауса.

Ціну угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,85 млн грн.

Офіційно «Облпаливом» володіє кіпрський офшор «Ісмл інвестмент кепітал менеджмент лімітед», який номінально належить вірґінцю Рікардо Васкезу. Наглядову раду очолює вищезгаданий Андрій Богданов, а правління – Олександр Лук’янов.

У жовтні 2015 року поліція відкрила проти засновника і директора «Углесорту» кримінальне провадження щодо фінансування тероризму шляхом закупівлі вугілля з ОРДЛО. Із січня 2016 року нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

Єдиним конкурентом було ТОВ «ОС-нова 2007», зареєстроване в селищі Кавуни Миколаївської області на Людмилу Суховій з Одеси. Раніше засновником був одесит Кирило Глущенков. Фірма є регулярним суперником «Облпалива» на вугільних тендерах Одещини.

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