Активісти змусили дніпропетровських чиновників розірвати сумнівну угоду на 21 мільйон

Дніпропетровська ОДА розірвала угоду вартістю 21 млн грн після того, як юристи Центру протидії корупції знайшли і повідомили про порушення під час закупівлі послуг у компанії «Веллбуд», яка мала збудувати водовід між населеними пунктами.

Про це ідеться у відповіді директора обласного департаменту ЖКГ на звернення Центру протидії корупції.

«Повідомляємо, що 31 жовтня Департаментом розірвано Договір на виконання робіт по об’єкту «Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області» з ТОВ «БК «Веллбуд», – зазначає в листі директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць.

Юристи проекту «Украв» Центру протидії корупції у системі «Prozorro» встановили порушення законодавства під час закупівлі Дніпропетровською ОДА послуг для ремонту водоводу. Виявилося, що всі учасники цих торгів між собою пов’язані: одні спільним керівництвом, інші – контактною особою.

Згідно з інформацією «Prozorro», ці учасники вже не вперше зустрічаються на торгах і принаймні 17 разів розігрували між собою перемогу в подібних закупівлях. Інші ж два учасники тендеру мають одного керівника.

Центр протидії корупції звернувся до Антимонопольного комітету, державних аудиторів і самого замовника – ОДА із заявою про порушення.

Примітно, що чиновники не знайшли «правових підстав для відмови учасникам», утім угоду з “Веллбуд” все одно розірвали.

Інформація з пошуково-аналітичної системи «007» свідчить про те, що за останні два місяці Департамент ЖКХ переказав на рахунки фірми«Веллбуд» більше 14,8 млн грн – за іншими угодами.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, ЖКГ