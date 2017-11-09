Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Кабінет міністрів затвердив перелік земельних ділянок для будівництва службового житла для службовців військової прокуратури Західного регіону загальною площею 0,34 га.

Таке рішення уряд ухвали 8 листопада.

Буде побудовано два багатоповерхових будинки. Один з них у Львові за адресою вул. Мечникова 16,а (кадастровий номер 4610137200:04:001:0051), інший в Івано-Франківську на вул. Чорновола,9 (кадастровий номер 2610100000:04:003:0173).

В пояснювальній записці вказано, що кошторисом Генпрокуратури кошти на будівництво житла для військової прокуратури Західного регіону не передбачені, а тому воно буде проведене за допомогою приватного інвестора. Його виберуть на конкурсі.

За даними розробників урядової постанови, в військових прокуратурах Західного району працює понад сто людей, більшість з них пройшли АТО.

З урядових документів відомо, що раніше Львівська та Івано-Франківська облдержадміністрації затвердили військовим прокуратурам проекти землеустрою щодо вказаних земельних ділянок. Урядову постанову міністерства погодили без зауважень.

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