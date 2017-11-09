НОВИНИ

09.11.2017

Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

Поліція без конкуренції скупилась у фаворита позашляховиками Renault на 60 мільйонів

Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень

Польському «Ernst&Young» зіллють $3 мільйони за поради по приватизації «Центренерго»

Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар

08.11.2017

«Укрзалізниця» за 300 мільйонів купила вантажні вагони на чверть дорожче, ніж торік

Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Батько «потерпілого» конкурента Глімбовського відремонтує шляхопровід у Тернополі за 169 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

09 листопадаа 2017

Дніпропетровська ОДА розірвала угоду вартістю 21 млн грн після того, як юристи Центру протидії корупції знайшли і повідомили про порушення під час закупівлі послуг у компанії «Веллбуд», яка мала збудувати водовід між населеними пунктами.

Про це ідеться у відповіді директора обласного департаменту ЖКГ на звернення Центру протидії корупції.

«Повідомляємо, що 31 жовтня Департаментом розірвано Договір на виконання робіт по об’єкту «Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області» з ТОВ «БК «Веллбуд», – зазначає в листі директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць.

Юристи проекту «Украв» Центру протидії корупції у системі «Prozorro» встановили порушення законодавства під час закупівлі Дніпропетровською ОДА послуг для ремонту водоводу. Виявилося, що всі учасники цих торгів між собою пов’язані: одні спільним керівництвом, інші – контактною особою.

Згідно з інформацією «Prozorro», ці учасники вже не вперше зустрічаються на торгах і принаймні 17 разів розігрували між собою перемогу в подібних закупівлях. Інші ж два учасники тендеру мають одного керівника.

Центр протидії корупції звернувся до Антимонопольного комітету, державних аудиторів і самого замовника – ОДА із заявою про порушення.

Примітно, що чиновники не знайшли «правових підстав для відмови учасникам», утім угоду з “Веллбуд” все одно розірвали.

Інформація з пошуково-аналітичної системи «007» свідчить про те, що за останні два місяці Департамент ЖКХ переказав на рахунки фірми«Веллбуд» більше 14,8 млн грн – за іншими угодами.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар
09 листопадаа 2017

«Бачки» на службі адвокатів
07 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.11.2017

Дніпро Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

Одеса Кілійці замовили рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 тисяч за тонну

Львів Кабмін дозволив підопічним Матіоса побудувати житло у Львові та Франківську з приватними інвесторами

Донецьк Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

Дніпро Суд не повернув Покрову зайняту підприємцем землю, визнавши міськраду фіктивною, а мера – посадовцем без повноважень

Київ Клерки і судді Вищого госпсуду отримали купу квартир на Печерську під час втручання в систему авторозподілу справ

Луганськ Новопсковці купили рентген за 4,5 мільйони у оточення кардіохірурга Тодурова

Житомир Історія про те, як суд відкинув усі (!) докази прокуратури у справі про хабар

08.11.2017

Луганськ Лисичанська лікарня замовила медобладнання на 15 мільйонів новій фірмі мешканців Донецька

Херсон Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

Кіровоград СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Тернопіль Батько «потерпілого» конкурента Глімбовського відремонтує шляхопровід у Тернополі за 169 мільйонів

Хмель У Хмельницькому протизаконно викинули дешевших білорусів ради тролейбусів «порошенківця» за 34 мільйони

Донецьк «Селидіввугілля» за 18 мільйонів замовило «кропачовцям» шахтних профілів вдвічі дорожче ринку

07.11.2017

Донецьк На урочисто відкритому Порошенком мосту через Казенний Торець проведуть додаткові роботи за 8 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ