«Укрзалізниця» за 300 мільйонів купила вантажні вагони на чверть дорожче, ніж торік

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 6 листопада за результатами тендеру замовила ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» вантажних напіввагонів на 299,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року поставлять 250 вантажних чотиривісних напіввагонів моделі 12-9745 вантажопідйомністю 70 т 2017-2018 років виготовлення по 1,20 млн грн.

Це на 1% дешевше за очікувану ціну відміненого в липні тендеру та на 20% дорожче за очікувану ціну відмінених у лютому тендерів.

Наприкінці 2016 року вагони від різних постачальників коштували на чверть дешевше – 951 тис грн.

Причому торік екс-замдиректора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко вказував на неадекватність закупівельної ціни якості вагонів від українських виробників. На його думку, більш дорогі і якісні «інноваційні» вагони є економічно вигіднішими від застарілих звичайних вагонів, які тоді купувала «Укрзалізниця».

Гарантійний строк із дня побудови становить три роки, гарантійний строк експлуатації – сім років на кузов і десять років на раму напіввагона. Строк служби напіввагона – 22 роки.

Передбачено забезпечення в розмірі 1%.

Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 300,00 млн грн.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і ТОВ «Максмед Інтернешнл» з продукцією СЗВ «Могильовський вагонобудівний завод» (Білорусь) домоглися в АМКУ скасування рішень замовника про допущення одне одного до аукціону. «КВБЗ» відхилили за банківську гарантію на суму «в межах» замість фіксованої суми. Гарантія «Максмеду» містила формулювання «будь-яку суму, що не перевищує» та «максимальна сума гарантії зменшується на кожну суму, сплачену Гарантом по цій гарантії». Також «Максмед» в інформації про технічні характеристики скопіював вимоги замовника без відміток про відповідність і приніс білоруські техумови, що не відповідали деяким умовам тендеру та не містили даних про останню зміну в аркуші обліку змін.

Єдиним допущеним конкурентом було ПАТ «Дніпровагонмаш» із групи Сергія Тігіпка.

Основним власником «Попаснянського ВРЗ» є донецьке ТОВ «Аврора Лтд». Раніше ця фірма контролювалась нардепом від Партії регіонів Антоном Приходським, близьким до Віктора Януковича. Нині її власником є ПАТ «Альтана Капітал» донеччанки Олени Амітан (раніше компанія належала Ігорю Прасолову з оточення Януковича), криворіжанка Марина Бескровна і ТОВ «Спецукрпостачання». Остання компанія записана на кіпрську «Юмістреко Холдінгз Лтд», чиїм бенефіціаром вказаний Панагіотіс Маратефтіс.

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